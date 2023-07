NBA - Phoenix Suns im Kadercheck: Kevin Durant, Devin Booker und Bradley Beal im einmaligen Experiment

Die Phoenix Suns haben sich nach dem Blockbuster-Trade für Kevin Durant auch noch Bradley Beal geschnappt. Gemeinsam mit Devin Booker bedeutet dies das offensivstärkste Trio der Liga. Doch wie sieht es mit dem Rest des Kaders aus?

Phoenix hat alle 15 Kaderplätze besetzt - auf eine ganz ungewöhnliche Weise. Neben vier absoluten Großverdienern kriegt kein anderer Spieler mehr als das Minimum, das gab es zuvor noch nie! Wie stehen die Suns damit vor der Saison da? SPOX macht den Kadercheck.

© getty POINT GUARDS - BRADLEY BEAL Alter: 30

30 Statistiken: 23,2 Punkte, 5,5 Assists und 3,9 Rebounds bei 50,6 Prozent FG und 36,5 Prozent Dreier in 33,5 Minuten (50 Spiele)

23,2 Punkte, 5,5 Assists und 3,9 Rebounds bei 50,6 Prozent FG und 36,5 Prozent Dreier in 33,5 Minuten (50 Spiele) Gehalt: 46,7 Millionen Dollar (Vertrag bis 2027) Beal war bisher immer als Shooting Guard einzustufen, die Suns werden jedoch vermutlich mit ihm und Devin Booker im Backcourt starten und ohne klassischen Point Guard. Mit den beiden Guards sowie Kevin Durant sollte dennoch genug Playmaking da sein, um eine sehr gute Offense laufen zu lassen. Beal legte in seinen beiden vergangenen Saisons nur jeweils 23,2 Punkte pro Spiel in insgesamt 90 Partien auf, in Washington lief jedoch auch nicht viel rund. Davor knackte Beal in zwei Jahren die 30-Punkte-Marke, von altersbedingtem Abbau sollte beim 30-Jährigen sicher noch nicht gesprochen werden.

© getty JORDAN GOODWIN Alter: 24

24 Statistiken: 6,6 Punkte und 2,7 Assists bei 44,8 Prozent FG und 32,2 Prozent Dreier in 15,8 Minuten (62 Spiele)

6,6 Punkte und 2,7 Assists bei 44,8 Prozent FG und 32,2 Prozent Dreier in 15,8 Minuten (62 Spiele) Gehalt: 1,9 Millionen Dollar (Vertrag bis 2025) Goodwin zeigte gute Ansätze in seiner zweiten Saison, nachdem er als Rookie nur zu ganzen sechs Minuten Spielzeit kam - insgesamt, nicht pro Spiel! Im Backcourt der Suns ist er nach dem Trade von Cameron Payne plötzlich die erste Option als Backup-Spielmacher und könnte wichtig für die zweite Einheit werden.

© getty SABEN LEE Alter: 24

24 Statistiken: 6,0 Punkte, 2,7 Assists und 1,8 Rebounds bei 40,5 Prozent FG und 36,7 Prozent Dreier in 20,2 Minuten (25 Spiele)

6,0 Punkte, 2,7 Assists und 1,8 Rebounds bei 40,5 Prozent FG und 36,7 Prozent Dreier in 20,2 Minuten (25 Spiele) Gehalt: Unbekannt (Two-Way) Lee hat bereits ein paar Monate Erfahrung mit dem System der Suns und könnte Goodwin damit noch den Rang ablaufen. Als Two-Way-Spieler könnte er den letzten Kaderplatz allerdings auch noch an den späten Zweitrundenpick Toumani Camara abgeben müssen, falls sich der Forward in der Saisonvorbereitung gut anstellt.

