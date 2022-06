NBA Finals, Warriors vs. Celtics - Andrew Wiggins springt für Stephen Curry in die Bresche: Der Albtraum aller Wolves-Fans

Andrew Wiggins hat die Golden State Warriors mit einer starken Vorstellung einen Schritt näher an die Championship gebracht. Der Kanadier deutet endlich an, warum er einst als Top-Pick über die Ladentheke ging und scheint in der Bay Area seinen Platz gefunden zu haben.

Holger Geschwindner, Dirk Nowitzkis Mentor und Coach, vergleicht Basketball immer wieder mit Jazz. Das Spiel hat einen gewissen Rhythmus, die Instrumente müssen zueinander passen, damit etwas Gutes dabei herumkommt. Das muss aber gar nicht mal nur auf das Spiel eines Einzelnen gemünzt werden, sondern kann auch auf das Teamkonzept angewendet werden.

Man blicke nur auf Andrew Wiggins, der nun schon seit 2014 in der NBA spielt, aber erst jetzt seinen Platz in der Band gefunden hat. "Er hat in unserem Team eine so wichtige Rolle und ich denke, dass ihn das stärker macht. Er weiß, wie sehr wir ihn brauchen und bisher ist er schlichtweg fantastisch", schwärmte Warriors-Coach Steve Kerr nach dem 104:94-Sieg in Spiel 5.

So wie in einer Jazz-Band, wenn die Instrumente miteinander harmonieren und einen eigenen Sound ergeben. Das basiert gerne mal auf Improvisation, so wie das oft gelobte Spiel der Warriors.

Stephen Curry ist das Saxophon, das lebendige Element, Draymond Green der etwas harte Kontrabass und Wiggins agiert in dieser Serie als das Schlagzeug, der Motor der Band.

Jener Motor wurde in Spiel 5 auch dringend gebraucht, da der bisher so dominierende Curry die schlechteste Shooting-Performance seiner Playoff-Karriere hinlegte (0/9 Dreier). Hätte vor dem Spiel jemand gesagt, dass Golden State trotzdem gewinnen würde, er wäre wohl schief angeschaut worden. Erst recht, wenn man noch hinzugefügt hätte, dass ausgerechnet Andrew Wiggins mit 26 Punkten und 13 Rebounds die Kohlen aus dem Feuer holen würde.

Jener Wiggins, der in Minnesota die Erwartungen als Top-Pick nicht erfüllen konnte, der nie den Sprung zu einem Franchise-Star machen konnte, obwohl er wie einer bezahlt wurde. Jener Wiggins, der doch eigentlich alle Anlagen besitzt und dies ab und an auch zeigt, der an anderen Tagen aber so unauffällig spielt, dass man sich nach 48 Minuten fragt, ob er überhaupt am Spiel teilgenommen hat.

In Spiel 5 fühlte man dagegen den Kanadier, er stach hervor. Wiggins spulte fast 43 Minuten ab, verteidigte erneut in Person von Jayson Tatum den besten Gegenspieler, arbeitete unter den Brettern und fand für die Warriors Offense, als sie Schwierigkeiten hatten zu scoren. Zum Beispiel Mitte des zweiten Viertels, als die Celtics auf -6 verkürzten. Der Warriors-Forward zog ein And-1, traf einen Fadeaway, traf einen Putback und scorte nach einem klugen Cut.

Wiggins trat als Scorer auf, ein enormer Bonus zu seiner eigentlichen Rolle im Warriors-System. Er machte all die kleinen Dinge und entlastete Curry in den Phasen, in denen Golden State mit Green und Gary Payton II zwei Non-Shooter auf dem Feld stehen hatte. Er ist ein Star in seiner Rolle und spielt Playoffs auf All-Star-Niveau, nachdem es Anfang des Jahres viele noch belächelt hatten, dass Wiggins dank asiatischer Hilfe zum All-Star-Starter ernannt wurde.

