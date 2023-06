NBA Gerüchte: Kyrie Irving will wohl LeBron James zu den Dallas Mavericks locken

Es gibt zahlreiche Spekulationen über eine Reunion von LeBron James und Kyrie Irving bei den Los Angeles Lakers. Der Noch-Mavs-Guard hat aber anscheinend eine andere Idee. Er will anscheinend LeBron zu den Mavs locken.

Das meldet Chris Haynes (Yahoo Sports), der eine durchaus gute Beziehung zu LeBron pflegt und auch der Erste war, der meldete, dass James einen Rücktritt in Betracht ziehen könnte. Auch Shams Charania (The Athletic) meldete ähnliches. James trommelte schon im Februar für eine Reunion mit Kyrie Irving, doch die Lakers entschieden sich letztlich gegen einen Trade, sodass Uncle Drew bei den Dallas Mavericks landete.

Laut Haynes sind auch die Mavs nicht abgeneigt, ein Angebot für James vorzubereiten. Das soll auch schon im Februar der Fall gewesen sein, als die Lakers Gefahr liefen, erneut die Playoffs zu verpassen. Allerdings war ein Move zu diesem Zeitpunkt nicht möglich, da James am 18. August 2022 eine vorzeitige Vertragsverlängerung über zwei weitere Jahre und rund 97 Millionen Dollar unterschrieb, konnten ihn die Lakers für sechs Monate nicht traden. Ein Deal zur Deadline war also möglich.

Nun forciert wohl Irving, dass Dallas es erneut bei James versucht, damit die beiden zusammen mit Luka Doncic eine neue Big Three bilden. Finanziell ist dies für Dallas allerdings kaum zu stemmen, es sei denn, Irving erklärt sich bereit, auf Gehalt zu verzichten. Der 31-Jährige kann in Dallas einen Deal bis zu 272 Millionen Dollar über fünf Jahre fordern, während James kommende Saison rund 47 Millionen bekommen wird.

LeBron nach Dallas? Kaum möglich

Dazu wäre es möglich - wenn auch äußerst unwahrscheinlich, dass James mit den Lakers einen Buyout, also eine Vertragsauflösung aushandelt. Der 38-Jährige pflegt eine gute Beziehung zu Irving und auch Doncic, dazu sind mit Head Coach Jason Kidd und Assistant Coach Jared Dudley zwei weitere Vertraute in Dallas angestellt, die 2020 unter Coach Frank Vogel als Assistenten fungierten.

Wie ein Trade-Paket für James aussehen könnte, ist ebenfalls unklar. Durch den Trade für Irving und den geschützten Pick, welchen Dallas bis 2025 an die New York Knicks abgeben muss, steht den Texanern nur der First Rounder für 2027 zur Verfügung. Es ist also wahrscheinlich, dass Irvings Wunsch von einer neuen Big Three in Dallas unerfüllt bleibt.

Der Guard spielte zwischen 2014 und 2017 mit James bei den Cleveland Cavaliers und gewannen zusammen 2016 den einzigen Titel in der Franchise-Geschichte der Cavs, bevor Irving ein Jahr später einen Trade zu den Boston Celtics forcierte, was dieser inzwischen bereut. "Ich wusste damals nicht, wie ich mit meinen Emotionen umgehen soll. Anstatt darüber zu sprechen, habe ich mich isoliert", blickte Irving im Vorjahr in einem Podcast zurück.

Dallas Mavericks: Diese Verträge laufen über den Sommer

Spieler (Alter) 23/24 24/25 25/26 26/27 Luka Doncic (24) 40,1 43,0 46,0 49,0* Tim Hardaway Jr. (30) 17,9 16,2 UFA - Davis Bertans (31) 17,0 16,0*** UFA - Reggie Bullock (32) 10,5*** UFA - - Maxi Kleber (31) 11,0 11,0 11,0 UFA JaVale McGee (35) 5,7 6,0* UFA - Josh Green (22) 4,8 RFA - - Jaden Hardy (20) 1,7 2,0*** - -

* Spieler-Option, *** nicht oder nur in Teilen garantiert; alle Angaben in Mio. Dollar