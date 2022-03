NBA - Für immer in Doncic' Schatten? Wie Marvin Bagley nach dem Kings-Debakel auf einen Neuanfang hofft

Marvin Bagley sollte bei den Sacramento Kings der Heilsbringer werden, entwickelte sich aber stattdessen zur tragischen Figur. Nach dreieinhalb enttäuschenden Saisons wurde das Missverständnis beendet und Bagley zu den Pistons getradet. Kann er dort endlich sein Potenzial erfüllen oder bleibt er für immer im Schatten von Luka Doncic?

21. Juni 2018, New York City. Im Barclays Center in Brooklyn findet der alljährliche NBA Draft statt, die vielversprechendsten Talente haben sich versammelt. Umgeben von ihren Freunden und Familien warten sie darauf zu erfahren, wo sie in den kommenden Jahren Basketball spielen werden. Im Fokus der Draft-Night stehen heutige NBA-Stars wie Luka Doncic, Trae Young, Jaren Jackson Jr. und Deandre Ayton. Auch Marvin Bagley III gehört zu den Anwärtern, denen von den Experten eine große Zukunft in der besten Basketballliga der Welt vorausgesagt wird.

Die Phoenix Suns wählen mit dem ersten Pick wenig überraschend Bagleys High-School-Teamkameraden Ayton aus, der im Vorfeld als vermeintlich bester Spieler gehandelt wird und bei den Suns hoch im Kurs steht. Die Kings schwanken mit dem zweiten Pick zwischen zwei Spielern: Doncic und Bagley. Als der Tag des Drafts kommt, hat sich herauskristallisiert, dass die Kings wohl mit Bagley als ihrem neuen Franchise-Spieler gehen würden, obwohl so ziemlich jeder andere den europäischen Teenager favorisiert.

Dass es für Bagley in Sacramento am Ende über weite Strecken so gar nicht funktioniert, ist rückblickend aber doch ein wenig überraschend. Eigentlich bringt der Forward nämlich alles mit, was einen modernen Big Man ausmacht. Bei Duke ist er der zentrale Punkt der Offensive und ein exzellenter Rebounder. Seine Dreierquote liegt nach einem Jahr bei den Blue Devils bei starken 39,7 Prozent, dazu bringt er herausragende athletische Fähigkeiten mit.

"Er ist der einzigartigste Spieler, den ich in meinen 38 Jahren bei Duke trainiert habe", sagte der legendäre Coach Mike Krzyzewski einst über Bagley. "Er hat wirklich alles, was man braucht. Er will lernen, ist ein guter Junge und hat einen großartigen Antrieb. Er wird einer der besten Spieler der NBA werden." Bisher konnte Bagley dieser Prophezeiung von Coach K allerdings nicht annähernd gerecht werden, obwohl es bei den Kings zunächst eigentlich ganz gut für ihn losging.

© getty Bei Duke gehört Bagley als Freshman zu den besten College-Spielern des Landes.

Marvin Bagley: Ein paar gute Ansätze - dann oft verletzt

In seinem ersten Jahr in der Liga spielte Bagley eine recht ordentliche Saison. In 62 Einsätzen für die Kings kam der Big im Schnitt auf respektable 14,9 Punkte und 7,6 Rebounds. Er deutete das versprochene Talent an, allerdings wirkte es oft so, als ob er ein Spieler ohne echte Position wäre. Sein Wurf war zu inkonstant für einen Power Forward, als Ringbeschützer war er nicht gut genug für einen Center. Zudem hatte Bagley enorme Probleme auf der defensiven Seite des Parketts. Nach seinem Rookie-Jahr häuften sich dann noch die Verletzungen und so kam er in den beiden folgenden Spielzeiten auf nur noch 56 Einsätze.

Der Linkshänder schien oft wie ein Fremdkörper im Team der Kings. Er wurde nicht ausreichend in die Offense eingebunden und weil die Kings zu viele Center in ihren Reihen hatten, stand Bagley teilweise weit vom Korb entfernt in der Ecke. Und das, obwohl er über seine Karriere mehr als 70 Prozent seiner Würfe am Ring trifft.

