NBA: Klay Thompson und Stephen Curry laufen heiß! Golden State Warriors schlagen Boston Celtics deutlich im Finals-Rematch

Die Golden State Warriors haben die Boston Celtics im Finals-Rematch deutlich besiegt mit 123:107. Mit Stephen Curry und Klay Thompson in Bestform hatten die Warriors zu viel Feuerkraft für Boston.

Golden State Warriors (13-13) - Boston Celtics (21-5) 123:107 (BOXSCORE)

"The Splash Brothers are splashing tonight" wurde es gut getroffen im US-Kommentar, denn Klay Thompson und Stephen Curry waren beide sehr gut drauf gegen die Celtics. Thompson erzielte 24 seiner 34 Punkte in der ersten Halbzeit und traf 14/26 aus dem Feld sowie 4/11 von Downtown. Curry traf sogar 6/11 Triples und begleitete seine 32 Zähler mit 7 Assists. In Abwesenheit von Andrew Wiggins spielte Jonathan Kuminga eine wichtige Rolle und unterstützte von der Bank kommend mit 14 Punkten (6/9 FG).

Damit übernahmen die Warriors schon nach der Anfangsphase die Kontrolle und die Führung bis zum Abpfiff, richtig weit absetzen konnten die Champs sich jedoch erst in den letzten Minuten. Boston erarbeitete sich gegen die starke Defense der Warriors um Draymond Green (11) kaum einfache Punkte und spielte nur 17 Assists. So hätte es schon eine Meisterleistung von den Stars der Celtics gebraucht, um mitzuhalten.

Jaylen Brown war sogar auf einem guten Weg dahin mit 31 Punkten bei 13/23 aus dem Feld, Jayson Tatum hatte gerade für seine Verhältnisse jedoch einen gebrauchten Abend. Nur 6 seiner 21 Feldwürfe fanden ihr Ziel, er beendete das Spiel mit 18 Zählern und 7 Rebounds. Ohne Robert Williams und Al Horford hatten die Celtics wenige Optionen auf den großen Positionen, Blake Griffin (13) startete erneut. Nennenswerte Unterstützung von der Bank kam nur durch Malcolm Brogdon (16).

NBA: Thompson heiß in erster Halbzeit - Williams fliegt

Aus der Mitteldistanz, im Drive, von Downtown sowieso und sogar am offensiven Brett - Thompson legte im ersten Viertel direkt richtig gut los mit 12 Punkten. Mit ihm auf der Bank streute Curry dann eben schnell 8 Zähler ein inklusive eines Buzzer-Beaters, der den Warriors die 33:25-Führung nach dem ersten Viertel bescherte.

Im zweiten Abschnitt übernahm Poole erstmal das Scoring und hielt Thompson die Position heiß, bis der wieder ins Spiel kam und direkt weiter traf und traf. Auch Boston war offensiv gut aufgelegt und hielt dagegen, so dass sie nur 63:68 zur Pause zurücklagen.

Doch nach dem Seitenwechsel leisteten sich die Celtics eine etwas zu lange Schwächephase, während die Warriors weiter gut trafen und somit einen 14:5-Lauf hinlegten. In den letzten drei Minuten des Viertels holten die Celtics sich noch ein paar Punkte zurück, um mit 83:95 in den Schlussabschnitt zu gehen.

Dort fiel Boston erst auf -17 zurück und kämpfte sich dann auf 8 Punkte heran, bevor der beste Comeback-Versuch der Celtics im Schlussviertel schon endete. Golden State zog wieder weiter davon und spätestens mit Grant Williams frustrierter Aktion zwei Minuten vor Schluss war wohl allen Anwesenden klar, dass das Spiel durch war. Williams beförderte den Ball wütend in die Menge, was eine automatische Ejection mit sich führte.

NBA: Die Stats-Leader bei Warriors vs. Celtics