Fest steht, dass die Warriors ohne Wiggins nicht da stehen würden, wo sie heute stehen - nur einen Sieg entfernt von einer weiteren Championship. In einem alternden Team liefert der Forward die dringend benötigte Athletik und hilft den Warriors dabei, ihren Small Ball erfolgreich zu gestalten, auch wenn Boston fast die komplette Serie mit einem oder gar zwei Bigs spielt.

In knapp sechs Jahren in Minnesota legte Wiggins nur zehnmal mindestens 10 Rebounds auf, im Warriors-Jersey sind es nun in gut zwei Jahren schon elf Fälle. Das ist ein kleiner Stat, der die neue Aggressivität, aber auch Konstanz des Kanadiers belegt. Die Anlagen waren schließlich immer da, nur spielte er sie viel zu selten aus. Meist geschah dies gegen Cleveland, das Team, welches Wiggins 2014 nicht haben wollte und lieber für Kevin Love tradete.

Auch als Teil der Warriors gelangen Aktionen wie die in der vergangenen Nacht meist dann, wenn es gegen die Wolves ging. Doch wenn er nicht gerade gegen seine Ex spielte, blieb Wiggins ein Rätsel, teilweise ein Enigma, der aber im Schatten der Strahlkraft von Curry, Klay Thompson oder Green an seinen Aufgaben wuchs. Schon im Vorjahr erhielt Wiggins immerhin eine All-Defense-Stimme, nach diesen Finals werden es sicherlich mehr werden.

