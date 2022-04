Vier College-Basketball-Teams kämpfen heute Nacht im Rahmen der Final Four um den Einzug ins Finale, ins NCAA Championship Game. Wie Ihr die March Madness heute live im TV und Livestream verfolgen könnt, seht Ihr hier.

Die Duke Blue Devils, North Carolina Tar Heels, Kansas Jayhawks und die Villanova Wildcats - das sind die vier Teams, die noch im Rennen um die College-Basketball-Meisterschaft 2022 mitspielen. In der Nacht von heute Samstag (2. April) auf morgen Sonntag (3. April) steigt das Final Four der March Madness.

Im ersten Halbfinale, das um 0.09 Uhr deutscher Zeit losgeht, treffen Nummer eins Seed Kansas und Nummer zwei Seed Villanova aufeinander. Danach, um 2.49 Uhr, steigt das zweite Final-Four-Spiel zwischen Duke (2) und North Carolina (8).

Die beiden Sieger duellieren sich in der Nacht auf Dienstag dann im NCAA Championship Game um den Titel. Der amtierende Champion Baylor ist nicht mehr im Rennen, für ihn war in der zweiten Runde gegen North Carolina Schluss. Somit wird es in diesem Jahr auf jeden Fall einen Champion geben.

March Madness, Übertragung: Final Four heute live im TV und Livestream

Das Final Four läuft heute komplett auf DAZN. Der Streamingdienst zeigt beide Partie live und in voller Länge. Das gilt auch für das darauffolgende Finale in der Nacht auf Dienstag. Die Übertragung beider Final-Four-Spiele geht jeweils unmittelbar vor Tip-Off los.

© getty Duke bekommt es im Halbfinale mit North Carolina zu tun.

March Madness: Das Final Four im Überblick