NBA News: Nicht LeBron, nicht Durant - Giannis Antetokounmpo erklärt Warriors-Star Stephen Curry zum besten Spieler der Welt

Am Media Day der Milwaukee Bucks am Sonntag hat Giannis Antetokounmpo Warriors-Star Stephen Curry zum derzeit besten Basketballspieler der Welt erklärt. Er selbst habe diese Ehre nicht verdient, seine Erklärung ist simpel.

"Der beste Spieler der Welt ist die Person, die als letztes übrig bleibt", sagte Giannis und nahm damit natürlich Bezug auf die NBA Playoffs. "Die Person, die ihr Team in die Finals hievt, es bis zur Ziellinie führt und hilft, das Spiel zu gewinnen. Ich glaube, der beste Spieler der Welt ist Stephen Curry."

Giannis selbst, der von vielen Beobachtern zumindest auf der Shortlist für diese Ehre steht, sieht sich nicht an der Spitze. 2021, als Milwaukee den Titel gewann, hätte er diese Ehre für sich beanspruchen können, doch nicht nach dem Playoff-Aus in der zweiten Runde gegen die Boston Celtics in der vergangenen Saison, so der Grieche.

"Ich weiß nicht, ob das ein Versuch ist, mich zu verunsichern", scherzte derweil Curry am Media Day der Warriors, der ebenfalls am Sonntag stattfand. Angesprochen auf die Kommentare von Giannis entgegnete der amtierende Finals-MVP: "Ich hätte das gleiche über die Champions gesagt, ich habe das gleiche über ihn im vergangenen Jahr gesagt. Ich weiß das zu schätzen, aber das wird mich garantiert nicht weich machen."

Antetokounmpo schien ein wenig neidisch auf den Erfolg der Warriors zu sein. "Ich kenne jetzt das Gefühl. Du weißt, was dir genommen wurde", so der 27-Jährige, der in der kommenden Saison mit den Bucks erneut ganz oben angreifen will - mit demselben Kern wie in den Jahren zuvor.

