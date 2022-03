NBA News: Bradley Beal tendiert wohl zu Vertragsverlängerung bei den Washington Wizards

Bradley Beal tendiert dazu, in der kommenden Offseason eine lukrative Vertragsverlängerung bei den Washington Wizards zu unterschreiben. Das bestätigte der 28-Jährige am Donnerstag. Seine Entscheidung möchte er aber nicht überstürzen.

"Das kann man so sagen", antwortete Beal in einer Medienrunde auf die Frage, ob er dazu tendiere, in der Free Agency 2022 einen neuen Vertrag in Washington zu unterschreiben.

Sollte er seine Spieleroption für die kommende Saison (36,4 Millionen Dollar) ablehnen, was als wahrscheinlich gilt, könnte er bei den Wizards ein neues Arbeitspapier über 5 Jahre und 246 Mio. Dollar unterschreiben.

Nach einer Operation am linken Handgelenk wird der dreimalige All-Star die komplette restliche Saison verpassen. "So verrückt das klingt, aber das war Glück im Unglück. Denn jetzt kann ich unser Team genau beobachten. Ich sehe, wie sich unsere jungen Spieler und auch unser Coach [Wes Unseld Jr.] entwickeln. Ich kann sehen, wie das Team wächst", erklärte Beal. "Ich muss also meine Entscheidung nicht überstürzen."

Aufgrund der insgesamt enttäuschenden Saison - Washington steht mit 28 Siegen bei 33 Niederlagen nur auf Platz elf im Osten, hat aber immerhin noch das Play-In-Turnier im Blick - kursierten in den Wochen vor der Trade Deadline immer wieder Gerüchte, ob Beal auf dem Markt verfügbar werden könnte. Washington hatte aber immer betont, das Team weiter um den Guard aufbauen zu wollen, und auch Beal selbst hat bislang keinen Wechsel forciert.

