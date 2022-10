NBA Saisonvorschau - Brooklyn Nets, Atlanta Hawks, Toronto Raptors: Die Definition von Wahnsinn

Die Brooklyn Nets versuchen es nach einer turbulenten Offseason noch einmal mit Kevin Durant und Kyrie Irving - diesmal mit mehr Erfolg? Auch die Atlanta Hawks und Toronto Raptors hegen Ambitionen, die beiden Teams könnten aber unterschiedlicher nicht sein. SPOX macht den Check.

NBA-Saisonvorschau: BROOKLYN NETS

Brooklyn Nets: Die Transaktionen

Neuzugänge

Trade: Royce O'Neale (Jazz)

Royce O'Neale (Jazz) Free Agency: Markieff Morris (Heat), T.J. Warren (Pacers), Edmond Sumner (ohne Team)

Abgänge

Free Agency: Blake Griffin (Celtics), Bruce Brown (Nuggets), Andre Drummond, Goran Dragic (beide Bulls), LaMarcus Aldridge (Free Agent)

Brooklyn Nets: Die wichtigsten Statistiken 2021/22

Bilanz Regular Season Offensiv-Rating Defensiv-Rating Net-Rating 44-38 (Platz 7 im Osten) 113,2 (10.) 112,3 (20.) 0,9 (15.)

Brooklyn Nets: Die Strategie in der Offseason

Kann man von Strategie bei dieser chaotischen Offseason sprechen? Immerhin: Die Franchise hat sein Ziel erreicht und Kevin Durant ist trotz Trade-Forderung weiter Teil des Teams und bekannte sich nach einiger Bedenkzeit zu den Nets. Mit dem 34-Jährigen steht und fällt auch das Schicksal dieses Teams, in seinen drei Jahren in New York machte KD jedoch nur 106 Spiele (inklusive Playoffs).

Auch Kyrie Irving ist weiter da, nachdem der Guard mit einem Abgang liebäugelte, letztlich aber wohl keinen Abnehmer fand und darum seine Spieler-Option zog. Da auch in New York inzwischen die Impfpflicht weggefallen ist, wird der Spielmacher vermutlich mehr als die 29 Partien im Vorjahr absolvieren. Weg ist dagegen Bruce Brown, der beste Verteidiger der Nets schloss sich lieber den Nuggets an, mit Andre Drummond verließ ein weiterer Rotationsspieler den Big Apple.

Von den Neuzugängen dürfte zunächst Royce O'Neale die größte Rolle spielen. Der Ex-Jazz-Wing steht für Defense und offene Dreier, ein Spieler-Typ, der in Brooklyn rar gesät ist. Markieff Morris und T.J. Warren sind dagegen Wild Cards, gerade bei letzterem ist nicht klar, wann er nach einer ewigen Verletzungssaga wieder ins Geschehen eingreifen kann. Sie beide sind aber ebenso Flügelspieler und bringen Länge, die in der vergangenen Saison fehlte.

Und dann ist da noch Ben Simmons, der ebenfalls als Neuer anzusehen ist. Der Australier machte in der Preseason seine ersten Spiele für Brooklyn, nachdem er nach seinem Trade aus Philadelphia an chronischen Rückenproblemen litt. Der Defensiv-Spezialist ist ein Schlüssel, wenn die Nets tatsächlich wieder ins Rennen um die Larry O'Brien Trophy eingreifen wollen.

Brooklyn Nets: Die Schwachstellen

In erster Linie muss man Zweifel haben, dass dieses Team nach einer solch turbulenten Offseason zueinander findet. KD und Irving wollten weg, Durant zählte den eigenen Coach und GM an, dazu bleiben die fetten Fragezeichen hinter Simmons. Kann aus dieser Unruhe wirklich etwas entstehen? Es ist schwer vorstellbar und gleichzeitig sicher nicht die letzte Episode dieser Seifenoper gewesen.

Sportlich ergibt der Kader nun etwas mehr Sinn, es stehen nicht mehr nur Guards, Center sowie Durant im Team. Allerdings: Nach Jahren extensiven Center-Bingos fehlen nun plötzlich die Bigs. Nic Claxton ist schon die beste Option, das ist verdammt dünn und deutet darauf hin, dass Brooklyn jede Menge Small Ball spielen wird. Der ohnehin wichtigen Defense wird dies nicht helfen, gleichzeitig schmerzt der Brown-Abgang. Dazu gibt es weiter viele Scorer, aber wenige, die den Ball bewegen. Die Offense könnte häufiger stagnieren.

