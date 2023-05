NBA News: Phoenix Suns entlassen Head Coach Monty Williams

Die Phoenix Suns haben auf das enttäuschende Playoff-Aus in der zweiten Runde reagiert. Coach Monty Williams muss nach vier Jahren in Arizona seinen Hut nehmen.

Das gaben die Suns in einem Statement bekannt. "Monty war für unseren Erfolg in den vergangenen Jahren ein wichtiger Faktor", wird GM James Jones darin zitiert. "Wir sind Monty unendlich dankbar dafür, was er für die Suns und die Valley Community geleistet hat."

Jones sprach darüber hinaus von einer "schwierigen Entscheidung", was jedoch im Gegensatz zur Meldung von Adrian Wojnarowski (ESPN) steht, der berichtet, dass der neue Besitzer Mat Ishbia die Entlassung von Williams veranlasste.

In vier Jahren gewannen die Suns fast 63 Prozent ihrer Spiele (194-115), dazu wurde Williams 2021/22 zum Coach des Jahres gewählt. 2021 erreichte Phoenix die Finals, unterlag dort aber nach 2-0-Führung noch mit 2-4 gegen die Milwaukee Bucks. In den vergangenen beiden Jahren setzte es nun jeweils Enttäuschungen in der zweiten Runde.

Im Vorjahr unterlagen die Suns den Dallas Mavericks in Spiel 7 mit 33 Punkten und auch dieses Jahr setzte es in einem Elimination Game in eigener Halle eine Klatsche gegen die Denver Nuggets, obwohl Phoenix im Februar Kevin Durant via Trade akquiriert hatte.

Laut Marc Stein (Substack) haben die Suns auch schon einen Favoriten auf die Nachfolge von Williams. Demnach prüfen die Suns, ob es möglich ist, Clippers-Coach Ty Lue nach Arizona zu locken.