NBA Voting: Verpassen die Los Angeles Lakers sogar das Play-In-Turnier?

In einer Saison, der es nicht an Tiefpunkten mangelt, hat es für die Lakers in der Nacht auf Freitag den nächsten Nackenschlag gegeben. LeBron James und Co. sind gegen die Clippers komplett unter die Räder gekommen. Was meint Ihr: Verpasst L.A. nun sogar das Play-In-Turnier?

Am Ende eines düsteren Abends stand für die Los Angeles Lakers eine 111:132-Klatsche gegen den Stadtrivalen zu Buche - inklusive eines peinlichen 18:40-Viertels im dritten Durchgang, in dem Purple and Gold über fünf Minuten keinen einzigen Punkt aufs Scoreboard brachte und einen 23:2-Lauf kassierte.

Die Stimmung bei den Lakers scheint in einer enttäuschenden Saison mal wieder dem Tiefpunkt nahe zu sein. Statt nach dem All-Star-Wochenende einen Angriff auf den letzten sicheren Playoff-Rang im Westen zu starten, haben die Lakers vier Spiele in Folge verloren. Im Jahr 2022 stehen sie bei einer Bilanz von 9-16.

Über die komplette Saison gesehen haben die Lakers nun 27 Siege und 35 Niederlagen vorzuweisen, das reicht gerade einmal für Platz neun in der Western Conference. Der Vorsprung auf Platz elf (Portland Trail Blazers) beträgt allerdings nur zwei Spiele, dahinter lauern auch die Spurs und Kings.

Verpassen die Lakers also sogar das Play-In-Turnier? Dazu wollen wir Eure Meinung wissen: Geht der Absturz der Lakers weiter oder können sich LeBron und Co. immerhin noch auf Platz sieben bis zehn und damit ins Play-In-Turnier retten? App-User hier entlang!