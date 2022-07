NBA Gerüchte: Utah Jazz wohl doch offen für Trade von Donovan Mitchell

Der Rebuild bei den Utah Jazz ist wohl noch nicht abgeschlossen. WIe Adrian Wojnarowski von ESPN berichtet, sollen die Jazz offen sein, Superstar Donovan Mitchell nun doch zu traden.

Demnach hören sich die Jazz Angebote anderer Teams an, obwohl die Franchise zuvor hatte verlauten lassen, dass sie Mitchell behalten wollen. Kurz nach dem Start der Free Agency hatten die Jazz bereits ihren anderen Star, Rudy Gobert, in einem überraschenden Move zu den Minnesota Timberwolves getradet.

Laut Wojnarowski soll der Preis für Mitchell aber hoch sein. Jazz-GM Justin Zanik hatte am Samstag in einer Pressekonferenz noch ein klares Bekenntnis zu Mitchell vermieden, als er gefragt wurde, ob der Guard unantastbar sei.

"Ich möchte nicht kryptisch sein, aber Donovan ist Teil unseres Teams. Die Dinge verändern sich in dieser Liga aber schnell, also kann ich nicht sagen, dass jemand unantastbar ist. Wir wollen ein Championship-Team aufbauen, aber es gibt keine Überlegungen Mitchell zu traden", sagte Zanik.

Gemäß ESPN ist kein Spieler bei den Jazz unantastbar, Utah ist bereit, für alle Spieler Angebote zu empfangen, wobei natürlich Mitchell der Spieler ist, der das größte Interesse auf sich ziehen dürfte. Der 25-Jährige legte in der abgelaufenen Saison 25,9 Punkte, 4,2 Rebounds sowie 5,3 Assists im Schnitt auf und hat in Salt Lake City noch einen Vertrag bis 2026, der ihm rund 135 Millionen Dollar einbringen wird.

Seit Mitchell aber 2017 von den Jazz gedraftet wurde, verpasste es die Franchise stets, in den Playoffs erfolgreich zu sein. Dreimal setzte es das Aus in Runde eins, die anderen beiden Male war in den Conference Semifinals Schluss, wobei insbesondere das 2-4 gegen die L.A. Clippers schwer wiegt, da diese nach 0-2-Rückstand ohne Superstar Kawhi Leonard die Serie dennoch noch für sich entschieden.

