Basketball: Team USA dominiert gegen Griechenland ohne Giannis Antetokounmpo

Team USA hat beim vierten Test vor der anstehenden Basketball-WM erneut keine Schwäche gezeigt: Zum Auftakt ins Kurzturnier in Abu Dhabi dominierte das mit NBA-Stars gepickte Team gegen Griechenland und gewann am Ende deutlich mit 108:86 (52:41).

Am Sonntag (18 Uhr) steht ein Testspiel gegen die deutsche Nationalmannschaft an. Mit einem Sieg hätten die Amerikaner den Turniersieg sicher.

Ohne Superstar Giannis Antetokounmpo, der seine Teilnahme an der WM aufgrund mangelnder Fitness abgesagt hatte, konnten die Griechen von Beginn an nicht mithalten: Angeführt von Anthony Edwards (21 Punkte) führten die US-Boys nach dem ersten Viertel bereits mit 32:17. Zwar kam der Außenseiter noch einmal auf sechs Punkte heran, verlor aber das dritte Viertel ebenfalls klar mit 16:35 und lag vor dem Schlussabschnitt mit 19 Punkten zurück.

"Wir haben nicht gut aufgepasst und zu viel gefoult", konstatierte Head Coach Steve Kerr. "Wir hatten ein paar Turnover in Folge, die das Spiel haben kippen lassen. Aber insgesamt bin ich sehr glücklich mit dem Auftritt der Jungs." Cam Johnson erzielte 13 Punkte, Mikal Bridges kam auf zehn Zähler.

Bei den Griechen punkteten fünf Spieler zweistellig. Allerdings sammelte das Team auch 20 Turnover und verlor das Rebound-Duell mit 35:49.

Das Turnier beginnt für Team USA am 26. August gegen Neuseeland. Am 28. August geht es in der Gruppenphase erneut gegen Griechenland.