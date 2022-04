NBA News: Luka Doncic schmerzfrei - Mavericks-Star fraglich vor Spiel 4 gegen Utah Jazz

Mavs-Superstar Luka Doncic wird vor Spiel 4 der Serie gegen die Utah Jazz als fraglich gelistet. Wie der Slowene am Rande einer Trainingseinheit erklärte, habe er keine Schmerzen mehr. Bisher konnte er aufgrund einer Wadenverletzung seinem Team in den Playoffs noch nicht helfen.

"Es wird jeden Tag besser, mehr Explosivität, alles. Keine Rückschläge", sagte der 23-Jährige. Am Dienstag ist Doncic wieder bei voller Belastung ins Basketballtraining eingestiegen, am Donnerstag und Freitag nahm er an 5-gegen-5-Drills teil. "Ich habe das Gefühl, dass ich jedes Spiel spielen kann, aber das Risiko war zu hoch, deshalb habe ich in Spiel 3 ausgesetzt."

Auch ohne Doncic gewannen die Mavericks in Salt Lake City und holten sich den Heimvorteil zurück. Am Samstagabend deutscher Zeit steht nun das nächste Auswärtsspiel für Dallas auf dem Programm (22.30 Uhr live auf DAZN). Wie Head Coach Jason Kidd klarstellte, habe der Zwischenstand "keinerlei Auswirkungen" darauf, wie schnell Doncic wieder zur Verfügung stehe. "Optimistisch? Das ist ein gutes Wort", erklärte Kidd vor dem Training am Freitag. "Er hört auf die Ärzte, macht seine Arbeit, entwickelt sich in die richtige Richtung."

Die Ausfallzeit bei Wadenzerrungen in der bisherigen Saison liegt laut Informationen, die InStreetClothes.com zusammengetragen hat, bei 16 Tagen. Spiel 4 findet 13 Tage nach Doncic Verletzung statt. Bis zu Spiel 5 der Serie hätte er bis zur Nacht auf Dienstag Zeit. In Doncics Abwesenheit spielt Jalen Brunson bislang eine überragende Serie, nach drei Spielen steht er bei durchschnittlich 32 Punkten, 5,3 Rebounds und 5 Assists bei 50,7 Prozent aus dem Feld und 41,2 Prozent aus der Distanz.

NBA Playoffs: Mavs vs. Jazz - Die Serie im Überblick