Konstanz suchte man bei den Kings ebenfalls vergebens. In seiner Zeit mit der Franchise aus Kalifornien hat Bagley drei verschiedene Head Coaches mitgemacht. Von denen schien aber keiner so richtig zu wissen, was genau Bagleys Rolle war und wie er in ein System integriert werden könnte. Zudem spielte Richaun Holmes schlicht und ergreifend besser und bekam den Vorzug. Zu allem Übel ist Bagley in der NBA auch noch der Touch von der Dreierlinie abhanden gekommen. Von seinen guten Quoten im College ist er weit entfernt und versenkt nicht mal mehr 30 Prozent seiner Würfe von Downtown.

Der Fluch des Nr.-2-Picks: Drogen, Verletzungen und Defense-Allergie © getty 1/31 Marvin Bagley kann bisher seinen Status als 2. Pick im Draft 2018 nicht rechtfertigen. Damit steht er aber nicht alleine da, es scheint eine Art Fluch auf dem Nr.2-Pick zu liegen. Wir blicken auf Bagleys gescheiterte Vorgänger. © getty 2/31 SAM BOWIE - 2. Pick von den Portland Trail Blazers 1984 | Karrierestatistiken: 10,9 Punkte, 7,5 Rebounds, 1,8 Blocks bei 45,2 Prozent FG und 30,2 Prozent Dreier in 511 Spielen | Teams: Blazers, Nets und Lakers © getty 3/31 Obwohl der Big einige gute Jahre in der NBA hinlegte, wird er als der Spieler in Erinnerung bleiben, der vor Michal Jordan ausgewählt wurde. Schlimme Verletzungen taten später ihr Übriges. © getty 4/31 LEN BIAS - 2. Pick von den Boston Celtics 1986 | Kein Spiel in der NBA absolviert © getty 5/31 Er galt als enorm talentierter Spieler und zog Vergleiche mit Michael Jordan auf sich, knapp zwei Tage nach dem Draft starb Bias aber an einer Überdosis Kokain. Es war eine nationale Tragödie. © getty 6/31 DANNY FERRY - 2. Pick von den Los Angeles Clippers 1989 (mehrere Monate später zu den Cavaliers getradet) | Karrierestatistiken: 7,0 Punkte, 2,8 Rebounds, 1,3 Assists bei 44,6 Prozent FG und 39,3 Prozent Dreier in 917 Spielen | Teams: Cavaliers und Spurs © getty 7/31 Auf dem College war er ein Star, er ist heute immer noch eine Duke-Legende, in der NBA schaffte er das aber nie. Obwohl die Clippers ihn ausgewählt hatten, spiele er seine erste Profikarriere in Italien und heuerte später bei den Cavs an. © getty 8/31 SHAWN BRADLEY - 2. Pick von den Sacramento Kings 1993 (zu den 76ers getradet) | Karrierestatistiken: 8,1 Punkte, 6,3 Rebounds, 2,5 Blocks bei 45,7 Prozent FG und 10,3 Prozent Dreier in 832 Spielen | Teams: 76ers, Mavericks und Nets © getty 9/31 Der 2,29-Meter-Riese hat es trotz seiner Wurfschwäche geschafft, eine lange Karriere in der Association hinzulegen. Der Deutsch-US-Amerikaner lief sogar neunmal für das DBB-Team auf, 2005 beendete er seine Karriere aufgrund gesundheitlicher Probleme. © getty 10/31 STROMILE SWIFT - 2. Pick von den Vancouver Grizzlies 2000 | Karrierestatistiken: 8,4 Punkte und 4,6 Rebounds bei 47,3 Prozent FG in 547 Spielen | Teams: Grizzlies, Rockets, Nets und Suns © getty 11/31 In einer Zeit der dominanten, mit dem Rücken zum Korb scorenden Big Men war Swift schlichtweg falsch, seine Fähigkeiten als athletischer Rim-Runner und Shotblocker waren damals nicht gefragt. Heute könnte er vielleicht eine anständige Karriere hinlegen. © getty 12/31 JAY WILLIAMS - 2. Pick von den Chicago Bulls 2002 | Karrierestatistiken: 9,5 Punkte, 2,6 Rebounds, 4,6 Assists bei 39,9 Prozent FG und 32,2 Prozent Dreier in 75 Spielen | Teams: Bulls © getty 13/31 Er wurde zum College-Spieler des Jahres gewählt, nachdem er Duke zur Championship geführt hatte, in der NBA bekam er nie eine richtige Chance. Eine Motorradverletzung nach seiner Rookie-Saison kostete ihn seine Karriere. © getty 14/31 DARKO MILICIC - 2. Pick von den Detroit Pistons 2003 | Karrierestatistiken: 6,0 Punkte, 4,2 Rebounds, 1,3 Blocks bei 46,0 Prozent FG und 0 Prozent Dreier in 468 Spielen | Teams: Pistons, Grizzlies, Timberwolves, Magic, Knicks und Celtics © getty 15/31 Der Serbe wird für immer in einer Reihe mit LeBron James, Carmelo Anthony, Chris Bosh und Dwyane Wade genannt werden. In einem der stärksten Jahrgänge aller Zeiten bleibt Milicic als absoluter Bust in