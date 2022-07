NBA News: Golden State Warriors verpflichten offenbar Big Man JaMychal Green

Die Golden State Warriors werden sich offenbar noch einmal verstärken. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wird sich JaMychal Green nach einem Buyout bei den Oklahoma City Thunder dem amtierenden Champion anschließen.

Das berichten unter anderem ESPN und The Athletic. Green wurde am Draft-Abend von den Denver Nuggets im Tausch für Erstrundenpick Peyton Watson nach Oklahoma City geschickt, die Thunder erhielten zudem einen zukünftigen Erstrundenpick (2027).

Der 32-Jährige passt aber nicht in den Rebuild der Thunder, sodass sich beide Seiten nun auf einen Buyout geeinigt haben. Sein eigentlich 2023 auslaufender Vertrag hätte ihm kommende Saison 8,2 Millionen Dollar eingebracht, in Golden State wird er wohl zum Veteranen-Minimum in Höhe von 2,6 Mio. Dollar unterschreiben. Es ist denkbar, dass Green im Buyout die Differenz erhält.

Die Warriors hatten angeblich schon länger ein Auge auf den Big Man, der in der vergangenen Saison in 67 Einsätzen für Denver im Schnitt 6,4 Punkte und 4,2 Rebounds sammelte und dabei 48,6 Prozent aus dem Feld und 26,6 Prozent von Downtown traf. Allerdings gilt er als deutlich besserer Dreierschütze, als es diese Zahlen vermuten lassen würden. Green könnte den Dubs als Stretch-Vierer helfen (Karriere-Dreierquote: 36,6 Prozent) oder auch in kleinen Lineups als Center auflaufen.

Golden State muss kommende Saison die Abgänge von unter anderem Gary Payton II, Otto Porter Jr. und Nemanja Bjelica verkraften. Vor allem Payton II und Porter Jr. spielten wichtige Rollen beim Championship-Run. Dafür konnten die Warriors Center Kevon Looney halten und neben Green auch Donte DiVincenzo verpflichten. Golden State hat noch drei offene Kaderplätze.