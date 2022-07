NBA News: Philadelphia 76ers planen neue Milliarden-Arena

Die Philadelphia 76ers planen den Bau einer neuen Basketball-Arena, das ganze Projekt soll um die 1,3 Milliarden Dollar kosten. Das gab die Franchise am Donnerstag offiziell bekannt. Bis zum Umzug könnte es allerdings noch fast zehn Jahre dauern.

Erst zur Saison 2031/32, wenn der Mietvertrag mit dem Wells Fargo Center, dem aktuellen Zuhause der Sixers, ausläuft, will die Franchise in der neuen Arena spielen. Auch bis zum Baubeginn wird es noch einige Jahre dauern.

Die Arena soll im Fashion District in Downtown Philadelphia entstehen und komplett privat finanziert werden. Das Projekt trägt den vorläufigen Namen "76 Place Market East". Schon länger spielen die Teambesitzer Josh Harris und David Blitzer mit dem Gedanken an eine neue Arena, ein früherer Plan, eine Halle am Penn's Landing direkt am Delaware River zu bauen, scheiterte.

Nun erklärte Sixers-Präsident Tad Brown gegenüber ESPN: "Wir glauben, das Beste für die Stadt, für unsere Fans und für unsere Organisation ist es, in einer State-of-the-Art-Arena in Downtown zu sein, das von unserer Besitzergruppe privat finanziert wird. Das wird eine komplett neue Umgebung schaffen, was diesem Teil der Stadt einen großartigen wirtschaftlichen Aufschwung geben wird. Wir denken, das ist eine Win-Win-Situation für die Stadt und die Organisation. Das ist ein großartiger Tag."

Bereits seit 1996 spielen die Sixers im Wells Fargo Center im Süden der Stadt, das Platz für etwas mehr als 20.000 Fans bietet. Der Umzug nach Downtown soll den Fans auch nach Spielende eine bessere Erfahrung ermöglichen. Das Wells Fargo Center ist zudem die Spielstätte des NHL-Teams Philadelphia Flyers, ob die Flyers ebenfalls in die geplante Arena umziehen werden, ist derzeit noch unklar.