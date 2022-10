NBA News, Los Angeles Lakers: General Manager Rob Pelinka erhält wohl Vertragsverlängerung

Die Los Angeles Lakers haben sich offenbar auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung mit General Manager Rob Pelinka geeinigt. Der Boss des Front Office soll Medienberichten zufolge bis 2026 unterschrieben haben.

Das berichtete zunächst Chris Haynes (Yahoo Sports) und wurde mittlerweile von ESPN bestätigt. Damit erhält der 52-Jährige einen Vertrauensbeweis, während das Team eine enorm enttäuschenden Spielzeit 2021/22 vergessen machen will.

Nach dem Verpassen der Postseason in der Vorsaison hat Pelinka in Person von Darvin Ham einen neuen Head Coach angeheuert und das Team um LeBron James, Anthony Davis und Russell Westbrook neu zusammengestellt. Zur Riege der Titelanwärter gehören die Lakers damit nicht, Pelinka hatte zuletzt aber betont, alles in seiner Macht Stehende tun zu wollen, um LeBron ein starkes Team an die Seite zu stellen.

Der ehemalige Spieleragent von unter anderem Kobe Bryant ist bereits seit 2017 als General Manager der Lakers tätig. 2020 kam zudem der Titel als Vice President of Basketball Operations dazu, im selben Jahr gewann L.A. auch die Championship, nachdem Pelinka unter anderem den Trade für Anthony Davis eingefädelt hatte.

Allerdings verpasste die Traditionsfranchise in drei der fünf Spielzeiten seit Pelinkas Ankunft die Playoffs und das Team feuerte unter Leitung von Pelinka zwei Coaches (Luke Walton und Frank Vogel). Der ehemalige Teampräsident Magic Johnson beschwerte sich bei seinem Rücktritt 2019 über "Verrat" im Front Office.

Auch der Trade für Westbrook im Sommer 2021 hatte nicht den gewünschten Effekt, eher im Gegenteil. Bislang ist Pelinka den Point Guard noch nicht losgeworden, trotz hartnäckiger Trade-Gerüchte über den Sommer. Dafür gelang es Pelinka, James von einer weiteren Vertragsverlängerung zu überzeugen. Der King ist bis 2025 an die Lakers gebunden.