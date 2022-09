NBA Gerüchte: Dallas Mavericks angeblich an Trade für Jae Crowder von den Phoenix Suns interessiert

Die Dallas Mavericks gehören angeblich zu einer Gruppe von mindestens vier Teams, die an einem Trade für Jae Crowder interessiert sein sollen. Der Veteran will die Phoenix Suns verlassen und nimmt nicht am Training Camp des Teams teil.

Am Sonntag veröffentlichten die Suns ein Statement, in dem es hieß, beide Parteien hätten sich "einvernehmlich" auf eine Trennung geeinigt. Crowder weilt deshalb zum Start des Training Camps nicht bei den Suns, die auf der Suche nach einem geeigneten Trade sind.

Nach Informationen von Shams Charanaia (The Athletic) könnten die Boston Celtics, Memphis Grizzlies, Miami Heat und die Dallas Mavericks ihre Fühler nach dem 32 Jahre alten Forward ausstrecken. Bei all diesen vier Teams stand Crowder schon einmal unter Vertrag.

Mit Miami und Phoenix erreichte er 2020 und 2021 jeweils die NBA Finals, seine bisherigen Teams schätzten ihn zumeist für seine Arbeitseinstellung, seine Defense auf beiden Forward-Positionen sowie seinen Dreier (36,9 Prozent Dreierquote in den vergangenen beiden Jahren). Sein Vertrag läuft nur noch ein Jahr, in dem er 10,2 Millionen Dollar verdienen wird.

Seine Zeit in Phoenix geht Medienberichten zufolge wohl aus zweierlei Gründen zu Ende. Einerseits bekam er offenbar keine vorzeitige Vertragsverlängerung von den Suns angeboten, andererseits wurde er im Sommer laut Brian Windhorst (ESPN) vom Trainerteam darüber informiert, dass er seinen Posten als Starter verlieren könnte. Die Suns wollen wohl dem jüngeren Cameron Johnson mehr Vertrauen schenken.

Crowder selbst kam offenbar mit der Bitte, nicht am Training Camp teilzunehmen, auf die Suns zu. Nach Bekanntwerden der News schrieb der Forward auf Twitter ausschließlich in Großbuchstaben: "Man muss sich Arbeit suchen, wo man auch gewollt ist. Wo man gebraucht wird."