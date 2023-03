Die NBA-Saison neigt sich dem Ende. Bald stehen die Playoffs 2023 an, doch wann beginnen die Playoffs der NBA 2023? SPOX verrät es Euch.

Am Sonntag, den 9. April endet die reguläre Saison der NBA 2022/23. Im Anschluss stehen die Playoffs an und damit die spannendste Zeit der gesamten Saison. Bevor es in die Playoffs geht, steht ein Play-In-Turnier an.

Vor drei Jahren wurde dieser Modus eingeführt. Sofern alle Plätze in den beiden Conferences vergeben sind, läuft alles ab wie gewohnt, Der Top-Seed muss gegen den Achten ran, der Zweite gegen den Siebten, der Dritte gegen den Sechsten usw. Die erste Runde wird im Best-of-seven-Modus gespielt. Das heißt: Vier Siege werden benötigt, um weiterzukommen. In den Playoffs müssen die Gewinner Mannschaften vier Runden spielen. Also die erste Runde, die zweite Runde, die Conference Finals und schließlich die NBA Finals.

Ein Play-In-Turnier wird in einem K.o.-Modus gespielt. Also, ein Spiel entscheidet über den Sieger. Dabei trifft der Siebte der Regular Season auf den Achten und der Neunte auf den Zehnten. Der Gewinner des Spiels Siebter vs. Achter qualifiziert sich direkt für die Playoffs. Doch auch für den Verlierer gibt es noch eine Chance. Im Duell mit dem Sieger des Duells Neunter vs. Zehnter zieht der Gewinner dieses Spiels ebenfalls in die Playoffs ein.

NBA: Wann beginnen die Playoffs 2023?

Am Ende stehen dann 16 Playoff-Teams fest. Mit acht Mannschaften aus der Eastern Conference und acht Mannschaften aus der Western Conference können dann die Playoffs beginnen. Diese beginnen direkt im Anschluss an das Play-In-Turnier.

Am Samstag, den 15. April startet die NBA dann in die erste Playoff-Runde. Je nachdem wie lange dann die jeweiligen Best-of-seven Serien gehen, verschieben sich die Daten des Conference-Halbfinals und des Conference Finals gegebenenfalls.

NBA: Die Termine der Playoffs 2023

Datum Runde 11. April - 14. April Play-In 15. April Erste Runde 1. Mai - 2. Mai (kann auf 29.-30. April verschoben werden) Conference-Halbfinale 16. Mai - 17. Mai (kann auf den 14.-15. Mai verschoben werden) Conference-Final

NBA: Wann beginnen die Finals 2023?

Neben den Playoffs wurden auch schon die NBA-Finals terminiert. Ab dem 1. Juni kämpfen die beiden Finalteilnehmer um die Meisterschaft im gewohnten Best-of-seven-Modus.

NBA: Termine für die Finals 2023

Datum Spiel 1. Juni, Donnerstag Spiel 1 4. Juni, Sonntag Spiel 2 7. Juni, Mittwoch Spiel 3 9. Juni, Freitag Spiel 4 12. Juni, Montag Spiel 5 (falls nötig) 15. Juni, Donnerstag Spiel 6 (falls nötig) 18. Juni, Sonntag Spiel 7 (falls nötig)

NBA: Die aktuelle Tabelle der Eastern Conference

Eastern Conference

Platz TEAM W L WIN% GB CONF DIV HOME ROAD OT LAST10 STREAK 1 Milwaukee Bucks 47 18 .723 -- 28-14 8-4 27-6 20-12 3-1 9-1 W 2 2 Boston Celtics 46 21 .687 2 28-16 9-4 26-9 20-12 4-7 5-5 W 1 3 Philadelphia 76ers 43 22 .662 4 25-15 7-6 24-10 19-12 3-1 7-3 W 3 4 Cleveland Cavaliers 42 26 .618 6.5 26-13 12-3 28-7 14-19 7-0 6-4 W 3 5 New York Knicks 39 28 .582 9 28-17 8-8 19-16 20-12 4-6 9-1 L 1 6 Brooklyn Nets 37 28 .569 10 26-17 7-8 19-12 18-16 0-1 4-6 W 3 7 Miami Heat 35 32 .522 13 18-22 9-4 21-13 14-19 3-1 3-7 L 1 8 Atlanta Hawks 33 33 .500 14.5 20-22 6-8 18-13 15-20 3-1 5-5 W 1 9 Toronto Raptors 32 35 .478 16 20-21 4-9 20-13 12-22 2-3 6-4 L 2 10 Washington Wizards 31 35 .470 16.5 18-22 7-4 15-16 16-19 1-2 5-5 L 1 11 Chicago Bulls 30 36 .455 17.5 23-22 6-8 18-15 12-21 1-4 4-6 W 1 12 Indiana Pacers 29 37 .439 18.5 20-19 5-5 18-16 11-21 0-2 4-6 L 1 13 Orlando Magic 27 39 .409 20.5 14-28 4-8 15-18 12-21 1-2 4-6 L 2 14 Charlotte Hornets 21 46 .313 27 12-31 7-9 11-20 10-26 1-4 6-4 W 1 15 Detroit Pistons 15 51 .227 32.5 6-33 0-11 8-25 7-26 3-1 1-9 L 9

NBA: Die aktuelle Tabelle der Western Conference