© getty SHOOTING GUARDS - DEVIN BOOKER Alter: 26

26 Statistiken: 27,8 Punkte, 5,5 Assists und 4,5 Rebounds bei 49,4 Prozent FG und 35,1 Prozent Dreier in 34,6 Minuten (53 Spiele)

27,8 Punkte, 5,5 Assists und 4,5 Rebounds bei 49,4 Prozent FG und 35,1 Prozent Dreier in 34,6 Minuten (53 Spiele) Gehalt: 36,0 Millionen Dollar (Vertrag bis 2028) Mit Chris Paul hatte Booker die letzten drei Jahre über einen klassischen Floor General neben sich, Beal agiert dagegen viel mehr wie Booker selbst. Auch mit Kevin Durant ist Booker noch kaum eingespielt, es könnte Anpassungsschwierigkeiten zu Beginn der Saison geben. Beal sprach Booker die Führung des Teams bereits öffentlich zu. Doch wird der 26-Jährige sich auch als erste Option des Teams etablieren, wenn es drauf ankommt? Vor der Ankunft von Durant war er klar der beste Scorer seines Teams, nun hat er zwei der besten Offensivspieler der letzten zehn Jahre an seiner Seite.

© getty ERIC GORDON Alter: 34

34 Statistiken: 12,4 Punkte und 2,7 Assists bei 44,6 Prozent FG und 37,1 Prozent Dreier in 28,5 Minuten (69 Spiele)

12,4 Punkte und 2,7 Assists bei 44,6 Prozent FG und 37,1 Prozent Dreier in 28,5 Minuten (69 Spiele) Gehalt: 3,2 Millionen Dollar (Vertrag bis 2025) Einen Eric Gordon als Backup von Booker zu haben sollte auch in der Saison 2023/24 noch ein absoluter Luxus sein, der 34-Jährige spielte in 69 Spielen für die Rockets und Clippers noch auf einem sehr soliden Niveau. Gordon sollte besonders neben Payne gut in der zweiten Einheit funktionieren, als Scorer ist er weiter deutlich besser als als Playmaker.

© getty DAMION LEE Alter: 30

30 Statistiken: 8,2 Punkte, 1,3 Assists und 3,0 Rebounds bei 44,2 Prozent FG und 44,5 Prozent Dreier in 20,4 Minuten (74 Spiele)

8,2 Punkte, 1,3 Assists und 3,0 Rebounds bei 44,2 Prozent FG und 44,5 Prozent Dreier in 20,4 Minuten (74 Spiele) Gehalt: 2,5 Millionen Dollar (Vertrag bis 2025) Das gilt auch für Damion Lee, der bestimmt schon mal die Chance auf eine größere Rolle bekommen hätte, wenn er nicht seit fünf Jahren für Topteams wie die Warriors oder Suns spielen würde. Lee wird wohl auch in der kommenden Saison sehr geduldig sein müssen, ist allerdings defensiv besser als Gordon und könnte sich damit beliebt machen bei Headcoach Frank Vogel.

© getty SMALL FORWARDS - JOSH OKOGIE Alter: 24

24 Statistiken: 7,3 Punkte, 1,5 Assists und 3,5 Rebounds bei 39,1 Prozent FG und 33,5 Prozent Dreier in 18,8 Minuten (72 Spiele)

7,3 Punkte, 1,5 Assists und 3,5 Rebounds bei 39,1 Prozent FG und 33,5 Prozent Dreier in 18,8 Minuten (72 Spiele) Gehalt: 2,3 Millionen Dollar (Vertrag bis 2024) Okogie wird sich seine Spielzeit und eventuell sogar erneut einen Startplatz komplett über seine Defense verdienen müssen, auch wenn sein Dreier langsam besser wird. Aber eben nur sehr langsam! Riesige Konkurrenz gibt es im Frontcourt jedoch nicht und neben dem theoretisch besten Offensiv-Trio der Liga sollte Okogie im Angriff zu verkraften sein.