Erinnerung. © getty 16/31 MARVIN WILLIAMS - 2. Pick von den Atlanta Hawks 2005 | Karrierestatistiken: 10,2 Punkte und 5,2 Rebounds bei 44,3 Prozent FG und 36,1 Prozent Dreier in 1072 Spielen | Teams: Hawks, Jazz, Hornets und Bucks © getty 17/31 15 Jahre lang war der Forward aktiv, über die Rolle als dritte oder vierte Option kam er aber nie hinaus. Nach langen Jahren in ATL und Charlotte beendete er mit den Bucks 2020 seine Karriere. Ach ja: CP3 und D-Will gingen nach ihm weg. Uff! © getty 18/31 MICHAEL BEASLEY - 2. Pick von den Miami Heat 2008 | Karrierestatistiken: 12,4 Punkte und 4,7 Rebounds bei 46,5 Prozent FG und 34,9 Prozent Dreier in 609 Spielen | Teams: Heat, Timberwolves, Suns, Rockets, Bucks, Knicks und Lakers © getty 19/31 Der Forward war ein Superstar auf dem College und legte bessere Zahlen als KD auf, auch in der NBA war sein Talent unbestritten. Allerdings spielte sein Kopf nicht mit, er wurde mehrfach wegen Drogen verhaftet und legte sich immer wieder mit Fans an. © getty 20/31 HASHEEM THABEET - 2. Pick von den Memphis Grizzlies 2009 | Karrierestatistiken: 2,2 Punkte, 2,7 Rebounds, 0,8 Blocks bei 56,7 Prozent FG und keine Dreierversuche in 224 Spielen | Teams: Grizzlies, Thunder, Trail Blazers und Rockets © getty 21/31 Vor James Harden, Stephen Curry oder DeMar DeRozan ging der Riese über die Ladentheke - in seiner Rookie-Saison legte er 3,1 Punkte und 3,6 Rebounds auf, was Karrierebestwerte bleiben sollten. Nicht mal als Rollenspieler konnte er Fuß fassen. © getty 22/31 EVAN TURNER - 2. Pick von den Philadelphia 76ers 2010 | Karrierestatistiken: 11,5 Punkte, 5,8 Rebounds, 0,9 Blocks bei 51,9 Prozent FG und 31,6 Prozent Dreier in 705 Spielen | Teams: Sixers, Pacers, Celtics, Blazers und Hawks © getty 23/31 Turner spielte bei den tankenden Sixers als Starter einige ordentliche Jahre, mit seinem Wechsel zu den Pacers war seine Starterrolle aber Geschichte. In Indiana fand er sich gar nicht zurecht, wurde in den folgenden Jahren aber ein ordentlicher Backup. © getty 24/31 DERRICK WILLIAMS - 2. Pick von den Minnesota Timberwolves 2011 | Karrierestatistiken: 8,9 Punkte, 4,0 Rebounds, 0,7 Assists bei 43,4 Prozent FG und 30,0 Prozent Dreier in 428 Spielen | Teams: Timberwolves, Kings, Knicks, Cavaliers, Heat und Lakers © getty 25/31 Bevor er 2018/19 mit dem FC Bayern die deutsche Meisterschaft holte, versuchte er erfolglos, sich in der NBA zu etablieren. Zunächst reichte es noch für das All-Rookie Second-Team, danach begann aber sein Abstieg. Heute in Israel aktiv. © getty 26/31 MICHAEL KIDD-GILCHRIST - 2. Pick von den Charlotte Bobcats 2012 | Karrierestatistiken: 8,4 Punkte, 5,4 Rebounds, 0,7 Blocks bei 47,4 Prozent FG und 27,2 Prozent Dreier in 446 Spielen | Teams: Hornets und Mavericks © getty 27/31 Der Forward ließ zu Beginn seiner Karriere immer wieder sein Talent aufblitzen und unterschrieb 2015 einen Vierjahresvertrag für 52 Mio. Dollar. Kurz darauf verletzte er sich schwer an der Schulter, kehrte zu früh zurück und verletzte sich erneut. © getty 28/31 JABARI PARKER - 2. Pick von den Milwaukee Bucks 2014 | Karrierestatistiken: 14,1 Punkte, 5,5 Rebounds, 2,0 Assists bei 49,4 Prozent FG und 32,6 Prozent Dreier in 310 Spielen | Teams: Bucks, Bulls, Hawks, Wizards, Kings und Celtics (Stand: 18. März) © getty 29/31 Vor dem Draft wurde er mit Melo verglichen, in seinen ersten Jahren war er auch auf dem Weg zum Star. Dann riss er sich zweimal das Kreuzband und verkündete bei den Bulls, dass er nicht bezahlt werde, um Defense zu spielen. Seither nicht mehr relevant. © getty 30/31 MARVIN BAGLEY III - 2. Pick von den Sacramento Kings 2018 | Karrierestatistiken: 13,5 Punkte, 7,4 Rebounds, 0,7 Blocks bei 49,8 Prozent FG und 29,1 Prozent Dreier in 159 Spielen für die Kings und Pistons (Stand: 18. März) © getty 31/31 Die Kings hatten große Träume, als sie den Big vor Luka Doncic und Trae Young auswählten, nach einer ordentlichen Rookie-Saison begannen aber die Probleme - auch durch Verletzungen bedingt. Hofft nun auf einen Neustart bei den Pistons.

