NBA Gerücht: Sind die San Antonio Spurs ein potenzieller Trade-Partner für Russell Westbrook?

Die Los Angeles Lakers suchen weiter nach Verstärkungen und möglichen Trades für Russell Westbrook. Ein möglicher Trade-Partner: die San Antonio Spurs.

NBA Gerücht: Josh Richardson ein Kandidat für die Lakers?

Wie Shams Charania (The Athletic) haben die Lakers in den vergangenen Wochen Gespräche mit den Texanern über einen möglichen Deal von Shooting Guard Josh Richardson geführt. Der 29-Jährige spielt in den Plänen der Spurs keine große Rolle, da diese sich für die Zukunft neu aufstellen wollen.

Gleichzeitig könnten die Spurs auch den Vertrag von Russell Westbrook aufnehmen (47,1 Millionen Dollar bis zum Ende der Saison), San Antonio ist eines der wenigen Teams in der NBA, welches noch über Cap Space verfügt. Ein einfacher Trade von Richardson für Westbrook wäre jedoch aus finanzieller Sicht nicht möglich, an dieser Stelle müssten die Spurs noch einen weiteren Spieler abgeben.

Richardson begann die vergangene Saison bei den Boston Celtics, bevor im Zuge des Trades von Derrick White nach San Antonio verschifft wurde. Seither absolvierte der Guard 24 Partien für die Texaner, in denen er 11,5 Punkte, 2,7 Rebounds sowie 2,3 Assists bei einer Dreierquote von 44,9 Prozent auflegte. Der Vertrag des 29-Jährigen läuft nach dieser Saison aus, bis dahin stehen ihm noch 12,2 Millionen Dollar zu.

NBA Gerücht: Auch Milwaukee Bucks an Jae Crowder dran?

Jae Crowder wird aller Voraussicht nach nicht mehr für die Phoenix Suns auflaufen, der Forward hat einen Trade gefordert und reist derzeit nicht mit dem Team. Seit seiner Forderung ist nun aber bereits ein guter Monat vergangen und die Suns haben noch immer kein neues Team für den 32-Jährigen gefunden.

Crowder wurde zuletzt mit den Miami Heat und den Atlanta Hawks in Verbindung gebracht, laut Charania haben aber auch die Milwaukee Bucks ihr Interesse hinterlegt. Der Champion von 2021 könnte noch einen weiteren Forward gut gebrauchen, mit Khris Middleton, Joe Ingles und Pat Connaughton fallen derzeit gleich drei Rotationsspieler auf dem Flügel aus.

Crowder hat noch einen Vertrag bis zum Sommer, in dieser Spielzeit bekommt der Forward noch 10,2 Millionen Dollar.