© getty YUTA WATANABE Alter: 28

28 Statistiken: 5,6 Punkte und 2,4 Rebounds bei 49,1 Prozent FG und 44,4 Prozent Dreier in 16,0 Minuten (58 Spiele)

5,6 Punkte und 2,4 Rebounds bei 49,1 Prozent FG und 44,4 Prozent Dreier in 16,0 Minuten (58 Spiele) Gehalt: 2,3 Millionen Dollar (Vertrag bis 2024) Yuta Watanabes Dreier fiel bei kleinem Volumen bisher deutlich besser als der von Okogie, seine Defense ist zumindest solide. Der Japaner kam bisher jedoch fast ausschließlich von der Bank und hat keine Erfahrung in einer größeren Rolle, das wird sich in Phoenix wohl kaum ändern.

© getty ISHMAIL WAINWRIGHT Alter: 28

28 Statistiken: 4,2 Punkte und 2,3 Rebounds bei 37,0 Prozent FG und 32,9 Prozent Dreier in 15,3 Minuten (60 Spiele)

4,2 Punkte und 2,3 Rebounds bei 37,0 Prozent FG und 32,9 Prozent Dreier in 15,3 Minuten (60 Spiele) Gehalt: 1,9 Millionen Wainwright ist mit 1,98 Metern recht klein für einen Combo-Forward, spielte gerade als Rookie aber bereits einige Minuten für Phoenix auf der Vier. Sein Wurf war bisher kaum überzeugend, dennoch überzeugte er die Suns offenbar von sich mit Athletik, Defense und Einsatz.

© getty POWER FORWARDS - KEVIN DURANT Alter: 34

34 Statistiken: 29,1 Punkte, 5,0 Assists und 6,7 Rebounds bei 56,0 Prozent FG und 40,4 Prozent Dreier in 35,6 Minuten (47 Spiele)

29,1 Punkte, 5,0 Assists und 6,7 Rebounds bei 56,0 Prozent FG und 40,4 Prozent Dreier in 35,6 Minuten (47 Spiele) Gehalt: 47,6 Millionen Dollar (Vertrag bis 2026) Nach dem Blockbuster-Trade der Suns für Kevin Durant war der 34-Jährige noch nicht sehr viel in den Teamfarben zu sehen, an seiner individuellen Klasse ist jedoch weiter nichts zu hinterfragen. Durant beendete die vergangene Saison mit 29,1 Punkten pro Partie bei unglaublichen Trefferquoten von 56,0 Prozent aus dem Feld, 40,4 Prozent von Downtown und 91,9 Prozent bei Freiwürfen. Bei Durant muss mittlerweile jedoch auch nach der körperlichen Fitness gefragt werden, seit seiner Achillessehnenverletzung verpasste er 99 Saisonspiele in drei Jahren. Solange er fit ist, ist er jedoch weiter einer der besten fünf Spieler auf dem Planeten.

© getty KEITA BATES-DIOP Alter: 27

27 Statistiken: 9,7 Punkte, 1,5 Assists und 3,7 Rebounds bei 50,8 Prozent FG und 39,4 Prozent Dreier in 21,7 Minuten (67 Spiele)

9,7 Punkte, 1,5 Assists und 3,7 Rebounds bei 50,8 Prozent FG und 39,4 Prozent Dreier in 21,7 Minuten (67 Spiele) Gehalt: 2,3 Millionen Dollar (Vertrag bis 2025) Bates-Diop spielte bei den tankenden Spurs der vergangenen Saison erstmals regelmäßig als Starter und machte eine solide Figur, gelegentlich streute er sogar einen Dreier ein bei guter Quote. Das könnte auch Phoenix gut von ihm gebrauchen, sonst wird Bates-Diop wohl eher für Defense und Rebounding als Backup zuständig sein.

© getty BOL BOL Alter: 23

23 Statistiken: 9,1 Punkte, 1,0 Assists und 5,8 Rebounds bei 54,6 Prozent FG und 26,5 Prozent Dreier in 21,5 Minuten (70 Spiele)

9,1 Punkte, 1,0 Assists und 5,8 Rebounds bei 54,6 Prozent FG und 26,5 Prozent Dreier in 21,5 Minuten (70 Spiele) Gehalt: 2,1 Millionen Dollar (Vertrag bis 2024) Bol durfte sich bei den jungen Magic ziemlich austoben und kam sogar auf 33 Starts, das wird sich bei den Suns vermutlich ändern. Dem Riesen fehlt vor allem der verlässliche Dreier, um sich bei einem Contender für eine größere Rolle zu empfehlen.

