NBA - LeBron James verlängert vorzeitig bei den Los Angeles Lakers: Keine Garantie für Erfolg

LeBron James hat seinen Vertrag bei den Los Angeles Lakers vorzeitig um zwei Jahre verlängert. Es verschafft James und der Franchise Sicherheit, an den Problemen der Lakers ändert das aber nichts.

Am Ende passierte dann doch das, was alle erwartet hatten. LeBron James verlängert bei den Lakers um zwei Jahre und 97,1 Millionen Dollar bis 2025, wobei er 2024 erneut aus seinem Vertrag aussteigen kann. Der kleine Flirt mit den Cavs am All-Star-Wochenende bedeutete letztlich nichts.

James ist heimisch in L.A. geworden, zumindest sechs Jahre wird er das Jersey der Lakers tragen. Die Option für 2024/25 lässt LeBron aber eine Hintertür offen, es ist kein Zufall, dass genau in diesem Jahr sein Sohn Bronny sich für den Draft anmelden kann. James betonte immer wieder, dass es sein letztes Karriereziel sei, mit seinem Sohn zu spielen. Durch die Verlängerung ist alles darauf vorbereitet.

"In meiner letzten Saison werde ich mit meinem Sohn spielen", machte LeBron beim All-Star Game deutlich. "Wo auch immer Bronny sein wird, ich werde auch dort sein. (...) Zu diesem Zeitpunkt wird es mir nicht mehr ums Geld gehen."

Geld dürfte ohnehin kein Faktor mehr für die James-Familie sein. In den kommenden Jahren wird er die 500-Millionen-Marke an Einkünften in seiner NBA-Karriere knacken, durch seine Investments abseits des Feldes ist er seit kurzem nach Michael Jordan der zweite NBA-Milliardär.

