NBA-News: Mavs-Coach Jason Kidd verrät seine Pläne mit Luka Doncic und Neuzugang Christian Wood

Jason Kidd hat im Rahmen des NBA Media Day über die Belastungssteuerung bei Superstar Luka Doncic und die Rolle für Neuzugang Christian Wood gesprochen.

"Wir wollen langsam beginnen", sagte Kidd, "aber wie wir alle wissen, liebt Luka das Basketballspielen. Er ist bereit, aber trotzdem werden wir langsam starten. Wir haben einen Marathon vor uns."

Doncic verbrachte den Sommer nach einer kräftezehrenden NBA-Saison mit der slowenischen Nationalmannschaft, mit der er sowohl in der WM-Qualifikation als auch bei der EuroBasket im Einsatz war und fast durchweg viel Spielzeit bekam.

Im Verlauf des EM-Turniers, bei dem Slowenien als einer der Topfavoriten überraschend im Viertelfinale gegen Polen ausschied, zog sich der 23-Jährige mehrere leichte Blessuren an der rechten Wurfhand, im Sprunggelenk und am Rücken zu.

"Wahrscheinlich werde ich nicht alles mitmachen", sagte Doncic, "aber ich werde eine Menge tun. Wir sind noch dabei, einen Plan zu erarbeiten."

Christian Wood von den Dallas Mavericks: "Davon höre ich zum ersten Mal"

Um eine Erkenntnis reicher ist bereits Christian Wood, der in diesem Sommer von den Houston Rockets nach Dallas kam. Wie Kidd am Montag bestätigte, ist der 26-jährige Big als sechster Mann vorgesehen.

"Davon höre ich zum ersten Mal", sagte Wood auf die Pläne des Trainers angesprochen.

Wood fungierte bei den Rockets als Starting Center und legt in der vergangenen Spielzeit 19,1 Punkte und 9,9 Rebounds auf. Doch bei den Mavs ist mit JaVale McGee ein anderer Neuer auf der Fünf vorgesehen.

"Ich bin so oder so motiviert, ob ich jetzt von der Bank komme oder starte", sagte Wood. "Damit komme ich klar. Ich mache mir nicht so sehr Gedanken darüber, wer beginnt, als darüber, wer ein Spiel beendet."

