LeBron James reagiert auf Stichelei durch Nuggets-Coach Michael Malone: "Du denkst wohl oft an mich"

Nuggets-Coach Michael Malone hält sich seit den Western Conference Finals gegen die Los Angeles Lakers nicht zurück mit Kommentaren gegen das Team um LeBron James. Nun war sich auch James nicht um eine Antwort verlegen. "Du denkst wohl oft an mich", schrieb der Superstar via Instagram.

"Ich hab die vergangenen Wochen in Europa mein eigenes Ding gemacht, aber ich habe gehört du denkst wohl oft an mich, oder??? Ich meine, ich kann schon verstehen warum", postete James in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mit einem Bild von sich mit der Flagge des Le-Mans-Rennen, bei dem er zum Ehrenstarter ernannt wurde.

James erwähnt Malones Namen nicht direkt, die Verbindung ist jedoch naheliegend. Erst am Mittwoch gab Malone bei der sehr bekannten "The Pat McAfee Show" einen Kommentar ab, der offensichtlich gegen James gerichtet war. "Wo wir über die Lakers reden, Ich will dass ihr wisst, jetzt kommen Breaking News: Ich ziehe mein Karriereende in Erwägung." Malone fügte noch schnell an: "Nur Spaß, nur Spaß", der Seitenhieb war jedoch eindeutig.

Denn nach dem Saisonaus der Lakers gegen die Nuggets hatte James angedeutet, seinerseits über ein Karriereende nachzudenken. Malone schien offenbar nicht zu gefallen, wie James sich damit aufgespielt habe. Zu Beginn der Serie gegen die Lakers kritisierte Malone in erster Linie, dass die nationalen Medien sich deutlich mehr mit den Lakers beschäftigen als mit den Nuggets.

"Jeder hat nur über die Lakers gesprochen", sagte Malone nach dem Sieg Denvers in Spiel 2 der Westfinals: "Lass uns ehrlich sein, das war das nationale Narrativ: 'Die Lakers stehen gut da. Sie haben das erste Spiel verloren, aber etwas herausgefunden.' Niemand redete darüber, dass Nikola Jokic gerade eine historische Leistung erbracht hatte."

LeBron James kontert: "Ich bin die SONNE!"

"Was er macht ist unglaublich, aber um die Nuggets und Nikola ging es nicht", führte Malone damals aus: "Es ging um die Lakers und ihre Anpassungen. Also nehmt das Zeug, gebt es in eure Pfeife und raucht es. Wenn ihr zurück seid, werden wir 2:0 in der Serie führen!" Diese Ansage war auch auf Malones T-Shirt bei der Meisterschaftsparade der Nuggets nach den Finals zu sehen.

Das Ganze war James wohl etwas zu viel, via Instagram grüßte er seine Kritiker: "Ich schwenke diese Flagge auf diese Langweiler. Bitte macht es wieder cool, "Player" zu sein, denn die Langweiler-Maschine ist auf einem Höhepunkt angelangt. Genießt euer Licht, aber vergesst nicht, dass ich die SONNE bin. Ich gehe nie aus!"

Malone und James kennen sich bereits seit 2005 aus einer gemeinsamen Zeit bei den Cleveland Cavaliers, wo Malone als Assistenzcoach den Start der legendäreren Karriere von James erlebte.