NBA, Gerücht: Möglicher Trade für Donovan Mitchell - New York Knicks geben wohl lieber RJ Barrett als Quentin Grimes ab

Die New York Knicks beraten schon länger über einen Trade für Donovan Mitchell von den Utah Jazz. Der kommende Sophomore Quentin Grimes soll aber wohl gehalten werden.

Head Coach Tom Thibodeau würde in ein Paket für den Superstar der Jazz offenbar lieber RJ Barrett involvieren als den Flügelspieler Grimes. Die New York Post berichtete, dass die Gründe dafür die bessere Verteidigung und der sicherere Dreier sind.

Allerdings sinken damit wohl die Chancen, Mitchell in den Big Apple zu holen. Der derzeitige Boss in Salt Lake City, Danny Ainge, will nämlich offenbar unbedingt den 22-Jährigen als Ersatz. Ainge sieht ihn als Teil des potenziellen Rebuilds in Utah. Es wurde außerdem spekuliert, dass Grimes zu haben sei, da er in einem Backcourt bestehend aus Jalen Brunson und Mitchell keine Chance auf eine Starter-Position habe.

Der Nr.25-Pick von letztem Jahr gilt als 3-and-D-Spezialist. In der Summer League zeigte Grimes einen Entwicklungsschub und attackierte vermehrt den Korb. Sein starker Auftritt in der Summer League mit 23,5 Punkte, 4,4 Rebounds und 4,3 Assists hat Coach Thibbs wohl von dem Youngster überzeugt.

Die Gespräche zwischen den Knicks und Jazz wurden vor kurzem wohl wieder aufgenommen. Laut The Athletic sieht sich Utah nicht unter Druck und würde mit Mitchell auch in die kommende Saison starten. Auch der 25-Jährige könnte sich offenbar eine weitere Spielzeit am Salzsee vorstellen.

© getty Quentin Grimes soll wohl Teil der New York Knicks bleiben.

Quentin Grimes: Statistiken der Rookie-Saison