NBA-Preview: Der Kader der Brooklyn Nets

Point Guard Shooting Guard Small Forward Power Forward Center Ben Simmons Kyrie Irving Joe Harris Kevin Durant Nic Claxton Patty Mills Seth Curry Royce O'Neale Markieff Mprris Day'Ron Sharpe Edmond Sumner Cam Thomas Kessler Edwards T.J. Warren - Chris Chiozza - - - -

Nets im Kadercheck: KD bleibt - genau wie die Fragezeichen © getty 1/34 Das Chaos um Kevin Durant ist vorbei - vorerst zumindest. KD und die Nets werden ihre "Partnerschaft fortführen" und gemeinsam um einen Titel kämpfen. Kann das mit diesem Kader gelingen? SPOX macht den Check. © getty 2/34 GUARDS - KYRIE IRVING | Alter: 30 | Stats 21/22: 27,4 Punkte, 5,8 Assists, 4,4 Rebounds bei 46,9 Prozent FG und 41,8 Prozent Dreier (29 Spiele) | Gehalt 22/23: 36,9 Mio. Dollar (Vertrag bis 2023) © getty 3/34 Es wird ein wichtiges Jahr für Kyrie. Der Vertrag läuft aus, er muss sich beweisen. Seine Fähigkeiten sind unbestritten, nur zeigt der Guard sie zu selten. Weniger Schlagzeilen neben dem Feld würden auch helfen. © getty 4/34 BEN SIMMONS | Alter: 26 | Stats 21/22: keine Einsätze | Gehalt 22/23: 35,4 Mio. Dollar (Vertrag bis 2025) © getty 5/34 Mentale Probleme, ein malader Rücken - Simmons stand nach dem Trade nicht zur Verfügung, für 2022/23 planen die Nets aber mit ihm. Der Australier ist der beste Nets-Verteidiger und damit ein integraler Bestandteil des Teams. Wenn er denn spielt. © getty 6/34 PATTY MILLS | Alter: 34 | Stats 21/22: 11,4 Punkte, 1,9 Rebounds, 2,3 Assists bei 40,8 Prozent FG und 40,0 Prozent Dreier (81 Spiele) | Gehalt 22/23: 6,5 Mio. Dollar (Vertrag bis 2024) © getty 7/34 Begann vergangene Saison stark und ging dann mit dem Team unter. Der Australier bleibt ein überragender Schütze, der aber defensiv versteckt werden muss. Als Backup dennoch eine gute Lösung. © getty 8/34 SETH CURRY | Alter: 32 | Stats 21/22: 15,0 Punkte, 3,1 Rebounds, 3,6 Assists bei 48,7 Prozent FG und 42,2 Prozent Dreier (64 Spiele für Sixers und Nets) | Gehalt 22/23: 8,5 Mio. Dollar (Vertrag bis 2023) © getty 9/34 Auch Curry könnte bei einer Simmons-Rückkehr die Bank drohen, die Chemie mit dem Ex-Top-Pick war in Philadelphia aber stark. Als Komplementärspieler und Schütze eine starke Option, vor allem in der Regular Season. © getty 10/34 CAM THOMAS | Alter: 20 | Stats 21/22: 8,5 Punkte, 2,4 Rebounds, 1,2 Assists bei 43,3 Prozent FG und 27,0 Prozent Dreier (67 Spiele) | Gehalt 22/23: 2,1 Mio. Dollar (Vertrag bis 2025) © getty 11/34 Bei so vielen Guards könnte es Thomas schwer haben, die Rotation zu knacken. Der Youngster ist ein exzellenter Scorer, der aber noch konstanter werden muss. Defensiv trägt er eine Zielscheibe auf dem Rücken. © getty 12/34 EDMOND SUMNER | Alter: 26 | Stats 21/22: keine Einsätze | Gehalt 22/23: 2,0 Mio. Dollar (Vertrag bis 2023, nicht garantiert) © getty 13/34 Sumner hat seine Stärken in der Defense, der Wurf ist dagegen das große Problem. Verpasste die komplette vergangene Saison mit einem Achillessehnenriss und wird um seinen Kaderplatz kämpfen müssen. © getty 14/34 FORWARDS - KEVIN DURANT | Alter: 33 | Stats 21/22: 29,9 Punkte, 7,4 Rebounds, 6,4 Assists bei 51,8 Prozent FG und 38,3 Prozent Dreier (55 Spiele) | Gehalt 22/23: 44,1 Mio. Dollar (Vertrag bis 2026) © getty 15/34 Auch mit knapp 34 Jahren ist KD einer der besten Spieler der NBA. Das Problem war für ihn, die ganze Saison fit zu bleiben. Seit seinem Abgang aus OKC machte Durant nur einmal mindestens 70 Spiele. Ein Ausfall ist für die Nets aber kaum zu kompensieren. © getty 16/34 JOE HARRIS | Alter: 30 | Stats 21/22: 11,3 Punkte, 4,0 Rebounds, 1,0 Assists bei 45,2 Prozent FG und 46,6 Prozent Dreier (14 Spiele) | Gehalt 22/23: 18,6 Mio. Dollar (Vertrag bis 2024) © getty 17/34 Eine Knöchelverletzung kostete Harris fast die komplette Saison. Seine Größe und Wurfstärke fehlten den Nets enorm