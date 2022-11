NBA News: Nets-Star Kevin Durant würde gerne Anteile an den Washington Commanders erwerben

Nets-Superstar Kevin Durant liebäugelt damit, bei den Washington Commanders als Anteilseigner einzusteigen. Amazon-CEO Jeff Bezos und Rapper Jay-Z gelten als Kandidaten für den Kauf der NFL-Franchise.

"In einer perfekten Welt wäre ich ein Teil der Besitzergruppe", sagte Durant gegenüber Nick Friedell von ESPN. "Ich würde es gerne tun. Ich würde gerne etwas von meinem Geld geben, um ein Teil der Commanders zu sein, aber wir werden sehen. Aber um ehrlich zu sein, bezweifle ich, dass es passieren wird. Es ist ein Fünf-, Sechs-Milliarden-Dollar-Team."

Am Mittwoch wurde bekannt, dass Dan und Tanya Snyder einen möglichen Verkauf der Commanders prüfen. Ian Rapoport vom NFL Network berichtete, dass der Kaufwert der Commanders bis zu 7 Milliarden Dollar betragen könnte.

"Hoffentlich ist es jemand Nettes", sagte Durant bezüglich der Meldung, dass die Besitzer wechseln könnten. "Ich habe Bezos und Jay-Z gehört, aber man weiß ja nie."

Durant stammt aus Washington und soll laut Friedell "als Fan begeistert" von der Zukunft der Commanders sein. "Ich habe das Gefühl, dass wir in den vergangenen paar Jahren gut gedraftet haben", sagte der 34-Jährige und ergänzte: "Wir haben einige Grundsteine gelegt, mit denen wir in Zukunft Football-Spiele gewinnen können. Also ja, ich denke, es ist ein attraktives Umfeld." Durant zufolge seien die Commanders eines der lukrativsten Teams im Sport. Er sei sich sicher, dass es eine Menge Bieter geben werde.

Bereits seit Jahren stehen die Eigentümer der Commanders bei den Fans in der Kritik. Aber auch andere NFL-Teambesitzer sollen nicht uneingeschränkt hinter den Snyders stehen. Jim Irsay von den Indianapolis Colts forderte sogar deren Absetzung. Wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten ermittelt unter anderem die NFL und das US-Repräsentantenhaus gegen das Eigentümerpaar.

Auch Durant scheint von Dan Snyder nicht überzeugt zu sein. "Ich meine, wie lange hat er die Franchise jetzt schon - über 20 Jahre? Es ist schockierend zu sehen, wie er mit dem Team umgeht, weil es sein Baby ist. NFL-Teams sind wertvoll, sie sind wichtig", erklärte Durant.

Sollte Durant tatsächlich bei einem NFL-Team einsteigen, wäre dies nicht sein erster Erwerb im Sport-Business. Vor zweieinhalb Jahren kaufte er einen fünfprozentigen Anteil an der Fußballmannschaft Philadelphia Union und seit Mai 2022 besitzt er eine Minderheitsbeteiligung am Frauenteam NJ/NY Gotham FC. Erst im Oktober wurde er zusammen mit seinem Geschäftspartner Rich Kleiman Miteigentümer eines Pickleball-Teams.