© getty CENTER - DEANDRE AYTON Alter: 24

24 Statistiken: 18,0 Punkte, 1,7 Assists und 10,0 Rebounds bei 58,9 Prozent FG und 29,2 Prozent Dreier in 30,4 Minuten (67 Spiele)

18,0 Punkte, 1,7 Assists und 10,0 Rebounds bei 58,9 Prozent FG und 29,2 Prozent Dreier in 30,4 Minuten (67 Spiele) Gehalt: 32,4 Millionen Dollar (Vertrag bis 2026) Bei der Top 3 der Suns lässt sich Ayton kaum im gleichen Atemzug nennen, dabei wird der 24-Jährige auch wie ein Superstar bezahlt. Phoenix hoffte zur Vertragsverlängerung vor einem Jahr noch auf den nächsten Schritt des ehemaligen Toppicks, Ayton stagniert jedoch seit seiner zweiten Saison auf einem guten, aber nicht großartigen Level. Der Center deutet sein Potenzial immer wieder an, der neue Suns-Besitzer Mat Ishbia würde das Warten jedoch offenbar gerne einer anderen Franchise anbieten. Ayton gilt als Tradekandidat, das könnte bis zur Trade Deadline der kommenden Saison ein Thema bleiben.

© getty DREW EUBANKS Alter: 26

26 Statistiken: 6,6 Punkte, 1,3 Assists und 5,4 Rebounds bei 64,1 Prozent FG und 38,9 Prozent Dreier in 20,3 Minuten (78 Spiele)

6,6 Punkte, 1,3 Assists und 5,4 Rebounds bei 64,1 Prozent FG und 38,9 Prozent Dreier in 20,3 Minuten (78 Spiele) Gehalt: 2,3 Millionen Dollar (Vertrag bis 2025) Doch ob Phoenix im "Championship or Bust"-Modus mit Drew Eubanks als Starting Center auflaufen würde, ist auch fraglich. Vor zwei Jahren legte er sogar 14,5 Punkte in 22 Spielen für Portland auf, Eubanks hat jedoch keine einzige Sekunde an Erfahrung in den Playoffs. Als Backup-Center ist er solide, in der vergangenen Saison zeigte er sich gerade defensiv verbessert mit 1,3 Blocks pro Partie.

© getty CHIMEZIE METU Alter: 26

26 Statistiken: 4,9 Punkte und 3,0 Rebounds bei 58,9 Prozent FG und 23,7 Prozent Dreier in 10,4 Minuten (66 Spiele)

4,9 Punkte und 3,0 Rebounds bei 58,9 Prozent FG und 23,7 Prozent Dreier in 10,4 Minuten (66 Spiele) Gehalt: 2,5 Millionen Dollar (Vertrag bis 2024) Auch Metu ist am besten als solide zu beschreiben, bei den Kings fiel er eher mit offensiven Stärken auf. Viel Einsatzzeit wird er in Phoenix wahrscheinlich nur im Falle einer oder mehrerer Verletzungen bekommen.

© getty HEAD COACH - FRANK VOGEL Bilanz als Head Coach: 431-389 (Regular Season), 49-39 (Playoffs) Die Verpflichtung von Vogel wirkt nach dem sehr beliebten Monty Williams fast langweilig. Doch Vogel hat sich als Defensivspezialist bewiesen und sollte dem Team damit geben, was es braucht. Mit Beal, Booker und Durant wird sich die Offense vermutlich wie von selbst finden. Richtig in den Fokus treten wird Vogel erst bei dem ersten längeren Ausfall unter seinen Stars sowie in den Playoffs, wo der Kader doch noch einige Fragen aufwirft. Wieviel kann Josh Okogie in den Playoffs eingesetzt werden? Welcher Big Man außer Ayton ist dort spielbar? Wie klein können die Lineups werden?