und werden auch 22/23 wieder wichtig sein. Wie sieht er nach einem knappen Jahr Zwangspause aus? © getty 18/34 ROYCE O'NEALE | Alter: 29 | Stats 21/22: 7,4 Punkte, 4,8 Rebounds, 2,5 Assists bei 45,7 Prozent FG und 38,9 Prozent Dreier (77 Spiele für die Jazz) | Gehalt 22/23: 9,2 Mio. Dollar (Vertrag bis 2024) © getty 19/34 Im Zuge der Durant-Trade-Forderung ging der Trade für O'Neale fast ein wenig unter. Einen Erstrundenpick war Brooklyn die Dienste des 3-and-D-Spezialisten wert. In Utah war seine Saison jedoch eher enttäuschend. © getty 20/34 T.J. WARREN | Alter: 28 | Stats 21/22: keine Einsätze | Gehalt 22/23: 1,8 Mio. Dollar (Vertrag bis 2023) © getty 21/34 Stand letztmals Ende Dezember 2020 auf dem Court, es folgten zwei Fußbrüche. In Brooklyn kann sich Warren neu beweisen, in der Bubble ging sein Stern als Small-Ball-Vierer auf. © getty 22/34 KESSLER EDWARDS | Alter: 22 | Stats 21/22: 5,9 Punkte, 3,6 Rebounds, 0,6 Assists bei 41,2 Prozent FG und 35,3 Prozent Dreier (48 Spiele) | Gehalt 22/23: 1,6 Mio. Dollar (Vertrag bis 2024) © getty 23/34 Der Zweitrundenpick von 2021 zeigte starke Ansätze als 3-and-D-Wing, doch sein Wurf wackelte noch etwas. Als Verteidiger ist er aber schon jetzt mehr als brauchbar, kann auch auf der Vier eingesetzt werden. © getty 24/34 YUTA WATANABE | Alter: 27 | Stats 21/22: 4,3 Punkte, 2,4 Rebounds, 0,6 Assists bei 40,6 Prozent FG und 34,2 Prozent Dreier (38 Spiele für Raptors) | Gehalt 22/23: 1,8 Mio (Vertrag bis 2023, nicht garantiert) © getty 25/34 Der Japaner kommt vor allem über seinen Einsatz, seine Athletik wird gerne unterschätzt. Der Wurf kommt und geht, als Finisher am Ring fehlt ein bisschen Muskelmasse. Am Ende der Rotation aber eine solide Alternative. © getty 26/34 BIGS - NIC CLAXTON | Alter: 23 | Stats 21/22: 8,7 Punkte, 5,6 Rebounds, 1,1 Blocks bei 67,4 Prozent FG (47 Spiele) | Gehalt 22/23: 8,5 Mio. Dollar (Vertrag bis 2024) © getty 27/34 Ein junger, vielversprechender Center, der defensiv auch nach Switches besteht und vorne vor allem von Alley-Oop-Anspielen profitiert. Im Sommer bekam er einen neuen Zweijahresvertrag, nun muss er weiter an seinem Spiel feilen. © getty 28/34 DAY'RON SHARPE | Alter: 20 | Stats 21/22: 6,2 Punkte, 5,0 Rebounds bei 57,7 Prozent FG (32 Spiele) | Gehalt 22/23: 2,1 Mio. Dollar (Vertrag bis 2025) © getty 29/34 Was den letztjährigen Rookie auszeichnet ist ein exzellenter Motor und starkes Rebounding - an beiden Brettern wohlgemerkt. Ansonsten aber recht roh. Insgesamt sind die Nets auf der Fünf dünn besetzt, werden dies aber wohl mit Small-Ball ausgleichen. © getty 30/34 HEAD COACH - STEVE NASH: Ist als Hauptverantwortlicher an der Seitenlinie nicht unumstritten, auch KD wollte ihn bekanntermaßen im Sommer loswerden. Nun steht Nash zu Saisonbeginn direkt gewaltig unter Druck. © getty 31/34 FAZIT: Eine akkurate Prognose bei den Nets zu treffen, ist schier unmöglich. Das Drama aus der Offseason wird sicherlich noch nachhallen, wenn sich Durant wieder das Nets-Trikot überstreift. Wie wird überhaupt die Stimmung in der Kabine sein? © getty 32/34 Zudem ist nicht auszuschließen, dass im Laufe der Saison die Trade-Spekulationen und damit Unruhe zurückkehren. Wie viele Spiele KD und Kyrie kommende Saison wirklich für Brooklyn absolvieren werden, steht komplett in den Sternen. © getty 33/34 Und noch ein fettes Fragezeichen: Simmons hat nun seit Juni 2021 kein professionelles Basketballspiel mehr bestritten. Auf welchem Level wird er zurückkehren? Hat er womöglich an seinem Wurf gearbeitet? Hält sein Rücken überhaupt? Spielt der Kopf mit? © getty 34/34 Die Nets haben sich im Sommer sinnvoll verstärkt. In der Theorie kann Simmons die Defense auf ein neues Level hieven, während KD und Irving in der Offense ihr Ding drehen. Dann gehören die Nets zur Elite des Ostens. Wie gesagt, in der Theorie …

