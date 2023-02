NBA: Kevin Durant von den Brooklyn Nets vor Trade zu den Phoenix Suns

Das ist ein Hammer! Kevin Durant steht vor einem Trade zu den Phoenix Suns. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert!

Wie Adrian Wojnarowski (ESPN) und Shams Charania (The Athletic) melden, finalisieren die Phoenix Suns und die Brooklyn Nets in diesen Stunden den Trade von Kevin Durant. Laut Charania legen die Suns dafür vier Erstrundenpicks auf den Tisch, dazu sollen Cam Johnson, Jae Crowder und Mikal Bridges in den Big Apple wechseln.

Neben Durant erhalten die Suns auch T.J. Warren, dazu ist ein Pick-Swap für das Jahr 2028 involviert. Schon seit Tagen hatte es Gerüchte um Durant und die Suns gegeben, Chris Haynes (Bleacher Report) berichtete direkt nach dem Trade der Dallas Mavericks für Kyrie Irving, dass Phoenix wegen Durant lauern würde.

Laut Wojnarowski wollte Durant diesen Deal, schon im Sommer standen den Suns nach der Trade-Forderung des 34-Jährigen ganz oben auf der Wunschliste. Damals kam jedoch kein Deal zustande, das ist nun anders. Auch der neue Besitzer Mat Ishbia, der erst vor wenigen Tagen die Kontrolle über das Team bekam, gilt als großer Befürworter des Deals.

Damit haben die Suns eine neue Big Four, da außer Bridges die Kernspieler gehalten werden konnten. Durant schließt sich Chris Paul, Devin Booker und Deandre Ayton an, dazu kehrt Warren nach Phoenix zurück. Der Forward spielte bereits zwischen 2014 und 2019 für die Suns.

Durant verlässt somit nach 3,5 Jahren und nur einer gewonnenen Playoff-Serie die Nets. Der Superstar hat noch einen Vertrag bis 2026, in der Saison 2025/26 kassiert der 34-Jährige noch 53,3 Millionen Dollar.

Der Trade in der Übersicht