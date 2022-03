NBA: LeBron James verletzt sich bei Lakers-Pleite in New Orleans erneut am Knöchel

Die Los Angeles Lakers verloren bei den New Orleans Pelicans nicht nur ein wichtiges Spiel, es verletzte sich zu allem Überfluss auch noch LeBron James erneut am Knöchel. Ob der Superstar im Saisonendspurt womöglich ausfällt, ist noch unklar.

James verletzte sich früh im zweiten Viertel, als er zum Rebound hochsteigen wollte und dabei auf den Fuß von Pelicans-Big Jaxson Hayes steig. Der 37-Jährige ging zu Boden und blieb auch eine Weile liegen. Trotz offensichtlicher Schmerzen machte James aber weiter und spielte bei der 108:116-Niederlage in New Orleans satte 42 Minuten, in denen er 39 Punkte, 9 Rebounds und 5 Assists auflegte.

"Ich habe keine Ahnung wie ich es geschafft habe, dieses Spiel zu beenden", sagte LeBron nach dem Spiel mit einem dick bandagierten Knöchel. "Der Knöchel fühlt im Moment furchtbar an." Der Superstar der Lakers gab auch an, dass er nur weitermachte, weil dieses Spiel für eine mögliche Teilnahme am Play-In-Tournament so wichtig war.

Es nutzte am Ende dennoch nichts, die Lakers erzielten im vierten Viertel nur noch 14 Zähler und verspielten so eine 23-Punkte-Führung aus der ersten Halbzeit. James selbst verbuchte nach der Pause zwar noch 14 Punkte, traf aber nur drei seiner sieben Versuche in der Zone.

Durch die Pleite fallen die Lakers auf Platz zehn der Western Conference zurück, der Vorsprung auf San Antonio, die im Moment Elfter sind, beträgt nur noch ein Spiel. Ob James nun ausfallen wird, ist unklar, das Team gab bislang nichts zur Verletzung von James bekannt. LeBron selbst gab an, dass er auf keinen Fall Spiele verpassen wolle. Die Lakers gastieren in der Nacht auf Mittwoch bei den Dallas Mavericks.

Das Restprogramm der Lakers, Pelicans und Spurs