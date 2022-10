NBA - Saisonvorschau: Boston Celtics, Chicago Bulls, Indiana Pacers: Wie viele Tiefschläge verkraftet ein Contender?

Der amtierende Ost-Champion ging mit einer Menge Euphorie aus dem Sommer, doch dann folgte ein Rückschlag nach dem anderen. Gehören die Boston Celtics trotzdem noch zu den Topfavoriten? Und finden die Bulls zurück zu ihrer starken ersten Saisonhälfte des Vorjahres? SPOX macht den Check.

Alle 30 Teams bekommen in den Wochen vor dem Saisonstart in der Nacht vom 18. auf den 19. Oktober bei SPOX eine eigene Saisonvorschau spendiert. Hier gibt es eine Übersicht mit allen bisher erschienen Previews.

NBA-Saisonvorschau: BOSTON CELTICS

Boston Celtics: Die Transaktionen

Neuzugänge

Draft : J.D. Davison (#53)

: J.D. Davison (#53) Trade : Malcolm Brogdon (Pacers)

: Malcolm Brogdon (Pacers) Free Agency: Danilo Gallinari (Hawks), Noah Vonleh (Shanghai Sharks)

Abgänge

Trade : Daniel Theis, Aaron Nesmith, Nik Stauskas, Malik Fitts, Juwan Morgan (alle Pacers)

: Daniel Theis, Aaron Nesmith, Nik Stauskas, Malik Fitts, Juwan Morgan (alle Pacers) Free Agency: Brodric Thomas (Free Agent)

Boston Celtics: Die wichtigsten Statistiken 2022/23

Bilanz Regular Season Offensiv-Rating Defensiv-Rating Net-Rating 51-31 (Platz 2 im Osten) 113,6 (9.) 106,2 (1.) 7,4 (2.)

Boston Celtics: Die Strategie in der Offseason

Der größte Gewinner des Sommers? Die Boston Celtics, da waren sich die Coaches, Scouts und Executives sicher, als ESPN diese Frage im alljährlichen Offseason-Survey in den Raum warf. Mit großem Abstand heimste Boston in dieser Umfrage die meisten Stimmen ein und das auch zu Recht. Ende August war das, seither hat eine ganze Serie von Tiefschlägen aber einiges in Titeltown durcheinandergewirbelt.

Doch von vorne: Mit einer spektakulären zweiten Saisonhälfte (33-10 in den letzten 43 Regular-Season-Spielen) und dem anschließenden Finals-Trip (2-4 vs. Warriors) schien Boston ohnehin schon gut gerüstet, auch in der kommenden Saison anzugreifen. Das reichte Teampräsident Brad Stevens aber offensichtlich nicht. Stattdessen verstärkte er das Team mit dem Trade für Brogdon.

Die Kelten mussten für den 29-Jährigen keinen bedeutenden Playoff-Rotationsspieler nach Indiana abtreten, dennoch haben sie eine klare Schwachstelle adressiert. Brodgdon bringt mehr Playmaking und Shooting im Backcourt, was vor allem in der Postseason teils vermisst wurde. Zusätzlich kam in der Free Agency in Person von Gallinari ein scorender Flügelspieler, der in der regulären Saison für Entlastung hätte sorgen können.

Dann aber folgte Tiefschlag Nummer eins: Der Italiener wird aufgrund eines Kreuzbandrisses im linken Knie wahrscheinlich die komplette Saison ausfallen. Tiefschlag Nummer zwei: Center Robert Williams III musste erneut unters Messer und wird nach einer Knie-OP etwa zwei bis drei Monate fehlen. Tiefschlag Nummer drei: Die Franchise hat Head Coach Ime Udoka suspendiert aufgrund einer "unangemessenen" Beziehung zu einer Team-Mitarbeiterin. Nun wird der relativ unerfahrene Joe Mazzulla (34, bisher drei Jahre als Assistant Coach in der NBA) die Mannschaft anführen.

