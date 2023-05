NBA Playoffs - Lakers-Taktik gegen Nuggets-Star Nikola Jokic: "Schnappen und entführen"

Wollen die Los Angeles Lakers ins NBA-Finale einziehen, dann müssen sie unbedingt Superstar Nikola Jokic von den Denver Nuggets stoppen. Head Coach Darvin Ham hat auch schon eine Idee, wie es klappen könnte.

"Wir müssen versuchen, ihn außerhalb seines Hauses zu schnappen und zu entführen", scherzte der 49-Jährige vor dem Halbfinalduell. Auf sein Team warte das "Monster aus den Rocky Mountains".

Jokic hat Denver erstmals seit 2020 wieder unter die besten Vier geführt, dem Serben gelangen in den laufenden Playoffs bereits fünf Triple-Doubles, drei allein in den Conference Semifinals gegen die Phoenix Suns. Vor drei Jahren unterlagen die Nuggets den Lakers in der Corona-Bubble von Orlando im den Conference Finals, L.A. wurde später Meister.

Verglichen mit dem damaligen Duell sei Denver nun "ein besseres Team", sagte Lakers-Superstar LeBron James. "Sie sind natürlich erfahrener. Jedes Spiel, jede Playoffs, jedes Match ermöglicht es ihnen als Franchise, als Team weiter zu wachsen, und das haben sie getan." Man habe "größten Respekt".

In der Nacht zu Mittwoch beginnt für L.A. und Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder die schwierige Best-of-seven-Serie. "Jeder weiß, wie großartig Jokic ist", betonte Ham und grübelte über das Vorgehen gegen den zweimaligen MVP. Zunächst solle Anthony Davis gegen den Center verteidigen, "aber wir haben ein paar andere Spieler, die wir ihm entgegenstellen werden."

(1) Denver Nuggets vs. (7) Los Angeles Lakers

Spiel Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis 1 17. Mai 2.30 Uhr Denver Nuggets Los Angeles Lakers 2 19. Mai 2.30 Uhr Denver Nuggets Los Angeles Lakers 3 21. Mai 2.30 Uhr Los Angeles Lakers Denver Nuggets 4 23. Mai 2.30 Uhr Los Angeles Lakers Denver Nuggets 5* 25. Mai 2.30 Uhr Denver Nuggets Los Angeles Lakers 6* 27. Mai 2.30 Uhr Los Angeles Lakers Denver Nuggets 7* 29. Mai 2.30 Uhr Denver Nuggets Los Angeles Lakers

*falls benötigt