NBA News: Denver Nuggets verstärken sich wohl auf dem Buyout-Markt mit Reggie Jackson

Die Denver Nuggets greifen wohl auf dem Buyout-Markt zu. Wie mehrere Medienberichten werden die Nuggets Reggie Jackson verpflichten.

Der Guard, der die Saison bei den L.A. Clippers begann, verhandelt im Moment einen Buyout mit den Charlotte Hornets. Dorthin hatten die Clippers ihn verschifft, um sich für einen Zweitrundenpick Center Mason Plumlee zu angeln.

Jackson spielte bei den Clippers keine große Rolle mehr und verlor während der Saison seinen Job als Starter an Terance Mann. Der 32-Jährige legt über die Saison 10,9 Punkte und 3,5 Assists, baute aber im Vergleich zu den Vorjahren deutlich ab.

Für die Nuggets dürfte Jackson dennoch von großem Nutzen sein, da der Spitzenreiter der Western Conference nach dem Trade von Bones Hyland zu den Clippers noch einen Guard braucht. Hyland war nach Informationen von Chris Haynes (Bleacher Report) unzufrieden mit seiner Rolle, weswegen Denver den Aufbauspieler zunächst nicht mehr einsetzte und dann für Zweitrundenpicks tradete.

So wird sich Jackson mit Ish Smith um die Minuten hinter Jamal Murray streiten, hat aber das größere Playoff-Resümee auf seiner Seite. So stand in den Playoffs 2021 der Spitzname "Mr. June", als Jackson für die Clippers insbesondere in der Serie gegen die Utah Jazz groß aufspielte. An diese Form kam Jackson in der Folge aber nicht mehr heran.