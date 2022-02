NBA Trade: Brooklyn Nets schicken James Harden für Ben Simmons zu den Philadelphia 76ers

Der Mega-Deal ist perfekt! Die Brooklyn Nets traden James Harden für Ben Simmons zu den Philadelphia 76ers. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend.

Neben Simmons schicken die Sixers zudem auch noch Seth Curry, Andre Drummond sowie zwei Erstrundenpicks nach New York - und zwar den First Rounder 2022 (ungeschützt) sowie den Erstrundenpick 2027 (Top-8-geschützt). Brooklyn hat zudem die Wahl den Erstrundenpick ins Jahr 2023 zu verschieben. Im Gegenzug bekommen die Sixers dafür auch noch Paul Millsap.

Damit bekommt Harden doch noch seinen Wunsch und trifft in Philadelphia auf Präsident Daryl Morey. Beide arbeiteten bereits über Jahre bei den Houston Rockets zusammen. Harden kann in diesem Sommer aus seinem Vertrag aussteigen, wenn er seine Option über 47,4 Millionen Dollar nicht zieht. Laut Shams Charania (The Athletic) wird Harden aber genau dies tun und damit zumindest bis 2023 in Philadelphia bleiben.

Simmons hat dagegen noch einen Vertrag bis 2025, für die kommenden drei Jahre kassiert der Australier noch rund 113 Millionen Dollar. Der Point Guard hat in dieser Saison noch kein einziges Spiel für die Sixers absolviert, da er sich nicht in der Lage fühlte, auf dem Feld zu stehen. Hintergrund waren unter anderem die Ereignisse in den Eastern Conference Semifinals gegen Atlanta, als Simmons in Spiel 7 einen offenen Dunk verweigerte und im Anschluss dafür von Mitspieler Joel Embiid und Coach Doc Rivers angezweifelt wurde.

Laut Chris Haynes von Yahoo Sports wollen die Nets mit Simmons nichts überstürzen und den Verteidigungsspezialisten langsam an das Team heranführen. Simmons soll dabei bereits Gespräche mit Nets-Superstar Kevin Durant geführt haben und sich auf die neue Aufgabe freuen. Ramona Shelburne (ESPN) meldet zudem, dass Simmons weiter mit einem Psychologen zusammenarbeiten wird. Der Australier klagte in den vergangenen Monaten über mentale Probleme, auch das war ein Grund für seinen "Streik" bei den Sixers.

Brooklyn Nets bekommen auch Curry und Drummond

Mit Simmons wechseln zudem Seth Curry (Vertrag bis 2023, 8,3 Mio. pro Jahr) und Backup-Center Andre Drummond (Minimalvertrag bis 2022) ins Borough. Die Nets schicken im Gegenzug den auslaufenden Vertrag von Big Man Paul Millsap nach Philadelphia, der frühere All-Star war in Brooklyn unzufrieden mit seiner Rolle und hatte sich einen Trade gewünscht.

Laut Wojnarowski muss das aber noch nicht der letzte Move der Nets gewesen sein. GM Sean Marks soll weiter fieberhaft daran arbeiten, einen weiteren Trade einzufädeln. In dieser Saison werden beide Teams noch einmal aufeinandertreffen und zwar am 10. März, wenn die Nets in Philadelphia zu Gast sind.

Die Sixers stehen derzeit auf Platz fünf der Eastern Conference, glauben aber ob der MVP-würdigen Saison von Center Joel Embiid, dass sie um die Meisterschaft mitspielen können. Gleiches gilt auch für die Nets, die vor der Spielzeit als der große Favorit auf den Titel galten. Nach neun Niederlagen in Serie belegt Brooklyn derzeit aber nur Rang acht im Osten, vornehmlich weil Durant mit einer Innenbandstauchung seit einem Monat fehlt. Kyrie Irving kann aufgrund seiner fehlenden Impfung nur in Spielen außerhalb von New York City eingesetzt werden.

Der Trade in der Übersicht