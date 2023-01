NBA Gerüchte: Los Angeles Lakers laden wohl DeMarcus Cousins zum Workout ein

Die Los Angeles Lakers sind offenbar auf der Suche nach Verstärkung auf der Center-Position. Laut Chris Haynes von Bleacher Report darf deshalb DeMarcus Cousins kommende Woche in L.A. vorspielen. Die Lakers haben wohl auch einen anderen Big Man auf dem Radar.

Cousins wartet seit dem vergangenen Sommer auf ein Vertragsangebot in der Association, ein Engagement in Taiwan, wo Dwight Howard aktuell aufläuft, soll er im November abgelehnt haben. Nun bekommt er wohl eine Chance, sich bei einem Workout für die Lakers zu empfehlen.

Wie Haynes berichtet, trainiert der 32-Jährige sechs Tage pro Woche in Las Vegas, um sich auf sein NBA-Comeback vorzubereiten. Vergangene Saison spielte der vierfache All-Star-Center in insgesamt 48 Spielen für die Bucks und Nuggets, in denen er 9 Punkte und 5,6 Punkte pro Partie auflegte.

Nach dem Ausfall von Anthony Davis haben die Lakers ihre Suche nach einem neuen Backup-Big offenbar verstärkt. Neben Cousins hat das Team wohl auch Cody Zeller (5,2 PPG, 4,6 RPG in 2021/22 für Portland) im Visier, der nach Informationen von Marc Stein (Substack) bereits vergangene Woche ein Workout bei den Lakers absolviert haben soll. Womöglich bekommt einer der beiden Center einen Zehntagesvertrag angeboten.

Derweil berichtet Haynes, dass AD in seinem Heilungsprozess gute Fortschritte macht. In wenigen Tagen soll er eine Rückkehr aufs Parkett anpeilen und seinen verletzten Fuß in einem individuellen Workout testen. Der 29-Jährige hat die vergangenen elf Spiele der Lakers verpasst, dennoch konnte L.A. immerhin sechs davon gewinnen.

Während die Traditionsfranchise aus Hollywood über Verstärkung im Frontcourt nachdenkt, hat sie gleichzeitig die Verträge von Austin Reaves und Wenyen Gabriel für den Rest der Saison garantiert. Das geht aus einem Bericht von ESPN hervor. Ersterer wird aufgrund einer Oberschenkelverletzung wohl zwei Wochen fehlen, im Sommer wird er Restricted Free Agent. Vor wenigen Tagen erhielt zudem Sterling Brown einen Zehntagesvertrag, nun schauen sich die Lakers offenbar nach weiteren Free Agents um, um den letzten Kaderplatz aufzufüllen.