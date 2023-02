NBA News: Atlanta Hawks entlassen Head Coach Nate McMillan

Die Atlanta Hawks haben sich von Head Coach Nate McMillan getrennt. Dies bestätigte die Franchise in der Nacht auf Mittwoch deutscher Zeit.

Interimsweise soll der bisherige Assistant Coach Joe Prunty das Team übernehmen, das derzeit mit einer 29-30-Bilanz auf Platz acht in der Eastern Conference steht. Allerdings wird laut ESPN bereits nach einem neuen Head Coach gesucht - und ein Favorit steht mit dem früheren Jazz-Coach Quin Snyder demnach auch schon bereit.

Mit einem Trainerwechsel bei den Hawks wurde seit längerem gerechnet, ursprünglich schien es aber wahrscheinlich, dass dies erst in der Offseason passieren würde. Stattdessen trennte man sich nun frühzeitig von McMillan, der das Team 2021 selbst als Interimscoach übernommen und dann bis in die Eastern Conference Finals geführt hatte. McMillan hatte als Coach eine 99-80-Bilanz in Atlanta.

Snyder, der die Jazz nach der Vorsaison verließ, hat nun offenbar die besten Karten, allerdings sollen wohl auch Interviews mit Charles Lee (Associate Head Coach bei den Milwaukee Bucks) und Kenny Atkinson (Assistant Coach bei den Golden State Warriors) durchgeführt werden.

Vorerst übernimmt Prunty, der bereits 2018 mal als Interimscoach fungiert hatte. Damals übernahm er für den entlassenen Jason Kidd die Bucks und führte diese zu einer 21-16-Bilanz.