Karriere-Gehälter All-Time: LeBron scheffelt und scheffelt ... © getty 1/51 LeBron James wird durch seine Vertragsverlängerung als erster Spieler die 500 Millionen-Marke bei den Einnahmen durch Spielergehälter knacken. Aber soweit sind wir noch nicht. Wir zeigen die Top-Verdiener aller Zeiten bis zum Ende der Saison 22/23. © getty 2/51 Platz 50: C.J. MCCOLLUM (2013-heute) - 179,6 Mio. Dollar - Teams: Blazers, Pelicans. © getty 3/51 Platz 49: MARC GASOL (2008-2021) - 181,7 Mio. - Teams: Grizzlies, Raptors, Lakers. © getty 4/51 Platz 48: JASON KIDD (1994-2013) - 182,0 Mio. - Teams: Mavs, Suns, Nets, Knicks. © getty 5/51 Platz 47: ANDRE IGUODALA (2004-heute) - 182,3 Mio. - Teams: Sixers, Nuggets, Warriors, Grizzlies, Heat. © getty 6/51 Platz 46: RAY ALLEN (1996-2014) - 182,4 Mio. - Teams: Bucks, Sonics, Celtics, Heat. © getty 7/51 Platz 45: NICOLAS BATUM (2008-heute) - 155,9 Millionen Dollar - Teams: Blazers, Hornets, Clippers. © getty 8/51 Platz 44: TYSON CHANDLER (2001-2020) - 187,6 Mio. - Teams: Bulls, Hornets, Bobcats, Mavs, Knicks, Suns, Lakers, Rockets. © getty 9/51 Platz 43: GIANNIS ANTETOKOUNMPO (2013-heute) - 188,8 Mio. Dollar - Team: Bucks. © getty 10/51 Platz 42: PAUL MILLSAP (2006-heute) - 189,9 Mio. - Teams: Jazz, Hawks, Nuggets, Nets, Sixers. © getty 11/51 Platz 41: KHRIS MIDDLETON (2012-heute) - 194,4 Mio. Dollar - Teams: Pistons, Bucks. © getty 12/51 Platz 40: KEMBA WALKER (2011-heute) - 194,8 Mio. Dollar - Teams: Hornets, Celtics, Knicks, Pistons © getty 13/51 Platz 39: DANILO GALLINARI (2008-heute) - 194,9 Millionen Dollar - Teams: Knicks, Nuggets, Clippers, Thunder, Hawks, Celtics © getty 14/51 Platz 38: PAUL PIERCE (1998-2017) - 195,1 Mio. - Teams: Celtics, Nets, Wizards, Clippers. © getty 15/51 Platz 37: DWYANE WADE (2003-2019) - 196,4 Mio. - Teams: Heat, Bulls, Cavs. © getty 16/51 Platz 36: ZACH RANDOLPH (2001-2019) - 196,6 Mio. - Teams: Blazers, Knicks, Clippers, Grizzlies, Kings. © getty 17/51 Platz 35: TOBIAS HARRIS (2011-heute) - 209,2 Mio. Dollar - Teams: Magic, Bucks, Pistons, Clippers, Sixers © getty 18/51 Platz 34: LAMARCUS ALDRIDGE (2006-heute) - 213,4 Mio. - Teams: Blazers, Spurs, Nets. © getty 19/51 Platz 33: JOE JOHNSON (2001-2022) - 215,2 Mio. - Teams: Celtics, Suns, Hawks, Nets, Heat, Jazz, Rockets, Pistons. © getty 20/51 Platz 32: JRUE HOLIDAY (2009-heute) - 217,4 Mio. Dollar - Teams: Sixers, Pelicans, Bucks. © getty 21/51 Platz 31: JIMMY BUTLER (2011-heute) - 218,1 Mio. Dollar - Teams: Bulls, Timberwolves, Sixers, Heat. © getty 22/51 Platz 30: PAU GASOL (2001-2019) - 221,0 Mio. - Teams: Grizzlies, Lakers, Bulls, Spurs, Bucks, Blazers. © getty 23/51 Platz 29: BRADLEY BEAL (2012-heute) - 221,3 Mio. Dollar - Team: Wizards. © getty 24/51 Platz 28: KLAY THOMPSON (2011-heute) - 222,9 Mio. Dollar - Team: Warriors. © getty 25/51 Platz 27: ANTHONY DAVIS (2012-heute) - 226,0 Mio. Dollar - Teams: Pelicans, Lakers. © getty 26/51 Platz 26: DeMar DeRozan (2009-heute) - 229,0 Millionen Dollar - Teams: Raptors, Spurs, Bulls. © getty 27/51 Platz 25: KYRIE IRVING (2011-heute) - 230,5 Millionen Dollar - Teams: Cavs, Celtics, Nets. © getty 28/51 Platz 24: KAWHI LEONARD (2011-heute) - 230,9 Mio. Dollar - Teams: Spurs, Raptors, Clippers. © getty 29/51 Platz 23: DAMIAN LILLARD (2012-heute) - 233,7 Mio. Dollar - Team: Blazers. © getty 30/51 Platz 22: GORDON HAYWARD (2010-heute) - 236,9 Millionen Dollar - Teams: Jazz, Celtics, Hornets. © getty 31/51 Platz 21: CHRIS BOSH (2003-2017) - 239,1 Mio. - Teams: Raptors, Heat. © getty 32/51 Platz 20: TIM DUNCAN (1997-2016) - 242,0 Mio - Team: Spurs. © getty 33/51 Platz 19: DWIGHT HOWARD (2004-heute) - 245,1 Mio. - Teams: Magic, Lakers, Rockets, Hawks, Hornets, Nets, Wizards, Sixers. © getty 34/51 Platz 18: KYLE LOWRY (2006-heute) - 245,4 Mio. - Teams: Grizzlies, Rockets, Raptors, Heat © getty 35/51 Platz 17: MIKE CONLEY (2007-heute) - 249,8 Millionen Dollar - Teams: Grizzlies, Jazz. © getty 36/51 Platz 16: DIRK NOWITZKI (1998-2019) - 251,6 Mio. - Team: Mavs. © getty 37/51 Platz 15: BLAKE GRIFFIN (2009-heute) - 255,8 Mio. - Teams: Clippers, Pistons, Nets. © getty 38/51 Platz 14: PAUL GEORGE (2010-heute) - 259,7 Mio. - Teams: Pacers, Thunder, Clippers. © getty 39/51 Platz 13: CARMELO ANTHONY (2003-heute) - 262,5 Mio. - Teams: Nuggets, Knicks, Thunder, Rockets, Trail Blazers, Lakers © getty 40/51 Platz 12: KEVIN LOVE (2009-heute) - 264,2 Mio. - Teams: Timberwolves, Cavs. © getty 41/51 Platz 11: AL HORFORD (2007-heute) - 265,6 Mio. - Teams: Hawks, Celtics, Sixers, Thunder. © getty 42/51 Platz 10: JOHN WALL (2010-heute) - 276,5 Mio. - Teams: Wizards, Rockets, Clippers © getty 43/51 Platz 9: SHAQUILLE O'NEAL (1992-2011) - 286,3 Mio. - Teams: Magic, Lakers, Heat, Suns, Cavs, Celtics. © getty 44/51 Platz 8: JAMES HARDEN (2009-heute) - 301,6 Mio. - Teams: Thunder, Rockets, Nets, Sixers. © getty 45/51 Platz 7: STEPHEN CURRY (2009-heute) - 302,8 Mio. - Team: Warriors. © getty 46/51 Platz 6: KOBE BRYANT (1996-2016) - 323,3 Mio. - Team: Lakers. © getty 47/51 Platz 5: KEVIN GARNETT (1995-2016) - 334,3 Mio. - Teams: Timberwolves, Celtics, Nets. © getty 48/51 Platz 4: RUSSELL WESTBROOK (2008-heute) - 335,6 Mio. - Teams: Thunder, Rockets, Wizards, Lakers © getty 49/51 Platz 3: KEVIN DURANT (2007-heute) - 349,1 Mio. - Teams: Thunder, Warriors, Nets. © getty 50/51 Platz 2: CHRIS PAUL (2004-heute) - 359,1 Mio. - Teams: Hornets, Clippers, Rockets, Thunder, Suns. © getty 51/51 Platz 1: LEBRON JAMES (2003-heute) - 431,9 Mio. - Teams: Cavs, Heat, Lakers.

LeBron kann kommende Saison nicht getradet werden

Satt ist James deswegen aber nicht. Immer wieder trommelte LeBron öffentlich, dass das Team verbessert werden müsse, passiert ist bislang aber wenig. ESPN berichtete zuletzt von "produktiven" Gesprächen mit der Franchise, wenige Tage später folgte seine Unterschrift unter den neuen Vertrag.

Das Timing ist ebenfalls kein Zufall. Durch seine Unterschrift kann LeBron bis Mitte Februar nicht getradet werden, die Deadline für Trades ist in diesem Jahr am 10. Februar. Es wäre ohnehin unwahrscheinlich gewesen, dennoch ist es eine Randnotiz des Deals. Gleichzeitig herrscht zumindest um ihn selbst etwas Ruhe, ohne Verlängerung hätte es kein Interview gegeben, in welchem er nicht zu seiner Zukunft gefragt worden wäre.

Vor allem bei einem enttäuschenden Saisonstart hätte dies noch einmal mehr Brisanz gehabt, durch die Verlängerung ist zumindest ein Brandherd temporär gelöscht.