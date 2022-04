Es ist angerichtet: Das NCAA Championship Game tragen die North Carolina Tar Heels und die Kansas Jayhawks aus. Wo Ihr das March Madness Finale im College-Basketball heute live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

March Madness endet heute mit dem NCAA Championship Game zwischen Kansas und UNC. Wer kann sich zum College-Basketball-König krönen?

Das NCAA Championship Game zwischen den Kansas Jayhawks und den North Carolina Tar Heels findet in der heutigen Nacht von Montag, den 04. April, auf Dienstag, den 05. April, statt. Am frühen Dienstagmorgen um 03.20 Uhr erfolgt der Tipoff im Caesars Superdome in New Orleans, Louisiana (USA).

Die an Nummer eins gesetzten Kansas Jayhawks sind überzeugend in das Finale der NCAA Championship eingezogen. Im Final-Four-Duell gegen Villanova dominierte Kansas das Spiel gegen die Wildcats und gewann die Partie am Ende mit 81:65.

Ähnlich problemlos lösten die Jayhawks ihre Aufgaben gegen Miami und Texas Southern. Aber nicht jedes Duell beim March Madness war einfach für Kansas. Providence und Creighton lieferten den Jayhawks einen engen Kampf, zogen schlussendlich aber den Kürzeren. Das letzte Mal stand Kansas im Jahr 2012 im March Madness Finale. Damals verloren die Jayhawks die Partie gegen Kentucky. Heute könnten die Kansas Jayhawks ihren vierten NCAA-Titel holen.

Die North Carolina Tar Heels haben dagegen schon sechsmal den Titel geholt. Das letzte Mal waren die Tar Heels im Jahr 2017 erfolgreich. In diesem Jahr schaltete North Carolina unter anderem die Duke Blue Devils aus. Im Final Four schafften die an Nummer acht gesetzten Tar Heels den Upset gegen Duke und schickten damit den legendären Mike Krzyzewski, genannt Coach K, in Rente. Kann North Carolina heute wieder den Favoriten bezwingen und die insgesamt siebte Meisterschaft für die Uni feiern?

March Madness Finale, Übertragung: Kansas vs. UNC heute live im TV und Livestream

DAZN zeigt das March Madness Finale zwischen Kansas und UNC in der heutigen Nacht vom Montag auf Dienstag live und in voller Länge. Der Streamingdienst beginnt seine Übertragung des Finales am frühen Dienstagmorgen um 03.20 Uhr.

© getty Mit einer überragenden Leistung führte Caleb Love die North Carolina Tar Heels in das March Madness Finale.

Ihr benötigt ein Abonnement bei DAZN, um heute das NCAA Championship Game zwischen den Jayhawks und den Tar Heels live zu erleben. Ein DAZN-Abo kostet 29,99 Euro im Monat oder 274,99 Euro im Jahr. Mit eine DAZN-Abo könnt Ihr ebenfalls die NBA, die NFL, die Champions League, die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Serie A, die Ligue 1, die Primera Division, Tennis, Boxen und noch viele weitere Highlights aus der Sportwelt sehen.

March Madness: Die Gewinner der letzten Jahre