Gespräche laufen wohl: Kommt es doch noch zum Lakers-Blockbuster? © getty 1/34 Die Offseason brachte in Utah einen Kahlschlag - und die Jazz sind an der Trade-Front noch lange nicht fertig. Auch bei so manchen Contendern (Lakers, hust) könnte bzw. sollte sich noch was tun. SPOX blickt auf die Trade-Kandidaten vor dem Saisonstart. © getty 2/34 Rudy Gobert - weg. Donovan Mitchell - weg. Und jetzt musste auch noch Bojan Bogdanovic gehen. Jazz-Boss Danny Ainge meint es mit dem Rebuild ernst, Gewinnen ist vorerst nur noch sekundär. Der Fokus liegt auf möglichst vielen Picks und jungen Talenten … © getty 3/34 … die verbliebenen Veteranen in Team werden langfristig dagegen keine Rolle mehr spielen. Gut möglich, dass Trader-Danny noch ein bisschen was vorhat, zum Beispiel mit MIKE CONLEY. Mit seinen fast 35 Jahren passt der Point Guard nicht in die Timeline. © getty 4/34 Allerdings hat der ehemalige All-Star seine besten Zeiten schon hinter sich und verdient in der Saison 22/23 stolze 22,7 Mio. Dollar. Für das darauffolgende Jahr hat er Garantien in Höhe von 14,4 Mio. Dollar. Das lässt seinen Trade-Wert schrumpfen. © getty 5/34 Utah hofft wohl auf einen Erstrundenpick als Gegenwert, den gab es aber nicht mal für Bogdanovic. Conley legte mit 13,7 PPG und 5,3 AST seine schwächste Saison seit Jahren hin, die Dreierquote macht aber Hoffnung (40,8 Prozent). Schlägt ein Contender zu? © getty 6/34 Oder ist für die meisten Titelanwärter nicht eher JORDAN CLARKSON interessant? Vor einem Jahr war er noch Sixth Man of the Year, der "Flame Thrower" bringt in erster Linie Scoring von der Bank (16,0 PPG). Auch hier ist ein First Rounder Utahs Ziel. © getty 7/34 Der 30-Jährige besitzt zudem einen teamfreundlicheren Vertrag als Conley, in der kommenden Saison verdient er 13,3 Mio., anschließend folgt eine Spieleroption über 14,3 Mio. Dollar. "Ich bin bereit, was auch immer passiert", sagte Clarkson. © getty 8/34 Die Jazz ließen ihrerseits durchsickern, dass Conley und Clarkson auch als Mentoren für die jungen Spieler bleiben dürfen. Das allerdings ist kaum mehr als Verhandlungstaktik. Spätestens zur Trade Deadline wird Clarkson wohl nicht mehr im Team sein. © getty 9/34 Auch RUDY GAY gehört zu den Jazz-Veteranen, die ein Umzugsunternehmen auf die Kurzwahltaste setzen sollten. Der 36-Jährige hat einen Vertrag bis 2024 (jeweils knapp 6,2 Mio., inklusive Spieleroption), hatte zuletzt aber kein gutes Jahr. © getty 10/34 Zu guter Letzt sollte es sich auch MALIK BEASLEY nicht allzu gemütlich machen am Salzsee. Er kam im Gobert-Trade, könnte beim richtigen Angebot (Picks!) durchaus noch weiterverschifft werden. In ihm steckt ein ordentlicher Scorer mit gutem Dreier. © getty 11/34 Der wohl größte verbliebene Dominostein der Offseason findet sich in Los Angeles und hört auf den Namen RUSSELL WESTBROOK. Finden die Lakers nach dem gescheiterten Russ-Experiment noch einen Abnehmer? Oder muss Westbrook bleiben? © getty 12/34 Dass das Zusammenspiel mit LeBron James und Anthony Davis nach der katastrophalen Vorsaison diesmal besser wird, darf doch eher angezweifelt werden. Mit Dennis Schröder und Patrick Beverley steht intern auch schon Ersatz bereit. Nur: Wer will Westbrook? © getty 13/34 Die einfache Antwort: niemand - zumindest nicht, ohne zusätzlich mit Picks vergütet zu werden. Der sture Russ mit seinen 47,1 Mio. ist für niemanden attraktiv. L.A. will seine verbliebenen Erstrundenpicks ('27 und '29) bislang jedoch nicht hergeben. © getty 14/34 Immerhin: Gespräche sollen weiterhin laufen. Shams Charania (The Athletic) berichtete zuletzt, dass es in der vergangenen Woche weiterte Telefonate zwischen den Lakers und Pacers gab. Indiana beharre aber weiter auf zwei Picks als Gegenwert. © getty 15/34 Denn L.A. will in einem solchen Deal nicht nur Westbrook loswerden, sondern idealerweise gleichzeitig BUDDY HIELD und MYLES TURNER nach Hollywood lotsen. Eine Annäherung gab es zwischen den beiden Teams aber offenbar nicht. © getty 16/34 Stattdessen erklärte Pacers-GM Chad Buchanan, dass Indiana davon ausgeht, mit Turner auf der Center-Position in die neue Spielzeit zu starten. Auch hier: Alles nur Verhandlungstaktik? Die Pacers sind am Anfang des Rebuilds, Turner (26) passt nur bedingt. © getty 17/34 Für die Lakers wäre Turner als einer der besten Shotblocker der Liga (2,8 Blocks) mit einem guten Wurf sicherlich ein guter Komplementärspieler zu LeBron und AD. Zudem sollte L.A. noch aktiv werden, um nicht wieder eine LeBron-Saison zu verschwenden. © getty 18/34 Trade-Gerüchte um Turner gibt es schon lange, genauso um Hield. Der 29 Jahre alte Scharfschütze (39,8 Prozent Karriere-Dreierquote) wäre schon vergangenes Jahr fast in Purple-and-Gold gelandet. Doch bislang scheint den Lakers der Preis zu hoch zu