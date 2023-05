NBA News: Carmelo Anthony beendet seine Karriere nach 19 Jahren

Carmelo Anthony hat seine Karriere offiziell beendet. Das gab der Forward, der in der abgelaufenen Saison bei keinem Team unter Vertrag stand, bekannt.

"Es ist für mich an der Zeit, Auf Wiedersehen zum Spiel zu sagen, welches mir einen Sinn und Stolz gab", sagte der bald 39-Jährige in einem Video, welches auf seinen Kanälen auf Social Media veröffentlicht wurde. Anthony spielte 19 Jahre in der NBA und lief zuletzt in der Saison 2021/22 für die Los Angeles Lakers auf.

Über seine Karriere legte Anthony 28.289 Punkte auf, nur acht Spieler erzielten mehr. Melo wurde 2003 von den Denver Nuggets an Position drei gezogen und spielte in der Folge auch für die New York Knicks, Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Portland Trail Blazers und eben zuletzt für die Lakers, bei denen er in 69 Partien meist von der Bank kam.

Teamerfolg blieb dem zehnmaligen All-Star, der darüber hinaus sechsmal ins All-NBA Team gewählt wurde (2x Second, 4x Third) jedoch nicht vergönnt. Anthony erreichte nie die NBA Finals und stand nur 2009 mit den Nuggets einmal in den Conference Finals. Stattdessen feierte der Forward seine größten Erfolge mit Team USA. 2008, 2012 und 2016 gab es olympisches Gold, 2004 Bronze. Dazu führte Melo in seiner Freshman-Saison Syracuse in seiner einzigen College-Saison 2003 zu deren einzigen Titel und wurde 2022 zu den besten 75 NBA-Spielern aller Zeiten gewählt.

Nun will sich Anthony vor allem seinem Sohn Kiyan widmen, welcher womöglich auch mal in der NBA auflaufen wird. "Die Leute fragen mich, was meiner Meinung nach meine Legacy ist. Es sind nicht meine Errungenschaften auf dem Feld oder die Auszeichnungen. Meine Geschichte war immer größer als Basketball. Meine Legacy wird durch dich, mein Sohn, fortgesetzt. Nun ist es an der Zeit, dass du übernimmst", sagte Anthony.

Carmelo Anthony: Seine Stats in der NBA