NBA: Trade-Hammer! Cleveland Cavaliers angeln sich Donovan Mitchell in Mega-Deal mit den Utah Jazz

Damit hatte kaum jemand gerechnet: Die Cleveland Cavaliers haben sich per Trade Donovan Mitchell von den Utah Jazz geangelt.

Dies berichtet Adrian Wojnarowski (ESPN). Demnach wird der All-Star in Zukunft für das Team aus Ohio auflaufen.

Im Deal wechseln Lauri Markkanen, Collin Sexton, Rookie Ochai Agbaji sowie drei ungeschützte Erstrundenpicks und zwei mögliche Pick-Swaps nach Utah. Bei Sexton handelt es sich um einen Sign-and-Trade, Wojnarowski zufolge hat sich der Restricted Free Agent mit Utah auf einen neuen Vertrag geeinigt.

Shams Charania (The Athletic) zufolge erhält Sexton bei den Jazz 72 Millionen Dollar über vier Jahre.

Mitchell war bisher in der Regel mit den New York Knicks und den Miami Heat in Verbindung gebracht worden, erst in der vergangenen Woche kamen die Gespräche zwischen den Knicks und Jazz wohl zum Erliegen. Nun haben die Cavs diese Gelegenheit offenbar für sich genutzt.

Utah hat damit nun seine beiden Stars aus den vergangenen Jahren jeweils getradet, zuvor war schon Rudy Gobert in Richtung Minnesota verabschiedet worden. Das Team aus Salt Lake City orientiert sich damit wohl vollständig in Richtung Rebuild.