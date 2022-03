NBA-Voting zum Playoff-Rennen: Wer schnappt sich die letzten sicheren Playoff-Tickets?

Um die zehn Spiele haben die meisten Teams noch im Kalender stehen, es bahnt sich ein heißes Rennen um die letzten sicheren Playoff-Tickets an. Wer schafft es direkt in die Postseason, wer muss ins Play-In-Turnier?

In den beiden Conferences hat sich jeweils eine Top 3 herauskristallisiert, die die Playoff-Teilnahme so gut wie sicher hat, im Osten sind es eigentlich sogar vier Teams. Hinter Spitzenreiter Miami können die Sixers, Bucks und Celtics so gut wie sicher mit der Postseason planen. Im Westen geht es hinter den Suns, Grizzlies und Warriors dagegen noch ziemlich eng zu.

Zur Erinnerung: Die am Ende der Regular Season sechs besten Teams aus jeder Conference haben ein Playoff-Ticket sicher. Die Plätze sieben bis zehn müssen dagegen im Play-In-Turnier um die letzten Playoff-Plätze kämpfen.

Wir wollen von Euch wissen: Welche Teams setzen sich im Saisonendspurt durch und schaffen es in die Top 6 im Osten und Westen? Da wir die jeweilige Top 3 als sicher erachten, dürft Ihr noch jeweils drei weitere Stimmen an Eure Favoriten im Playoff-Rennen verteilen. App-User bitte hier entlang.