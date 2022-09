NBA News: Robert Williams von den Boston Celtics muss erneut am Knie operiert werden

Robert Williams muss erneut unters Messer. Der Center der Boston Celtics wird noch in dieser Woche am linken Knie operiert und wird damit den Start der Regular Season verpassen.

Laut Adrian Wojnarowski (ESPN) ist die Operation für Donnerstag angesetzt. Schon vor sechs Monaten musste der 24-Jährige am linken Knie operiert werden, weil sich der Big den Meniskus gerissen hatte.

Damals kehrte "Time Lord" schnell wieder zurück, auch um dabei zu helfen, dass die Boston Celtics bis in die Finals vorstießen. Der Center wirkte dabei in seiner Mobilität sichtlich eingeschränkt, gab aber an, dass sich die Verletzung laut des Teams nicht verschlimmern könnte.

Nun muss der Center trotzdem noch einmal operiert werden, Williams wird damit den Saisonstart gegen die Philadelphia 76ers am 18. Oktober verpassen. Williams gelang in der vergangenen Saison endgültig der Durchbruch, er legte im Schnitt 10,0 Punkte, 9,6 Rebounds sowie 2,2 Blocks auf.

Der 24-Jährige wurde darüber hinaus erstmals in ein All-Defense-Team gewählt. Williams' Vertrag in Boston läuft noch bis 2026, in diesem Zeitraum wird der Center 48 Millionen Dollar kassieren. Durch diverse Boni könnten es letztlich 54 Millionen werden.