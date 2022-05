NBA Playoffs - Voting: Game 7, Baby! Suns vs. Mavs und Celtics vs. Bucks - wer setzt sich durch?

Zweimal Spiel 7 am heutigen Sonntag - die Basketball-Götter verwöhnen uns. Was denkt Ihr, wer setzt sich bei Suns vs. Mavs und bei Celtics vs. Bucks durch? Hier könnt Ihr abstimmen!

Bereits um 21.30 Uhr deutscher Zeit geht das Spektakel in der besten Basketballliga der Welt los, wenn die Boston Celtics in Spiel 7 der Eastern Conference Semifinals auf die Milwaukee Bucks treffen. In der Nacht auf Montag steht dann um 2 Uhr das Duell zwischen den Phoenix Suns und den Dallas Mavericks auf dem Programm. Beide Partien könnt Ihr live auf DAZN verfolgen - jetzt das Abo sichern!

Die Historie spricht dabei ganz klar für die Celtics und Suns, die beiden Teams mit dem Heimvorteil. 111-mal ging in der Playoff-Geschichte die Heimmannschaft in einem Spiel 7 als Sieger vom Parkett, nur 31 Teams setzten sich als auswärts durch.

Suns vs. Mavs - Wer gewinnt? Jetzt abstimmen!

Gelingt den Mavs dennoch die Überraschung gegen den Top-Seed der Western Conference? In Person von Luka Doncic haben die Texaner einen absoluten Superstar in der Hinterhand, der solch ein Spiel auch mal im Alleingang entscheiden kann.

Oder übernehmen Chris Paul und Devin Booker für die Suns das Kommando? Hier könnt Ihr abstimmen, wer es Eurer Meinung nach in die West-Finals schaffen wird. Dort warten bereits die Warriors.

Celtics vs. Bucks - Wer folgt den Heat in die Ost-Finals?

Im Osten wird der Gegner der Miami Heat gesucht, die bereits ihr Ticket für die Conference Finals gebucht haben. Viele Fans und Experten sehen allerdings in dem Duell zwischen Boston und Milwaukee ein vorgezogenes Finale.

In Spiel 7 werden sich zwei absolute Superstars duellieren: Holt der amtierende Champion mit Giannis Antetokounmpo den Sieg oder kegeln Jayson Tatum und seine Boston Celtics die Bucks vom Thron? Hier geht es zur Abstimmung.