Top-15-Free Agents 2022: Einer steht noch über Harden © getty 1/32 Auch nach der Trade Deadline brodelt die Gerüchteküche, nun aufgrund der Free Agency. Mit James Harden könnte ein weiterer Superstar zu haben sein, der Hauptpreis ist in diesem Sommer aber ein anderer. Hier sind die besten 15 Free Agents für 2022. © getty 2/32 Eine Sache vorneweg: Russell Westbrook und John Wall könnten ebenfalls Free Agents werden, in unserem Ranking werden sie aber nicht berücksichtigt, da wir davon ausgehen, dass beide ihre Option über 47 Millionen Dollar ziehen werden. © getty 3/32 Platz 15: RICKY RUBIO | Team: Indiana Pacers | Alter: 31 | Status: Unrestricted Free Agent | Gehalt 21/22: 17,8 Mio. | Stats 21/22: 13,1 Punkte und 6,6 Assists bei 36,3 Prozent FG und 33,9 Prozent von der Dreierlinie (34 Spiele) © getty 4/32 Rubio tat den jungen Cavs bis zu seinem Kreuzbandriss richtig gut. Womöglich ist der Spanier kein Starter mehr, aber ein guter Anführer der Reservisten, der seine Mitspieler besser machen kann. In Indiana wohl ohne Zukunft. © getty 5/32 Platz 14: ROBERT COVINGTON | Team: L.A. Clippers | Alter: 31 | Status: Unrestricted Free Agent | Gehalt 21/22: 13,0 Mio | Stats 21/22: 7,8 Punkte und 5,5 Rebounds bei 39,0 Prozent FG und 34,5 Prozent von der Dreierlinie (53 Spiele) © getty 6/32 Covingtons Ruf litt zuletzt ein wenig, doch als Help Defender gehört RoCo weiter zur oberen Kaste. Gerade für Contender dürfte der Forward für die (Mini-) Midlevel-Exception eine interessante Option sein. Die Clippers wollen das 22/23 sein. © getty 7/32 Platz 13: VICTOR OLADIPO | Team: Miami Heat | Alter: 28 | Status: Unrestricted Free Agent | Gehalt 21/22: 2,4 Mio. | Stats 21/22: bisher keine Einsätze © getty 8/32 High risk, high reward? Niemand weiß, was Oladipo noch auf der Pfanne hat, doch der frühere All-Star ist noch jung und könnte als überdurchschnittlicher Rollenspieler eine zweite Karriere beginnen. Kann er und vor allem will er das? © getty 9/32 Platz 12: DENNIS SCHRÖDER | Team: Houston Rockets | Alter: 28 | Status: Unrestricted Free Agent | Gehalt 21/22: 5,9 Mio. | Stats 21/22: 14,2 Punkte und 4,3 Assists bei 43,9 Prozent FG und 34,7 Prozent von der Dreierlinie (50 Spiele) © getty 10/32 Neues Jahr, neues Glück für den Deutschen, der in Boston nur in Phasen überzeugen konnte. Vielleicht hilft der Trade nach Houston, um den Marktwert zu steigern. Auch ein Buyout könnte weiterhin eine Option sein. © getty 11/32 Platz 11: MONTREZL HARRELL | Team: Charlotte Hornets | Alter: 28 | Status: Unrestricted Free Agent | Gehalt 21/22: 9,7 Mio. | Stats 21/22: 14,2 Punkte und 6,8 Rebounds bei 65,3 Prozent FG (48 Spiele) © getty 12/32 Seine Playoff-Mängel sind bekannt, in der Regular Season bleibt Harrell als Sixth Man aber ein Biest und hat so durchaus seinen Wert. Washington hatte zu viele Center, in Charlotte wird er gebraucht. Bleibt er langfristig? © getty 13/32 Platz 10: JUSUF NURKIC | Team: Portland Trail Blazers | Alter: 27 | Status: Unrestricted Free Agent | Gehalt 21/22: 12,0 Mio. | Stats 21/22: 14,7 Punkte und 11,1 Rebounds bei 53,0 Prozent FG (55 Spiele) © getty 14/32 Konstanz und Gesundheit sind Nurkics Probleme. An guten Tagen spielt der Bosnier wie ein All-Star, an anderen ist er kaum ein Faktor. Es ist leider davon auszugehen, dass es keinen großen Markt für das Bosnian Beast gibt, der gerade defensiv abgebaut hat © getty 15/32 Platz 9: COLLIN SEXTON | Team: Cleveland Cavaliers | Alter: 23 | Status: Restricted Free Agent | Gehalt 21/22: 6,3 Mio. | Stats 21/22: 16,0 Punkte und 3,3 Rebounds bei 45,0 Prozent FG und 24,4 Prozent von der Dreierlinie (11 Spiele) © getty 16/32 Es hilft nicht, dass die Cavs durchstarteten, als Sexton sich schwer verletzte. Der Combo Guard ist ein guter Scorer, aber kann er Teams besser machen? Das hat Sexton noch nicht bewiesen, er ist aber auch noch vergleichsweise jung. © getty 17/32 Platz 8: MITCHELL ROBINSON | Team: New York Knicks | Position: Center | Alter: 23 | Status: Unrestricted Free Agent | Gehalt 21/22: 1,8 Mio. | Stats 21/22: 8,5 Punkte, 8,8 Rebounds und 1,6 Blocks bei 76,4 Prozent FG (52 Spiele) © getty 18/32 Robinson könnte sofort für 4 Jahre und 55 Mio. verlängern, doch ist auf dem freien Markt mehr zu bekommen? Der Center-Markt ist kompliziert, womöglich