Finals-Noten: Die Rückkehr des Maple Jordan - dreimal die 5 für Boston! © getty 1/21 Sieg für die Warriors in Spiel 5 - 3-2-Führung in den Finals! Möglich macht es die Rückkehr von Maple Jordan, der den blassen Stephen Curry ersetzt. Für die Celtics hagelt es dreimal die 5. Die Noten zum Spiel. © getty 2/21 WARRIORS - STEPHEN CURRY (Starting Point Guard): Der Chefkoch ist doch menschlich. Kein einziger Curry-Dreier in einem Playoff-Spiel, das gab es noch nie! In Spiel 5 war er komplett kalt (0/9 Dreier), dafür gutes Playmaking (8 Assists). Note: 3,5. © getty 3/21 KLAY THOMPSON (Starting Shooting Guard): Shooting war bei den Dubs Mangelware, die einzige Ausnahme war Klay (5/11 Dreier), der die Marke von 100 Finals-Dreiern knackte. Sein Shotmaking war wichtig, um im dritten Viertel dran zu bleiben. Note: 2. © getty 4/21 ANDREW WIGGINS (Starting Small Forward): Sein Monster-Slam war das Ausrufezeichen auf einer bärenstarken Leistung. In Spiel 5 kitzelte Wiggins den Maple Jordan aus sich heraus, teilweise trug er die Dubs-Offense. Dazu starke Defense gegen Tatum. Note: 1. © getty 5/21 OTTO PORTER JR. (Starting Power Forward): Stand als Starter nur 15 Minuten auf dem Court, Golden State hatte bessere Optionen. Trug letztlich nur 2 Punkte und 2 Rebounds bei, ansonsten sehr unauffällige Partie. Note: 4. © getty 6/21 DRAYMOND GREEN (Starting Center): Schon in den ersten viereinhalb Minuten besser als in den beiden Spielen zuvor. Ein Fake-Handoff zum Dunk plus Hustle bis in die Zuschauerränge brachte ihn in Fahrt. Mal wieder starkes Passing, aber 6 Fouls. Note: 2,5. © getty 7/21 BANK - JORDAN POOLE (Backup Guard): Genie und Wahnsinn. Startete mit einem Airball, wurde defensiv attackiert, versenkte den irren Buzzerbeater im 3. Viertel - nur, um den nächsten Airball folgen zu lassen. Sein Scoring war dennoch essenziell. Note: 2,5. © getty 8/21 KEVON LOONEY (Backup Center): Der Big begann mit starker Defense, auch nach Switches - sammelte aber 3 Fouls in 3 Minuten. Entsprechend limitiert war seine Einsatzzeit in Spiel 5. Abgesehen davon machte er seine Sache aber erneut ordentlich. Note: 3,5. © getty 9/21 GARY PAYTON II (Backup Guard): Viel mehr kann Golden State von ihm nicht verlangen. In der Defense war er sehr aktiv (3 Steals) und stellte Bostons Stars vor Probleme. Dazu vorne gefährlich mit intelligenten Cuts und einem Dreier (15 Punkte). Note: 1,5. © getty 10/21 ANDRE IGUODALA (Backup Forward): Aufgrund der frühen Foulprobleme von Looney bekam der Veteran knapp vier Minuten in der ersten Halbzeit. Positiv Einfluss nehmen konnte er aber eher nicht, in der zweiten Halbzeit nur noch auf der Bank. Note: 3,5. © getty 11/21 NEMANJA BJELICA (Backup Forward): Nach neun Minuten in Spiel 4 verzichtete Coach Steve Kerr dieses Mal weitestgehend auf den Serben. Genau wie Iggy war er entsprechend kein Faktor in dieser Partie. Note: 3,5. © getty 12/21 1:20 Minuten vor dem Ende nahm Head Coach Steve Kerr seine Stars vom Feld und ließ noch Damion Lee, Moses Moody, Jonathan Kuminga, Juan Toscano-Anderson und Bjelica ran. Das reichte aber nicht für eine Benotung. © getty 13/21 CELTICS - MARCUS SMART (Starting Point Guard): 20 Punkte bei 3/6 3FG lesen sich gar nicht mal verkehrt, doch das Problem war sein Playmaking. Horror-Pässe führten zu 4 Turnover (bei nur 2 Assists), dazu verzettelte er sich in Diskussionen. Note: 4,5. © getty 14/21 JAYLEN BROWN (Starting Shooting Guard): Vielleicht seine schlechteste erste Halbzeit in der Postseason, nach dem Seitenwechsel wurde es nur bedingt besser. Brown erzwang schwache Abschlüsse, dazu generell schlechte Entscheidungen (5 TO). Note: 5. © getty 15/21 JAYSON TATUM (Starting Small Forward): In seinem ersten Stint hatte er keinen einzigen Wurfversuch, dann aber deutlich verbessert. Er schien sich aus seinem Scoring-Slump zu befreien, bevor im 4. Viertel die Puste ausging. Dennoch bester Celtic. Note: 2. © getty 16/21 AL HORFORD (Starting Power Forward): Immerhin steuerte er ein paar Dreier bei, als die Gäste im zweiten und dritten Viertel heiß liefen. Ansonsten springt aber vor allem das gemeinsam mit Brown schlechteste Plus/Minus der Celtics ins Auge (-19). Note: 4. © getty 17/21 ROBERT WILLIAMS (Starting Center): Er rieb sich in 30 Minuten auf, sammelte 10 Pkt sowie 8 Reb und zeigte teils starke Defense. Selbst Curry stand er nach Pick'n'Rolls manches Mal auf den Füßen. Doch im 4. Viertel ebenfalls machtlos. Note: 3,5. © getty 18/21 BANK - DERRICK WHITE (Backup Guard): Generell kam von der Celtics-Bank wenig bis gar nichts, White steht symbolisch dafür. Sein Wurf fiel nicht (0/3 3FG), die oft geforderte Aggressivität ließ er vermissen. Da half solide Defense auch nicht. Note: 5. © getty 19/21 GRANT WILLIAMS (Backup Forward): Sein Highlight war ein Block gegen einen Curry-Dreier, doch viel mehr lieferte auch er nicht (3 Punkte, 3 Rebounds, 2 Blocks). Der Big stand bei -18 in 16 Minuten Einsatzzeit. Note: 4. © getty 20/21 PAYTON PRITCHARD (Backup Guard): Nach seinem guten Finals-Auftakt sucht er vergeblich nach seinem Shooting. Seither steht er bei 1/9 von Downtown, ohne seine eigentliche Stärke ist er nicht spielbar. Daher nur 5 Minuten Einsatzzeit. Note: 5. © getty 21/21 Genau wie sein Gegenüber schonte auch Celtics-Coach Ime Udoka in den letzten 1:20 Minuten vor dem Ende seine Stars, indem er die Bank leerte. Auch hier gibt es aber keine Benotung für die kurze Garbage Time.