Vlade Divac will Bagley statt Doncic - auch wegen Lukas Vater?

Bagley war mit Sicherheit nicht der erste fragwürdige Pick des Front Office der Kings. Den 2016 als Zweitrundenpick gehandelten Georgios Papagiannis wählte Sacramento an 13. Position, obwohl sie im selben Draft auch den 28. Pick hatten, wo er mit ziemlicher Sicherheit noch verfügbar gewesen wäre.

Solche Draft-Entscheidungen waren mitunter der Grund für das dünn besetzte Roster, schließlich gab es davon historisch gesehen einige: Zum Beispiel Tyreke Evans 2009 vor Stephen Curry zu wählen oder Willie Cauley-Stein 2015 vor Devin Booker. Hier stehen zwei alljährliche All-Stars zwei Spielern gegenüber, die aktuell in der Liga faktisch keine Rolle mehr spielen.

Dass die Kings im Draft 2018 dann Bagley anstelle von Doncic pickten, ist nur die jüngste Verfehlung des Front Offices in Sacramento. Der damalige General Manager Vlade Divac und das Management beobachteten Doncic damals zwar genau, entschieden sich am Ende aber gegen den Guard. Divac soll nicht davon überzeugt gewesen sein, dass Doncic seine Auftritte bei Real Madrid in der NBA duplizieren könne und war zudem der Ansicht, dass er in der Defense große Probleme kriegen würde. Außerdem hatten die Kings mit De'Aaron Fox einen vielversprechenden jungen Point Guard, auf den das Front Office voll und ganz setzen wollte.

Dabei war der Slowene für Divac kein Unbekannter, beide pflegten schon lange eine gute Beziehung. Nur dessen Vater war dem Kings-GM angeblich ein Dorn im Auge. ESPN-Insider Tim MacMahon erklärte zum Draft-Prozess der Kings, dass Divac Doncic auch wegen dessen Vater nicht draften wollte. "Divac hielt nicht besonders viel von Doncic' Vater. Das Ganze 'wie der Vater, so der Sohn' ... aber der Junge ist ganz anders als sein Vater und das war Divac' Fehler", erklärte MacMahon im Woj Pod. Über diese Darstellung sollen Divac und Doncic Senior später aber herzhaft gelacht haben.

Wie dem auch sei, laut einem Bericht von The Athletic hätte Kings-Besitzer Vivek Ranadive gerne Doncic gedraftet, überließ die endgültige Entscheidung aber seinem General Manager. Der wählte Bagley. Diese Entscheidung, gepaart mit dem Verpassen der Playoffs über seine gesamte Amtszeit wurde Divac am Ende zum Verhängnis. 2020 trat er von seinem Posten als GM der Kings zurück, erklärte aber, dass er immer noch von Bagley als Spieler überzeugt sei. Mit dieser Einschätzung war er in Sacramento relativ allein.