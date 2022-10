NBA: Los Angeles Lakers unterliegen auch Clippers - Kawhi Leonard gibt Comeback als "11th man"

Die Los Angeles Lakers haben auch im zweiten Spiel eine Niederlage einstecken müssen. Beim Comeback von Kawhi Leonard setzten sich die L.A. Clippers mit 103:97 durch.

Los Angeles Lakers (0-2) - L.A. Clippers (1-0) 97:103 (BOXSCORE)

"The Klaw" kam dabei erstmals seit neun Jahren wieder von der Bank, war aber sofort präsent und erzielte 14 Punkte (6/12 FG) und 7 Rebounds in 21 Minuten. Sein Jumper knapp eine Minute vor Schluss war der Schlusspunkt einer mäßigen Clippers-Leistung, die aber gegen den Stadtrivalen reichte.

Bei denen wehrte sich LeBron James (20, 7/16, 10 Rebounds, 6 Assists) nach Kräften, wobei der 37-Jährige vor allem defensiv glänzen konnte. Topscorer der Lakers war Lonnie Walker (26, 9/21 FG), während Anthony Davis zwar 25 Zähler markierte, im dritten Viertel aber böse auf den Rücken fiel und danach fast nur noch humpelte..

Das große Problem der Lakers war das Guard-Play. Russell Westbrook (2, 0/11 FG, 0/6 Dreier) und Kendrick Nunn (0, 0/7 FG, 0/4 Dreier) trafen absolut nichts. Für die Clippers waren John Wall (15, 7/15) und Paul George (15, 4/12, 10 Rebounds) die besten Scorer. Mann des Abends war aber Ivica Zubac (14, 6/6, 17 Rebounds, 5 Blocks), der in der Zone ordentlich aufräumte.

Statt Leonard begannen zunächst Reggie Jackson, George, Norman Powell, Marcus Morris sowie Zubac. Die Lakers starteten unverändert, trafen zu Beginn aber endlich auch ihre Sprungwürfe. Die Clippers wirken jedoch ausgeglichener, mit Wall, der seine ersten beiden Jumper traf, kam dann auch noch mehr Tempo in die Partie. Der Point Guard machte 8 schnelle Punkte, die Clippers führten mit 35:23, obwohl Leonard noch nicht einmal den Court betreten hatte.

Kawhi Leonard mit gutem Comeback für die Clippers

Auch LeBron hatte seine Probleme, so ließ er einige Bunnies liegen und konnte Mismatches gegen Luke Kennard nicht nutzen. Mitte des zweiten Abschnitts kam dann auch endlich Leonard (sozusagen als 11th Man), der sofort doppelt aus der Mitteldistanz erfolgreich war. Aber: Die Clippers wurden nachlässiger, die Lakers kamen ins Laufen und waren weniger abhängig vom Wurf. Walker hatte einige gute Plays, dazu kamen die Clippers kaum mehr zum Korb. Mit einem 20:4-Lauf glichen die Lakers das Spiel zur Pause wieder aus (56:56).

Davis sah in dieser Phase auch gut aus, ging aber kurz nach dem Wechsel hart zu Boden, als er auf einen Leonard-Pump-Fake hereinfiel. AD humpelte in der Folge und ging wenig später auf die Bank. Und das nutzten die Clippers. Zubac war unter den Brettern präsent, die Clippers legten einen 10:0-Lauf in nicht einmal zwei Minuten auf, es wurden später sogar 17 unbeantwortete Punkte. Die Lakers beendeten das Viertel dank LeBron aber wieder besser, so blieb die Hintertür offen (85:77 Clippers).

Turnover (22) und vergebene Freiwürfe (20/31 FT) schadeten den Clippers, die Sache hätte schon längst durch sein müssen, stattdessen glich Austin Reaves per Jumper die Partie bei noch acht Minuten zu spielen aus, um kurz darauf einen Alley-Oop zu Walker zu spielen. Möglich machte es ein LeBron-Block gegen George. James war in dieser Phase als Center überall, brauchte aber eine Pause, sodass sich die Clippers zumindest wieder einen kleinen Vorsprung erspielten.

Das reichte schließlich auch, weil die Lakers nichts mehr trafen. Es fehlte Shooting auf dem Feld, so kam man nicht mehr heran und die Clippers mussten gar nicht mehr viel machen, um die Partie nach Hause zu schaukeln. Leonard machte mit einem Jumper knapp eine Minute vor dem Ende den Deckel drauf.

NBA: Die Stats-Leader bei Lakers vs. Clippers