LeBron rutscht aus der Top 5! Das ESPN-Ranking der besten NBA-Spieler © getty 1/33 Es ist wieder soweit: Das alljährliche ESPN-Ranking der besten Spieler der neuen Saison ist da! Über 200 Journalisten haben abgestimmt, um nun zum bereits zwölften Mal die Nummer 1 der Basketballwelt zu bestimmen. SPOX zeigt die Ergebnisse. © getty 2/33 Aus deutscher Sicht gibt es wenig Erfreuliches zu vermelden. Dennis Schröder landete 2020 immerhin noch auf Platz 79, ist nun aber zum zweiten Mal in Folge gar nicht in der Top 100 von ESPN vertreten. Auch sonst schaffte es kein Deutscher auf die Liste. © getty 3/33 Auch Russell Westbrook wird beim Blick aufs Ranking mit der Nase rümpfen. Gleich 64 Spieler werden von den Experten als besser eingeschätzt als der Lakers-Star. Nun kommen wir aber zur Top 30! © getty 4/33 Platz 30: PASCAL SIAKAM | Team: Toronto Raptors | Position: Power Forward | Alter: 28 | Vorjahresplatzierung: 38 © getty 5/33 Platz 29: BRANDON INGRAM | Team: New Orleans Pelicans | Position: Small Forward | Alter: 25 | Vorjahresplatzierung: 26 © getty 6/33 Platz 28: DEMAR DEROZAN | Team: Chicago Bulls | Position: Forward | Alter: 33 | Vorjahresplatzierung: 45 © getty 7/33 Platz 27: ZACH LAVINE | Team: Chicago Bulls | Position: Guard | Alter: 27 | Vorjahresplatzierung: 33 © getty 8/33 Platz 26: JRUE HOLIDAY | Team: Milwaukee Bucks | Position: Guard | Alter: 32 | Vorjahresplatzierung: 22 © getty 9/33 Platz 25: ANTHONY EDWARDS | Team: Minnesota Timberwolves | Position: Guard | Alter: 21 | Vorjahresplatzierung: 52 © getty 10/33 Platz 24: DONOVAN MITCHELL | Team: Cleveland Cavaliers | Position: Guard | Alter: 26 | Vorjahresplatzierung: 18 © getty 11/33 Platz 23: BAM ADEBAYO | Team: Miami Heat | Position: Center | Alter: 25 | Vorjahresplatzierung: 21 © getty 12/33 Platz 22: JAYLEN BROWN | Team: Boston Celtics | Position: Guard | Alter: 25 | Vorjahresplatzierung: 27 © getty 13/33 Platz 21: CHRIS PAUL | Team: Phoenix Suns | Position: Guard | Alter: 37 | Vorjahresplatzierung: 13 © getty 14/33 Platz 20: ANTHONY DAVIS | Team: Los Angeles Lakers | Position: Power Forward | Alter: 29 | Vorjahresplatzierung: 9 © getty 15/33 Platz 19: BRADLEY BEAL | Team: Washington Wizards | Position: Guard | Alter: 29 | Vorjahresplatzierung: 11 © getty 16/33 Platz 18: RUDY GOBERT | Team: Minnesota Timberwolves | Position: Center | Alter: 30 | Vorjahresplatzierung: 25 © getty 17/33 Platz 17: JIMMY BUTLER | Team: Miami Heat | Position: Small Forward | Alter: 33 | Vorjahresplatzierung: 16 © getty 18/33 Platz 16: TRAE YOUNG | Team: Atlanta Hawks | Position: Guard | Alter: 24 | Vorjahresplatzierung: 17 © getty 19/33 Platz 15: PAUL GEORGE | Team: L.A. Clippers | Position: Forward | Alter: 32 | Vorjahresplatzierung: 12 © getty 20/33 Platz 14: DAMIAN LILLARD | Team: Portland Trail Blazers | Position: Guard | Alter: 32 | Vorjahresplatzierung: 8 © getty 21/33 Platz 13: KARL-ANTHONY TOWNS | Team: Minnesota Timberwolves | Position: Center | Alter: 26 | Vorjahresplatzierung: 24 © getty 22/33 Platz 12: KAWHI LEONARD | Team: L.A. Clippers | Position: Forward | Alter: 31 | Vorjahresplatzierung: nicht gerankt © getty 23/33 Platz 11: JAMES HARDEN | Team: Philadelphia 76ers | Position: Guard | Alter: 33 | Vorjahresplatzierung: 10 © getty 24/33 Platz 10: DEVIN BOOKER | Team: Phoenix Suns | Position: Guard | Alter: 25 | Vorjahresplatzierung: 15 © getty 25/33 Platz 9: JA MORANT | Team: Memphis Grizzlies | Position: Guard | Alter: 23 | Vorjahresplatzierung: 31 © getty 26/33 Platz 8: KEVIN DURANT | Team: Brooklyn Nets | Position: Forward | Alter: 33 | Vorjahresplatzierung: 1 © getty 27/33 Platz 7: JAYSON TATUM | Team: Boston Celtics | Position: Forward | Alter: 24 | Vorjahresplatzierung: 14 © getty 28/33 Platz 6: LEBRON JAMES | Team: Los Angeles Lakers | Position: Forward | Alter: 37 | Vorjahresplatzierung: 3 © getty 29/33 Platz 5: STEPHEN CURRY | Team: Golden State Warriors | Position: Guard | Alter: 34 | Vorjahresplatzierung: 5 © getty 30/33 Platz 4: JOEL EMBIID | Team: Philadelphia 76ers | Position: Center | Alter: 28 | Vorjahresplatzierung: 7 © getty 31/33 Platz 3: LUKA DONCIC | Team: Dallas Mavericks | Position: Guard | Alter: 23 | Vorjahresplatzierung: 4 © getty 32/33 Platz 2: NIKOLA JOKIC | Team: Denver Nuggets | Position: Center | Alter: 27 | Vorjahresplatzierung: 6 © getty 33/33 Platz 1: GIANNIS ANTETOKOUNMPO | Team: Milwaukee Bucks | Position: Forward | Alter: 27 | Vorjahresplatzierung: 2

