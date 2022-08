NBA News: Chet Holmgren droht Verletzungsschock - lange Pause für Nr.2-Pick der OKC Thunder?

Die Oklahoma City Thunder bangen offenbar um ihren Nr.2-Pick im Draft 2022. Chet Holmgren könnte sich wohl einen Bänderriss im rechten Fuß zugezogen haben. Eine genaue Diagnose soll aber erst nach weiteren Untersuchungen feststehen.

"Chet ist gerade dabei, sich untersuchen zu lassen. Wenn wir ein Update haben, dann werden wir es kommunizieren", wird ein Sprecher der Thunder von ESPN zitiert.

Zuvor hatte Shams Charania (The Athletic) von der Verletzung berichtet. Erste Untersuchungen hätten demnach potenziell beschädigte Bänder beim 20-Jährigen gezeigt, der sich am Wochenende bei einem Pro-Am-Spiel in Seattle verletzt hatte.

Holmgren war genau wie viele weitere NBA-Stars wie LeBron James, Jayson Tatum, Paolo Banchero oder Dejounte Murray beim CrawsOver Pro-Am-Event dabei. Offenbar zog er sich die Verletzung früh im Spiel zu, als er einen Fastbreak von LeBron verteidigen wollte. Die Partie musste später abgebrochen werden, da die hohe Luftfeuchtigkeit in der Halle für nasse Stellen auf dem Court gesorgt hatte, der damit unbespielbar war.

Zunächst wurde Holmgrens Verletzung als unbedenklich eingestuft, doch nun müssen die Thunder wohl doch um ihren Youngster bangen. OKC schnappte sich den Center im Draft 2022 an Position zwei, am College legte er für Gonzaga im Schnitt 14,1 Punkte, 9,9 Rebounds und 3,7 Blocks pro Partie auf.

Auch in der Summer League stellte er sein besonderes Skillset bei einer Körpergröße von 2,13 Meter - bei allerdings nur 88 Kilogramm Körpergewicht - unter Beweis. Holmgren kann einerseits in der Defense den Korb beschützen, andererseits in der Offense das Spiel breitmachen (39 Prozent Dreierquote am College) oder selbst Offense initiieren.