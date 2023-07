NBA News: Liga stellt neues In-Season Tournament offiziell vor

Am Rande der Summer League in Las Vegas hat die NBA ihr neues In-Season Tournament vorgestellt: Der neue "Pokalwettbewerb" der Liga wird in der anstehenden Saison 2023/24 zum ersten Mal ausgespielt.

"Wir freuen uns, das NBA In-Season Tournament einzuführen, als eine Möglichkeit, die Struktur unserer Saison weiter auszubauen und zu innovieren", erklärte NBA-Vize Joe Dumars, gleichzeitig Head of Basketball Operations. "Mit diesem neuen Premium-Event im NBA-Kalender bekommen die Spieler und Teams einen neuen Wettbewerb. Damit nehmen wir die Fans auf eine neue Art und Weise mit und erhöhen das Interesse an der frühen Phase der Regular Season."

Das In-Season Tournament beginnt dabei bereits am 3. November. Eingeteilt ist es in eine Gruppenphase und eine K.o-Runde.

Gruppenphase: Alle 30 Teams wurden in insgesamt sechs Fünfergruppen gelost, drei pro Conference. Ab dem 3. November gibt es dabei in die Regular Season integrierte "Tournament Nights": An diesen Abenden werden nur Spiele der Gruppenphase ausgetragen. Jedes Team wird dabei einmal gegen die übrigen Gruppengegner antreten (zwei Heim- und zwei Auswärtsspiele). Die Partien zählen dabei zur Regular Season und zum Tournament.

Acht Teams ziehen am Ende in die K.o-Runde ein, die sechs Gruppensieger und zwei Wild Cards (das beste zweitplatzierte Team aus jeder Conference). Die K.o.-Phase wird im Single-Elimination-Modus ausgetragen, Halbfinale und Finale finden am 7. und 9. Dezember in Las Vegas statt. Das siegreiche Team gewinnt am Ende den neuen NBA Cup. Die Spieler des siegreichen Teams erhalten eine Prämie von je 500.000 Dollar (200.000 Dollar pro Spieler für den Finalisten). Am Ende des Turniers wird zudem ein MVP und ein All-Tournament-Team gekürt.

Wie in den NBA Finals wird also am Ende ein Ost-Team auf ein West-Team treffen und den Champion ausspielen. Alle Spiele mit Ausnahme des Finals zählen dabei zur Regular Season. Jedes Team wird weiterhin insgesamt 82 Regular-Season-Spiele bestreiten.

"Wir hatten ein solches Konzept schon rund 15 Jahre in der Schublade", erklärte Commissioner Adam Silver. "In unseren Augen ist das eine perfekte Chance für eine globale Liga wie die NBA und es passt perfekt zu unserem Sport." Er gab zu, dass neue Traditionen Zeit brauchen würden, "aber wir sehen überall im Sport neue Innovationen, und so ist es jetzt an der Zeit für dieses NBA In-Season Tournament."

NBA In-Season Tournament: Die Gruppen im Überblick