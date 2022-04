NBA News: Scottie Barnes zum Rookie of the Year gewählt - engste Entscheidung seit 19 Jahren

Scottie Barnes von den Toronto Raptors ist der Rookie of the Year der Saison 2021/22! In der knappsten Entscheidung seit 19 Jahren setzte sich der Flügelspieler vor Evan Mobley von den Cleveland Cavaliers durch. Neben Cade Cunningham auf Platz drei sammelten auch Jalen Green, Franz Wagner und Herbert Jones Punkte.

"Es war ein Ziel von mir, die Auszeichnung zu gewinnen, aber ich wollte auch nicht zu viel daran denken und zu viel daraus machen. Ich habe einfach meine Rolle gespielt und getan, was ich tun musste. Mit dem Team zu gewinnen hilft auch", sagte der Sieger, der die meisten First-Place-Votes (48) auf sich vereinte. 43 Stimmberechtigte sahen Mobley vorne, neun Cunningham. Barnes ist nach Damon Stoudamire 1996 und Vince Carter 1999 der dritte Raptor, der sich die Auszeichnung sichern konnte.

Nur 15 Stimmen trennten den Sieger (378) und den Zweitplatzierten (363). Enger war es nie, seit das Format vor knapp zwei Jahrzehnten auf das heutige umgestellt wurde. Insbesondere durch seine Leistungen in der Endphase der Saison dürfte sich Barnes den Sieg gesichert haben. Während er neben 15,3 Punkten, 7,5 Rebounds, 3,5 Assists starke Defense spielte und auf die meisten Minuten aller Rookies kam (er startete in allen Spielen), musste Mobley fünf Spiele verletzungsbedingt aussetzen.

Nachdem Barnes aufgrund einer Sprunggelenksverletzung dann selbst zwei Spiele in den Playoffs gegen Philadelphia verpasste, kehrte er beim Sieg in Spiel 4 zurück (6 Punkte, 1/6 FG, 11 Rebounds). Für die Cavaliers (Mobley) war die Saison hingegen nach Niederlagen im Play-In-Turnier beendet. Detroit (Cunningham) belegte gar den vorletzten Platz in der Eastern Conference.

Der deutsche Rookie Franz Wagner von den Orlando Magic belegte im Ranking Platz fünf, zwei Third-Place-Votes erhielt der Berliner, den die Magic an achter Position pickten. In 79 Spielen legte der 20-Jährige 15,2 Punkte, 4,5 Rebounds und 2,9 Assists bei Quoten von 46,8 Prozent aus dem Feld und 35,4 Prozent aus der Distanz auf.

NBA Rookie of the Year 21/22: So wurde gewählt