Boston Celtics: Die Schwachstellen

Die Celtics sind auf den großen Positionen ziemlich dünn besetzt. Der Ausfall von Williams III wird gerade defensiv schmerzen, dafür muss Al Horford noch mehr Last schultern - der ist aber bereits 36 Jahre alt. Grant Williams wird wohl vorerst in die Starting Five rücken, nach der Gallinari-Verletzung kommen dahinter eigentlich nur noch Luke Kornet, Noah Vonleh und seit neuestem Blake Griffin.

Boston musste im Frontcourt nochmal aktiv werden und sicherte sich vergangene Woche die Dienste des 33-Jährigen. Griffin hat zwar die besten Jahre hinter sich, die Celtics schätzen laut The Athletic aber seine Vielseitigkeit. Er kann die Vier und die Fünf spielen, bringt offensiv mehr Qualität als die restlichen Frontcourt-Optionen, ist aber defensiv angreifbar. Vorerst wird Boston vermutlich mehr Small-Ball spielen, doch die Hoffnungen der besten Defense des Vorjahres hängen an der Gesundheit von Horford und Williams III.

NBA-Preview: Der Kader der Boston Celtics

Point Guard Shooting Guard Small Forward Power Forward Center Marcus Smart Jaylen Brown Jayson Tatum Grant Williams Al Horford Malcolm Brogdon Derrick White Sam Hauser Blake Griffin Luke Kornet Payton Pritchard J.D. Davison - Noah Vonleh Robert Williams III** - - - Danilo Gallinari* -

* wird voraussichtlich die komplette Saison verpassen

**wird nach einer Knie-OP zwei bis drei Monate ausfallen

Boston Celtics: Der Hoffnungsträger

Die Titelhoffnungen im Allgemeinen hängen derweil natürlich vor allem an Jayson Tatum und Jaylen Brown. Das Duo hat in der Vorsaison bereits eine tolle Entwicklung hingelegt, doch in den Finals ging aufgrund der zuvor abgespulten Minuten etwas die Luft auf. Gallinari hätte in der regulären Saison Minuten vom Konto des Star-Duos nehmen sollen. Das klappt zwar nicht, dank Brogdon wird zumindest die Playmaking-Last geringer.

In dieser Hinsicht und als Passer hat sich Tatum zwar schon stark verbessert, doch man darf von ihm noch weitere Fortschritte erwarten, ebenso beim Finishing am Ring. Das ist aber Kritik auf hohem Niveau. Schon jetzt ist der 24-Jährige ein Top-10-Spieler der Liga, in einem Best-Case-Szenario spielt er kommende Saison eine bedeutende Rolle im MVP-Rennen. Bei Brown (25 Jahre) wird interessant sein, wie er die Trade-Gerüchte um seine Person im Sommer wegsteckt. Im Idealfall hat Boston hier eines der besten Duos der Liga in seinen Reihen.

Boston Celtics: Fazit

In den vergangenen Wochen hat auf einmal Unruhe die anfängliche Euphorie in Boston verdrängt. Die Udoka-Suspendierung hat den Aussagen am Media Day nach zu urteilen auch die Spieler überrumpelt. Jetzt ist der Erfolgscoach der Vorsaison erstmal weg, wie gehen das Team und Interimscoach Mazzulla mit dieser Situation um?

Zu den Fragezeichen hinter der Celtics-Saison gesellen sich auch der Ausfall von Timelord Williams III und ob der restliche Kader (Brogdon!) wirklich die komplette Saison fit bleiben kann. Auf dem Papier ist der Finalist der Vorsaison nochmal besser geworden, die Defense wird vorerst ohne Williams III aber nicht das gleiche elitäre Niveau erreichen können. Jetzt gilt es, das Drama abseits des Courts auszublenden. Dann gehören die Celtics auch 2022/23 in den Kreis der Topfavoriten.