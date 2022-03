NBA News: Zion Williamson kehrt nach New Orleans zurück - Pelicans-Star macht Fortschritte

Zion Williamson macht offenbar Fortschritte in seiner Reha und ist bereits nach New Orleans zurückgekehrt. Kommende Woche soll er langsam wieder ins Teamtraining der Pelicans integriert werden. Einen Zeitplan für ein mögliches Comeback gibt es aber noch nicht.

Im vergangenen Sommer hatte sich der 21-Jährige einen Mittelfußbruch zugezogen, bei der Reha gab es immer wieder Komplikationen. Zuletzt verbrachte er die vergangenen zwei Monate in Portland, um wieder fit zu werden. Wie The Athletic und ESPN übereinstimmend berichten, ist Williamson nun aber nach New Orleans zurückgekehrt.

In der kommenden Woche soll er wieder zum Team dazu stoßen, vorerst aber nicht mit zu Auswärtsspielen reisen, während er weiter auf sein Comeback hinarbeitet. Einen Termin für eine mögliche Rückkehr des Franchise-Stars auf das Parkett gibt es noch nicht.

Die Pelicans hatten am Mittwoch vermeldet, dass beim verletzten Knochen im rechten Fuß des Big Man Fortschritte im Heilungsprozess zu beobachten sind. Zion soll langsam zu einer vollen Belastung im Training zurückkehren und auch wieder an Basketball-Aktivitäten teilnehmen.

Aufgrund der Verletzung hat der Nr.1-Pick von 2019 in der aktuellen Saison noch kein Spiel absolviert. Generell stand Williamson in seiner bisherigen Karriere nur 85-mal für die Pelicans auf dem Court. Doch auch ohne ihn zeigt der Trend in New Orleans nach oben, zuletzt gelangen vier Siege in Serie. New Orleans liegt mit einer Bilanz von 27-36 auf Rang zehn im Westen und hat das Play-In-Turnier im Visier.

Neben der Verletzung ist aber auch die ungewisse Zukunft von Williamson bei den Pelicans ein Brandherd abseits des Sportlichen. In den vergangenen Monaten kursierten immer wieder Spekulationen, der eigentliche Hoffnungsträger könnte unglücklich in New Orleans sein. In der Offseason könnten die Pelicans ihm aber eine lukrative, vorzeitige Vertragsverlängerung anbieten.