Andrew Wiggins: Wen interessiert noch der Vertrag?

Dass Tatum in dieser Serie gerade einmal 37 Prozent aus dem Feld und aberwitzige 30 Prozent aus dem Zweierbereich versenkt, ist auch ihm zu verdanken. Selbst einen Maestro wie Luka Doncic konnte Wiggins zumindest ärgern, nicht nur mit seiner Defense. Denn Wiggins ist nicht "nur" ein Defensiv-Spezialist, sein Skillset ist so breit gefächert, dass er zeitweise Spiele übernehmen kann - so gesehen im zweiten Viertel, so gesehen im Schlussabschnitt.

8 Punkte kamen im vierten Viertel noch hinzu, auch wieder in Phasen, in denen Golden States Offense stockte. Aggressiver und entschlossener war Wiggins noch nie. "Die Leute hier fordern dich heraus und sorgen dafür, dass du auf dem Teppich bleibst", so Wiggins über die Warriors. "Jeder will, dass du Erfolg hast, jeder gönnt dir nur das Beste und sie stecken dich in Situationen, in denen du Gutes tun kannst."

Davon hat Wiggins nun jede Menge geliefert, das Narrativ um ihn herum ist nun ein komplett anderes. Dass "Maple Jordan" mit einem Gehalt von 31,6 Millionen Dollar im Jahr überbezahlt ist, davon spricht inzwischen kaum noch jemand (nur ESPN versucht es weiter krampfhaft).

Das war auch in der Bay Area nicht immer so. Als die Warriors im Vorjahr das Play-In gegen Memphis vergeigten, war einmal mehr Wiggins der Sündenbock, als dieser in der Crunchtime Backstein um Backstein warf (3/9 FG im vierten Viertel und OT) und viele sich in ihrer Meinung über Wiggins bestätigt fühlten.

Kurz vor dem Start der aktuellen Spielzeit sorgte Wiggins' Impfstatus für Furore, erst zwei Wochen vor Saisonstart holte er sich nach viel Kritik den Shot. Nun, nicht mal ein Jahr später, ist es auch ihm zu verdanken, dass Curry und Co. noch keine Tickets für Cancun gebucht haben.

Stattdessen greifen die Dubs nach einem weiteren Titel und es gibt leichte Rufe nach einem Finals-MVP namens Andrew Wiggins. Keine Sorge, liebe Wolves-Fans, das wird nicht passieren, aber sollten die Warriors die Finals schaukeln, wird diese Championship auch mit Wiggins verknüpft sein. Mit 27 Jahren hat er seine Band endlich gefunden, nun fehlt nur ein letzter Akkord für die Standing Ovations.

Spiel Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis 1 3. Juni 3 Uhr Golden State Warriors Boston Celtics 108:120 2 6. Juni 2 Uhr Golden State Warriors Boston Celtics 107:88 3 9. Juni 3 Uhr Boston Celtics Golden State Warriors 116:100 4 11. Juni 3 Uhr Boston Celtics Golden State Warriors 97:107 5 14. Juni 3 Uhr Golden State Warriors Boston Celtics 104:94 6 17. Juni 3 Uhr Boston Celtics Golden State Warriors - 7* 20. Juni 2 Uhr Golden State Warriors Boston Celtics -

*falls nötig