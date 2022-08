NBA News: Nets-Star Kyrie Irving reagiert auf wilde Vertragsgerüchte - üppiger Zahltag für Kevin Durant

Kyrie Irving hat am Donnerstag via Twitter auf wilde Gerüchte rund um seine Vertragsverhandlungen mit den Brooklyn Nets reagiert. Kevin Durant soll derweil kurz nach seiner Trade-Forderung einen üppigen Scheck von den Nets bekommen haben.

Ric Bucher (Fox Sports) hat in den vergangenen Tagen mit mehreren Aussagen einige wilde Gerüchte gestreut. Zum Beispiel meinte er, Ben Simmons sei in den vergangenen Playoffs aus einem Gruppenchat mit seinen Teamkollegen ausgetreten, als diese ihn nach seiner Verfügbarkeit in der Postseason gefragt hätten. Diese Darstellung wurde aber mittlerweile von mehreren NBA-Insidern, darunter Shams Charania (The Athletic), dementiert.

Bucher behauptete auch, dass Irving in den Verhandlungen um eine potenzielle langfristige Vertragsverlängerung bei den Nets wilde Forderungen gestellt haben soll. So sollte das neue Arbeitspapier angeblich eine Garantie beinhalten, der Point Guard müsse nicht mehr als 60 Spiele in einer Saison absolvieren und er müsse keine Back-to-Backs spielen.

Auf einen entsprechenden Beitrag bei Twitter reagierte Irving mit einem Video, in dem ein Baseballspieler seine Kappe zieht. Der Ausdruck "That's cap" kann im Englischen auch "Lüge" oder "keine Chance" bedeuten.

Zudem schrieb der 30-Jährige auf dem Kurznachrichtendienst an seine Anhänger: "Wenn du bereit bist, dich von der Kontrolle der Medien über dein unterbewusstes Denken und deine Emotionen zu befreien, dann triff mich auf einer meiner Plattformen und lass uns reden. Wir bei A11Even lieben unsere Konversationen über die Wahrheit."

Kevin Durant: Üppiger Zahltag nach Trade-Forderung

Die Zukunft von Kyrie bei den Nets ist weiterhin genauso offen wie die von Kevin Durant. Auch nach dessen Ultimatum scheint es keine wirkliche Bewegung in den Trade-Gesprächen um den zweifachen Finals-MVP gegeben zu haben. Wie Marc Stein (Substack) berichtet, hat KD ironischerweise am Tag nach seiner ursprünglichen Trade-Forderung einen üppigen Gehaltsscheck bekommen.

Seinen Infos zufolge ist in Durants neuem Vierjahresvertrag, der am 1. Juli begann, verankert, dass 50 Prozent seines Jahresgehalts in Höhe von 42,9 Millionen Dollar in zwei Raten zum 1. Juli und zum 1. Oktober ausgezahlt werden. Am Tag nach seiner Trade-Forderung hat KD damit etwa 10,7 Mio. Dollar von den Nets erhalten.

Da die zweite Zahlung am 1. Oktober aussteht, könnte es spannend werden, wie Durant und die Franchise reagieren, wenn bis dahin kein Trade über die Bühne geht. Es kursieren Spekulationen, ob KD womöglich zum Start des Training Camps Ende September streiken könnte. Dann wiederum könnte Brooklyn aber die Gehaltszahlung verweigern.

Laut Stein gehen rivalisierende Teams davon aus, dass Durant trotz seines Ultimatums nicht geglaubt habe, dass Teambesitzer Joe Tsai wirklich wie von ihm gefordert General Manager Sean Marks und Head Coach Steve Nash feuern würde. Stattdessen wollte er die Nets zwingen, ihn "aus Verzweiflung" abzugeben und die Trade-Forderungen herunterzuschrauben, damit ein Deal eingetütet werden kann. Diese Taktik ist aber scheinbar nicht aufgegangen.