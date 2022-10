NBA Preseason: Sorgen um verletzten LaMelo Ball - Donovan Mitchells Heimdebüt in Cleveland geht in die Hose

LaMelo Ball hat sich bei einer weiteren Niederlage der Charlotte Hornets in der Preseason am Knöchel verletzt. Über die Schwere der Verletzung ist noch nichts bekannt. Das erste Heimspiel von Donovan Mitchell in Cleveland endet ohne Erfolgserlebnis.

Charlotte Hornets (0-4) - Washington Wizards (1-2) 107:116 (BOXSCORE)

Es ist bislang eine gebrauchte Preseason für die Hornets. Nicht nur kassierte das Team von Coach Steve Clifford die vierte Niederlage im vierten Spiel, darüber hinaus verletzten sich auch noch Mason Plumlee (Fuß) und LaMelo Ball. Der Point Guard knickte bei einem Drive im dritten Viertel um, Clifford wollte nach der Partie kein Update geben, meinte aber, dass man "die Daumen drücken" müsse.

Zum Zeitpunkt der Verletzung waren die Hornets sogar knapp vorne, unter anderem weil Terry Rozier (24 Punkte, 8/13) einen guten Tag erwischte. Ansonsten punkteten aber nur die Reservisten J.T. Thor (12) und Backup-Center Nick Richards (15, 8 Rebounds) zweistellig. Das Problem war erneut der Distanzwurf. Rozier versenkte drei Triples, Thor zwei - der Rest der Hornets traf keinen einzigen Versuch (0/8).

Washington machte das ohne Bradley Beal (Corona) besser. Kristaps Porzingis (20, 3/4 Dreier) hatte in der ersten Halbzeit ein heißes Händchen, verließ die Partie aber ebenfalls frühzeitig mit einer Knöchelverletzung. Coach Wes Unseld Jr. gab sich nach dem Spiel optimistisch, dass es nichts Schwerwiegendes sei. Kyle Kuzma und Rui Hachimura erzielten je 15 Zähler, Daniel Gafford kam auf 14 Punkte (7/9) und 8 Rebounds.

Cleveland Cavaliers (0-2) - Philadelphia 76ers (3-0) 97:113 (BOXSCORE)