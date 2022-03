March Madness - 2. Runde: Spielplan, Ansetzungen, Livestream, Ergebnisse

In der March Madness steht am Wochenende bereits die zweite Runde an - und somit auch die zweite Hürde für die großen Favoriten um Gonzaga oder Baylor. Hier bekommt Ihr alle Informationen zu den anstehenden Spielen und der Übertragung im Livestream.

Start frei für die 2. Runde von March Madness! Bereits die 1. hatte die ein oder andere Überraschung parat: 2-Seed Kentucky schied nach einer Overtime-Pleite gegen Saint Peter's aus, erst zum zehnten Mal in der Turniergeschichte gab es einen solchen Upset. Außerdem ist das Turnier für die 5-Seeds UConn (vs. 12-Seed New Mexico State) und Iowa (vs. Richmond) schon beendet.

Besser machten es die topgesetzten Baylor und Gonzaga. Letztere setzten sich mit dem potenziellen Nr.1-Pick Chet Holmgren mit 93:72 gegen Georgia State durch. Kansas besiegte derweil die Texas Southern Tigers locker, auch auch die hochgehandelten Teams wie Arizona, Duke oder Auburn setzten sich deutlich durch.

March Madness, 2. Runde: Termine, Uhrzeit

Nach Selection Sunday und First Four wurde in der Nacht auf Samstag die 1. Runde abgeschlossen, 32 Teams dürfen sich noch Hoffnungen auf den Titel machen. Die 2. Runde wird am Samstagnachmittag deutscher Zeit eröffnet und bereits einen Tag später abgeschlossen. Anschließend folgt eine kurze Pause. Hier gibt es die Termine für das weitere NCAA-Tournament 2022:

Second Round: 19. und 20. März

Sweet 16: 24. und 25. März

Elite Eight: 26. und 27. März

Final Four: 2. April

NCAA Championship Game: 4. April

March Madness, 2. Runde: Der Spielplan in der Übersicht

Den Auftakt der zweiten Runde bestreitet am Samstagabend um 17.10 Uhr deutscher Zeit der Titelverteidiger Baylor gegen North Carolina. In der Nacht auf Sonntag ist dann auch Top-Prospect Chet Holmgren mit Gonzaga wieder am Start, der 1-Seed der West Region bekommt es mit Memphis zu tun.

Am zweiten Tag der zweiten Runde muss Duke mit Coach Mike Krzyzewski und dem potenziellen Top-3-Pick Paolo Banchero gegen Michigan State ran, in der Nacht auf Montag sind zudem unter anderem Jabari Smith mit Auburn sowie 1-Seed Arizona im Einsatz

March Madness, West Regional

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 20. März 1.40 Uhr (4) Arkansas (12) New Mexico State 20. März 2.40 Uhr (1) Gonzaga (9) Memphis 20. März 22.15 Uhr (2) Duke (7) Michigan State 21. März 0.10 Uhr (3) Texas Tech (11) Notre Dame

March Madness, East Regional

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 19. März 17.10 Uhr (1) Baylor (8) North Carolina 20. März 0.10 Uhr (4) UCLA (5) Saint Mary's 20. März 0.45 Uhr (7) Murray State (15) Saint Peter's 21. März 1.40 Uhr (3) Purdue (6) Texas

March Madness, South Regional

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 19. März 22.15 Uhr (3) Tennessee (11) Michigan 20. März 17.10 Uhr (4) Illinois (5) Houston 20. März 19.40 Uhr (2) Villanova (7) Ohio State 21. März 2.40 Uhr (1) Arizona (9) TCU

March Madness, Midwest Regional

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 19. März 19.40 Uhr (1) Kansas (9) Creighton 19. März 23.10 Uhr (4) Providence (12) Richmond 20. März 23.10 Uhr (3) Wisconsin (11) Iowa State 21. März 0.45 Uhr (2) Auburn (10) Miami

March Madness im Livestream auf DAZN

DAZN ist für Euch die erste Anlaufstelle, wenn Ihr College-Basketball live in Deutschland verfolgen wollt - vor allem, wenn nun mit March Madness die heiße Phase der Saison ansteht. Zahlreiche Begegnungen sind dort im Livestream zu sehen, in der ersten Runde hatte der Streamingdienst Bewegtbilder zu gleich zehn Begegnungen gezeigt.

Auch in der zweiten Runde warten einige Kracher auf Euch. Los geht es am Samstag zur deutschen Primetime mit 1-Seed Kansas gegen Creighton. In der Nacht auf Sonntag seht Ihr das Überraschungsteam Saint Peter's (15-Seed) gegen Murray State.