sein. © getty 19/34 Mitunter schauen sich die Lakers also woanders nach Trade-Partnern um, um Westbrook loszuwerden - sofern er nicht doch noch bleibt. Die Spurs können sich angeblich vorstellen, das Gehalt des Ex-MVPs aufzunehmen, aber natürlich auch nur für Picks. © getty 20/34 Laut SpursTalk gibt es aktuell aber keine Gespräche zwischen den beiden Teams. Eine andere Möglichkeit wären die Jazz, L.A. war wohl auch an Bogdanovic interessiert. Die Lakers haben laut The Athletic auch Clarkson und Beasley im Visier. © getty 21/34 Kommen wir aber nochmal zu den Spurs zurück. Auch hier lautet das Motto nach dem Trade von Dejounte Murray: Rebuild. Deshalb stehen in Texas mehrere Veteranen auf dem Trade-Block, darunter JAKOB PÖLTL. © getty 22/34 Für den 26-jährigen Wiener haben die Spurs aber allem Anschein nach einen heftigen Preis ausgerufen. Laut SpursTalk soll San Antonio zwei Erstrundenpicks für den Center verlangen. Das ist wohl etwas zu hoch gegriffen. © getty 23/34 Für JOSH RICHARDSON peilen die Spurs offenbar einen Erstrundenpick als Trade-Gegenwert an. Der 29-Jährige ist ein vielseitiger 3-and-D-Flügel. Nach einer enttäuschenden Saison in Dallas fällt mittlerweile auch wieder der Dreier (41,5 Prozent in 21/22). © getty 24/34 Ein weiterer Trade-Kandidat scheint DOUG MCDERMOTT zu sein, doch das Interesse soll sich nach Infos von SpursTalk bislang in Grenzen halten. Er wäre aber ein guter Trade-Filler (13,8 Mio.), um den Vertrag eines anderen Spielers aufzunehmen. © getty 25/34 Deutlich spannender ist da, was bei den Phoenix Suns passiert. Das Thema Kevin Durant ist bekanntermaßen durch, doch Phoenix bleibt auf der Suche nach Verstärkung. Dafür bieten sie laut Brian Windhorst JAE CROWDER auf dem Trade-Markt an. © getty 26/34 Der ESPN-Journalist sagt den Suns eine hohe Aktivität in Trade-Gesprächen nach, als ein potenzieller Abnehmer haben sich dem Miami Herald zufolge die Heat in Stellung gebracht. Crowder würde eine Rückkehr an den South Beach offenbar begrüßen. © getty 27/34 Aus Heat-Sicht ergibt solch ein Deal nach dem Abgang von P.J. Tucker sicherlich Sinn. In Miami kursierten im Sommer zudem Spekulationen um die Zukunft von DUNCAN ROBINSON, der abgesehen von Shooting nicht viel bringt und keine guten Playoffs hatte. © getty 28/34 Trade-Gerüchte sind für ERIC GORDON ein alter Hut, es wird sie auch in der kommenden Saison wieder geben. Der 33-Jährige passt nicht zur Timeline der Rockets, dürfte mit seinem Scoring und Shooting (41,2 Prozent 3FG) aber für Contender interessant sein. © getty 29/34 Zur Trade Deadline der vergangenen Spielzeit forderte Houston einen Erstrundenpick als Gegenwert, daran dürfte sich wenig geändert haben. Gordon verdient noch 19,6 Mio. Dollar (23/24 nicht garantiert), doch Houston will sich nicht stressen lasen. © getty 30/34 TERRENCE ROSS zeigte sich im Sommer begeistert über die Zukunftsaussichten der Orlando Magic - aber ist er auch ein Teil davon? Der 31-Jährige ist als Scorer von der Bank sicherlich für viele Teams interessant und sein Vertrag (11,5 Mio.) läuft aus … © getty 31/34 Erst zur vergangenen Trade Deadline sicherten sich die Knicks die Dienste von CAM REDDISH, doch das war nur ein einziges Missverständnis. Laut New York Post will der 23-Jährige wieder raus aus dem Big Apple - irgendwohin, wo eine größere Rolle wartet. © getty 32/34 Apropos Knicks. Nach der Katastrophen-Saison 21/22 für JULIUS RANDLE gab es auch um den ehemaligen MIP Trade-Spekulationen. Doch scheinbar wollen die Verantwortlichen dem neuen Trio Randle, Brunson und Barrett erstmal eine Chance geben. © getty 33/34 Zu guter Letzt müssen wir auch noch den Namen KEVIN DURANT erwähnen. Nach dem Sommer-Drama hat er zwar seine Trade-Forderung zurückgezogen und wird vor Saisonstart sicherlich nicht mehr die Nets verlassen, aber … © getty 34/34 … was passiert, wenn Brooklyn einen schwachen Saisonstart hinlegt? Wenn es in der Kabine wieder zu rumoren beginnt? Starten dann vielleicht auch wieder die Trade-Gerüchte? Langweilig wird es in Brooklyn in der neuen Saison definitiv nicht werden.

Milwaukee Bucks: Middleton wird vorerst fehlen

"Es ist sehr schwierig, ein gutes Team zusammenzuhalten", meinte Head Coach Mike Budenholzer. "Wenn du gewinnst, dann wollen andere Teams deine Spieler. Ich kann gar nicht betonen, wie froh ich bin, dass wir ein sehr gutes Team zusammenhalten konnten. Wir glauben an dieses Team."

Allerdings werden die Bucks zum Saisonstart noch auf Khris Middleton verzichten müssen. Der Forward wird nach einer Operation am Handgelenk im Juli nicht rechtzeitig zum Bucks-Auftakt am 20. Oktober gegen Philadelphia fit sein. Er machte aber Hoffnung auf ein baldiges Comeback: "Es wird nicht in der ersten Woche sein, aber hoffentlich irgendwann kurz darauf."