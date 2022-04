NBA Playoffs: Kyrie Irving erklärt Mittelfinger-Geste gegen Fans der Boston Celtics - Nets-Star droht saftige Geldstrafe

Kyrie Irving hat beim Thriller in Spiel 1 der Erstrundenserie gegen die Boston Celtics nicht nur sportlich für Furore gesagt, sondern auch mit mehreren ausgestreckten Mittelfingern in Richtung der Celtics-Fans. Der Nets-Star erklärte anschließend, dass er von den Anhängern seines Ex-Teams übel beleidigt wurde.

"Wo ich herkomme, bin ich an diese Mätzchen gewöhnt. Das ist nichts Neues für mich, wenn ich in diese Halle komme. Aber sie bekommen eben die gleiche Energie, die ich von ihnen spüre", sagte Irving nach der knappen 114:115-Pleite beim Playoff-Auftakt der Nets in Boston.

Der 30-Jährige begeisterte sportlich gesehen mit 39 Punkten bei 12/20 aus dem Feld, allerdings war mehrfach zu beobachten, wie er seinen Mittelfinger in Richtung der Celtics-Fans zeigte. Dafür wird er eine saftige Geldstrafe der NBA kassieren, diese kann aber höchstens 50.000 Dollar umfassen. Irving erklärte diese Geste damit, dass er von den Anhängern übel beleidigt wurde.

"Das macht natürlich nicht jeder Fan, ich möchte nicht alle Fans in Boston attackieren", stellte der Point Guard klar, aber: "Wenn Leute 'P***y' oder 'Bi**' und 'F*** dich' und sowas brüllen, dann kann man das nur bis zu einer gewissen Grenze einstecken. Wir sind diejenigen, von denen erwartet wird, sanftmütig und demütig zu sein - scheiß drauf, es sind die Playoffs. Es ist nun mal, wie es ist."

Irving hat von 2017 bis 2019 zwei Spielzeiten im Celtics-Trikot absolviert. Nachdem er im Sommer 2018 eine langfristige Verlängerung in Boston angekündigt hatte, im Anschluss an eine enttäuschende Saison aber doch nach Brooklyn wechselte, wird er von großen Teilen der Celtics-Fans angefeindet. Vergangene Saison trat er absichtlich auf das Celtics-Logo auf dem Court des TD Gardens, was ihm die Anhänger ebenfalls nicht verziehen haben. In der Vergangenheit hatte Irving Teilen der Celtics-Fans "subtilen Rassismus" vorgeworfen.

Kyrie Irving: Nicht der erste Mittelfinger an Celtics-Fans?

Er habe sich daran gewöhnt, in Boston von Buhrufen begleitet zu werden, so Irving. Er habe den Fans auch schon öfters den Mittelfinger gezeigt, das habe bisher nur noch keine Kamera aufgezeichnet.

Die Buhrufe waren auch in Spiel 1 der Playoff-Serie am Sonntag bei so gut wie jedem Ballkontakt des Guards zu vernehmen. "Ich weiß, was mich hier erwartet", hatte er bereits vor der Partie erklärt. Nach dem Spiel sagte er angesprochen auf die feindselige Stimmung: "Man muss sie annehmen. Das ist die dunkle Seite."

Teamkollege Kevin Durant war sich sicher, dass Irvings Spiel von der Stimmung nicht negativ beeinflusst wurde, dafür sprach auch der Blick in den Boxscore. "Ich glaube, darum macht er sich keine Gedanken", so KD. "Er spielt einfach sein Spiel. Heute war sein Shot-Making, seine Kontrolle über das Spiel einfach unglaublich. Das brauchen wir auch weiterhin von ihm."

Mittelfinger-Kyrie der beste Kyrie? So feiert Twitter den Celtics-Nets-Kracher © Twitter 1/25 Was für ein Auftakt zwischen den Celtics und Nets! Vom Kyrie-Spektakel bis zum Tatum-Gamewinner, Spiel 1 übertraf die hohen Erwartungen an diese Serie sogar noch. SPOX hat die besten Reaktionen von NBA-Stars und Fans gesammelt. © Twitter 2/25 Miles Bridges (Charlotte Hornets) © Twitter 3/25 Kevin Love (Cleveland Cavaliers) © Twitter 4/25 © Twitter 5/25 © Twitter 6/25 Theo Pinson (Dallas Mavericks) © Twitter 7/25 © Twitter 8/25 © Twitter 9/25 LeBron James (Lakers-Star und ehemaliger Mitspieler von Kyrie Irving) © Twitter 10/25 LeBron James über das Fehlen von Irving auf der Liste der 75 besten Spieler der NBA-Geschichte. © Twitter 11/25 Gleich mehrfach war zu sehen, wie Kyrie Irving den Celtics-Fans, die ihn über das Spiel hinweg ausbuhten und angeblich beleidigten, den Mittelfinger ausstreckte. © Twitter 12/25 © Twitter 13/25 © Twitter 14/25 Magic Johnson (NBA-Legende) © Twitter 15/25 Draymond Green (Warriors) über den Tatum-Gamewinner: "Und da ist der Unterschied in diesem Celtics-Team. Vergangenes Jahr hätte Marcus Smart den Wurf genommen. […] Er sieht wieder wie ein echter Point Guard aus! Das hat ihn besonders gemacht!" © Twitter 16/25 © Twitter 17/25 © Twitter 18/25 © Twitter 19/25 Marcus Smart (Boston Celtics) © Twitter 20/25 © Twitter 21/25 © Twitter 22/25 Kendrick Perkins (ehemaliger Celtics-Center und heutiger ESPN-Experte) © Twitter 23/25 Kendrick Perkins (ehemaliger Celtics-Center und heutiger ESPN-Experte) © Twitter 24/25 Jamal Crawford (ehemaliger NBA-Star) © Twitter 25/25 Dejounte Murray (San Antonio Spurs)

Kevin Durant: Celtics "haben einen guten Job gemacht"

Durant dagegen hatte mit Problemen zu kämpfen. Er beendete die Partie, die nach einer irren Schlussphase mit dem Gamewinner von Jayson Tatum als Sahnehäubchen verloren ging, mit 23 Punkten bei schwachen Quoten (9/24 FG und 1/5 Dreier).

"Sie haben einen guten Job gemacht, mich vom Korb wegzudrängen und in der Zone zu helfen. Ich muss mich mehr auf meine Fundamentals konzentrieren. Ich muss langsamer spielen und mein Spiel spielen", erklärte Durant.

Spiel 2 der mit Spannung erwarteten Serie zwischen 2-Seed Boston und 7-Seed Brooklyn, das aber eigentlich als Titelfavorit in die Saison gestartet war, findet in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag statt. Tip-Off in Boston ist um 1 Uhr nachts deutscher Zeit.

Celtics vs. Nets: Die Serie im Überblick (1-0)

Spiel Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis 1 17. April 21.30 Uhr Boston Celtics Brooklyn Nets 115:114 2 21. April 1 Uhr Boston Celtics Brooklyn Nets - 3 24. April 1.30 Uhr Brooklyn Nets Boston Celtics - 4 26. April TBD Brooklyn Nets Boston Celtics - 5* 28. April TBD Boston Celtics Brooklyn Nets - 6* 30. April TBD Brooklyn Nets Boston Celtics - 7* 1. Mai TBD Boston Celtics Brooklyn Nets -

*falls nötig