Brooklyn Nets: Der Hoffnungsträger

Der X-Faktor dieser Nets-Saison wird Ben Simmons sein. Er ist potenziell der beste Spielgestalter, er ist mit Abstand der beste Verteidiger im Team. Nach gut 16 Monaten Pause und einer Rückenverletzung ist aber nicht klar, ob der Australier an das Niveau aus guten Sixers-Tagen anknüpfen kann. Der Medienrummel um ihn wird bleiben und es wird sich zeigen, inwieweit ihn das beeinträchtigt.

Man darf nicht vergessen, dass Simmons während seiner Absenz von den Sixers über mentale Probleme klagte. In Brooklyn dürfte weiterhin jeder seiner Schritte unter dem Brennglas seziert werden (auch Airballs bei einem öffentlichen Training sind nun Stories). Es dürfte dauern, bis Simmons wieder annähernd in Form kommt. Dabei spielt es keine Rolle, ob er Dreier wirft oder nicht. Viel wichtiger sind da die Freiwürfe, in den Playoffs 2021 hatte Simmons sichtlich Angst gefoult zu werden.

Brooklyn Nets: Fazit

Es ist ein fragiles Gebilde in Brooklyn, das weiß aber auch das Front Office. Ein klarer Meister-Kandidat wie im Vorjahr mit James Harden sind die Nets nicht mehr, dafür ist zu viel passiert. Durant ist wieder ein Jahr älter, seine Gesundheit wird immer ein Fragezeichen bleiben. Kyrie ist unberechenbar, Simmons ein nicht zu lesendes Buch - kurzum: Alles ist möglich, in alle Richtungen.

Im schlechtesten Fall kann diese Franchise schon im Februar ganz anders aussehen, im Idealfall sehen die Nets wie ein Contender aus und legen womöglich doch noch einmal einen tiefen Playoff-Run hin. Darauf wetten sollte jedoch niemand, schließlich wandelt diese Franchise seit der Ankunft von KD und Kyrie zwischen den Extremen voller Drama und Nebenkriegsschauplätzen. Aus Mangel an Alternativen versuchen es die Nets dennoch noch einmal, was Albert Einstein nicht erfreuen dürfte: "Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten."