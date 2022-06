NBA Finals: Stephen Curry gibt Update zu seiner Verletzung und will in Spiel 4 dabei sein

Stephen Curry verletzte sich in den Schlussminuten von Spiel 3 der NBA Finals. Am Donnerstag kündigte der Superstar der Golden State Warriors an, dass er in Spiel 4 trotzdem in jedem Fall auflaufen möchte.

Curry hatte die Verletzung erlitten, als er mit Al Horford um einen Loose-Ball kämpfte. Der Celtics-Big landete unglücklich auf seinem Bein, in der Folge hatte Curry starke Schmerzen und humpelte nach dem Spiel auch aus dem TD Garden. Am Folgetag sah es jedoch schon wieder etwas besser aus.

"Ich habe etwa zehneinhalb Stunden geschlafen, habe mich ein paar mal in die Eistonne getunkt und das war es für den Moment", sagte Curry über seine Behandlung zu diesem Zeitpunkt. "Ich muss heute und morgen nutzen, um komplett bereit zu werden. Mich so gut erholen und heilen wie möglich und verstehen, wie wichtig Spiel 4 ist."

Curry hatte eine ähnliche Verletzung bereits in der Regular Season erlitten und in der Folge zwölf Spiele verpasst, allerdings sagte er schon unmittelbar nach dem Spiel, dass es diesmal nicht so schlimm sei. Er verzichtete auch auf zusätzliche Untersuchungen und kündigte direkt an, dass er auf jeden Fall spielen wolle.

Die Warriors bezeichneten den 34-Jährigen auf ihrem Injury Report am Donnerstag als "wahrscheinlich", Curry hingegen wirkte schon etwas sicherer. Er wies mehrfach darauf hin, wie wichtig Spiel 4 für sein Team sei, das momentan mit 1-2 in der Serie hinten liegt. Curry präsentierte sich in den ersten drei Spielen in überragender Form (31,3 Punkte, 48,6 Prozent Dreierquote).

Spiel 4 findet in der Nacht auf Samstag um 3 Uhr in Boston statt (live auf DAZN).

NBA Finals - Celtics. Warriors: Die Serie im Überblick (2-1)

Spiel Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis 1 3. Juni 3 Uhr Golden State Warriors Boston Celtics 108:120 2 6. Juni 2 Uhr Golden State Warriors Boston Celtics 107:88 3 9. Juni 3 Uhr Boston Celtics Golden State Warriors 116:100 4 11. Juni 3 Uhr Boston Celtics Golden State Warriors - 5 14. Juni 3 Uhr Golden State Warriors Boston Celtics - 6* 17. Juni 3 Uhr Boston Celtics Golden State Warriors - 7* 20. Juni 2 Uhr Golden State Warriors Boston Celtics -

*falls nötig