NBA: Los Angeles Lakers mit Interesse an Terry Rozier von den Charlotte Hornets

Könnten die Charlotte Hornets ein Abnehmer für Russell Westbrook sein? Wie mehrere Medien berichten, sind die Lakers an Terry Rozier interessiert.

Wie Shams Charania (The Athletic) berichtet, haben die Lakers weiterhin Interesse an Terry Rozier. Der Guard der Charlotte Hornets wurde bereits im Sommer in Los Angeles gehandelt, angeblich wurden dabei mehrere Szenarien diskutiert. Unter anderem soll es diverse Drei-Team- und Vier-Team-Trade-Konstrukte gegeben haben.

Ein Deal kam nicht zustande, doch L.A. wirft weiterhin ein Auge auf die Situation in Charlotte. Auch Kevin O'Connor von The Ringer deutete das Interesse der Lakers an, er sieht die Hornets als möglichen Abnehmer von Russell Westbrook. Dies war insbesondere im Sommer der Fall, als darüber spekuliert wurde, dass Charlotte langfristige Verträge abstoßen könnte, um Miles Bridges einen lukrativen Deal vorzulegen.

Dieser ist jedoch weiterhin ohne Vertrag, da dem Forward derzeit der Prozess wegen häuslicher Gewalt gemacht wird. Sollten die Hornets sich allerdings schnell aus dem Playoff-Rennen verabschieden, ist es weiter möglich, dass Charlotte Großverdiener wie Rozier (Vertrag bis 2026, 96,3 Millionen Dollar) oder auch Gordon Hayward (Vertrag bis 2024, 61,5 Millionen Dollar) traden könnte.

Die Hornets gewannen zwei der ersten drei Spiele der Saison, galten vor der Saison aber als mögliche negative Überraschung. Rozier konnte bislang überzeugen, in seinen zwei Einsätzen legte der Guard im Schnitt 23,5 Punkte, 7 Rebounds sowie 8,5 Assists bei 40 Prozent von der Dreierlinie auf.