ist eine Extension für Robinson im Moment die beste Lösung. © getty 19/32 Platz 7: JALEN BRUNSON | Team: Dallas Mavericks | Position: Point Guard | Alter: 25 | Status: Unrestricted Free Agent | Gehalt 21/22: 1,8 Mio. | Stats 21/22: 16,1 Punkte und 5,4 Assists bei 50,2 Prozent FG und 35,7 Prozent von der Dreierlinie (56 Spiele) © getty 20/32 Was für Robinson gilt, ist auch für Brunson wahr - nur dass Guards wie er gefragter sind. 20 Millionen jährlich sind sicherlich möglich, sei es in Dallas oder bei einem Team wie den Knicks, die angeblich sehr interessiert sind. © getty 21/32 Platz 6: MILES BRIDGES | Team: Charlotte Hornets | Position: Forward | Alter: 23 | Status: Restricted Free Agent | Gehalt: 5,4 Mio. | Stats 21/22: 19,7 Punkte und 7,0 Rebounds bei 48,2 Prozent FG und 30,7 Prozent von der Dreierlinie (56 Spiele) © getty 22/32 War es ein Fehler der Hornets, mit Bridges nicht vorzeitig zu verlängern? In diesem Jahr ist der Forward ein MIP-Kandidat und dürfte so noch teurer werden. Vielleicht gibt es ein aggressives Offer Sheet, ein Max-Spieler ist Bridges aber eher nicht. © getty 23/32 Platz 5: DEANDRE AYTON | Team: Phoenix Suns | Position: Center | Alter: 23 | Status: Restricted Free Agent | Gehalt 21/22: 12,6 Mio. | Stats 21/22: 16,4 Punkte und 10,3 Rebounds bei 64,5 Prozent FG (35 Spiele) © getty 24/32 Es ist schwer vorstellbar, dass Phoenix Ayton ziehen lässt, aber man weiß ja nie. Vermutlich wird ein Cap-Space-Team den Max anbieten und die Suns mitgehen. Alles andere wäre fahrlässig, aber als Contender muss man manchmal in den sauren Apfel beißen © getty 25/32 Platz 4: KYRIE IRVING | Team: Brooklyn Nets | Position: Guard | Alter: 29 | Status: Spieler-Option | Gehalt 21/22: 34,9 Mio. | Stats 21/22: 24,1 Punkte und 5,4 Assists bei 45,2 Prozent FG und 36,8 Prozent von der Dreierlinie (14 Spiele) © getty 26/32 Ja, Kyrie kann Free Agent werden, noch ist völlig offen, wie er sich entscheiden wird. Potenziell kann Uncle Drew ein Top-10-Spieler sein, er zeigt es aus unterschiedlichsten Gründen nur zu selten. Wird er Free Agent, kriegt er seinen Max-Deal. © getty 27/32 Platz 3: BRADLEY BEAL | Team: Washington Wizards | Position: Shooting Guard | Alter: 28 | Status: Spieler-Option | Gehalt 21/22: 33,7 Mio. | Stats 21/22: 23,2 Punkte und 6,6 Assists bei 45,1 Prozent FG und 30 Prozent von der Dreierlinie (40 Spiele) © getty 28/32 Es ist wahrscheinlich, dass Beal auf den Markt kommt. Noch wahrscheinlicher ist, dass er die 242 Mio. nimmt und später schaut, ob die Wizards vorankommen. Seine Saison war bisher unter seinen hohen Maßstäben, aber mit 28 Jahren ist noch Luft. © getty 29/32 Platz 2: JAMES HARDEN | Team: Philadelphia 76ers | Position: Guard | Alter: 32 | Status: Spieler-Option | Gehalt 21/22: 44,3 Mio. | Stats 21/22: 22,5 Punkte und 10,2 Assists bei 41,4 Prozent FG und 33,2 Prozent von der Dreierlinie (44 Spiele) © getty 30/32 Nach seinem Trade nach Philly ist es unwahrscheinlich, dass Harden auf dem freien Markt zu haben sein wird. Stattdessen wird der 32-Jährige aller Voraussicht nach einen neuen Supermax-Deal bekommen. © getty 31/32 Platz 1: ZACH LAVINE | Team: Chicago Bulls | Position: Shooting Guard | Alter: 26 | Status: Unrestricted Free Agent | Gehalt 21/22: 19,5 Mio. | Stats 21/22: 24,6 Punkte und 4,5 Assists bei 48,2 Prozent FG und 39,9 Prozent von der Dreierlinie (47 Spiele) © getty 32/32 Überrascht? LaVine ist vielleicht nicht der bekannteste Name, aber seine Prime beginnt erst jetzt so richtig. Während der Harden-Deal später Probleme bereiten könnte, wird LaVine, Verletzungen ausgeschlossen, über seinen Vertrag ein Max-Spieler sein.

Er erklärte, dass er mit Teambesitzer Ted Leonsis und General Manager Tommy Sheppard ein gutes Verhältnis pflege. Gleichzeitig sei für ihn die Möglichkeit zu gewinnen aber auch der entscheidende Faktor in seiner Free-Agency-Entscheidung: "Das wird ein wichtiger Sommer. Ich freue mich darauf, Ted und Tommy ebenso."

Vor der Trade Deadline sicherten sich die Wizards in einem Deal mit den Dallas Mavericks bereits die Dienste von Kristaps Porzingis. Beal scheint den Trade gutzuheißen: "Er ist das Einhorn. Er ist definitiv einzigartig in vielerlei Hinsicht. Ich freue mich, ihn auf dem Court zu sehen. Er kann etwas ganz Besonderes sein."